Místo vylepšené atrakce je totiž tobogan stále uzavřený. „Tak teď plaveme a pak chodíme do vířivky,“ přibližovala maminka dvou dětí alternativní program.

Náměstek primátora Petr Holický vysvětloval, že důvodem, proč je o osm metrů delší tobogan stále mimo provoz, je vysoká rychlost jízdy, kterou na toboganu návštěvníci mohou vyvinout. „Po ukončení instalačních prací na konci října provedla nezávislá akreditovaná společnost prohlídku, při níž shledala nedostatečné množství vody přiváděné do tubusu toboganu,“ vysvětloval náměstek primátora. Dodal, že tento problém mělo vyřešit nové výkonnější čerpadlo, které se pro tento účel zakoupilo.

„Ani následné zkušební jízdy ale neprokázaly, že je provoz bezpečný pro osoby jakékoliv hmotnosti,“ zdůrazňoval Petr Holický s tím, že město tedy nový tobogan nepřevzalo. Učiní tak až poté, co zhotovitel odstraní nedostatky. Kdy to bude, se ale zatím neví. „Technická jednání totiž ukazují, že bude nutné změnit geometrii tubusu, tedy tobogan prakticky přestavět,“ řekl náměstek primátora.

Doplnil, že zhotoviteli nabíhá penále. „To by jej mělo motivovat k co nejrychlejšímu postupu, přesto se nedá předpokládat, že to stihne dříve než za několik měsíců,“ řekl.

Původně v září

Nejdříve se měli milovníci vodních radovánek po vylepšeném toboganu sklouznout po letních prázdninách, další termín byl konec listopadu, jenže zkoušky ukázaly, že na něm lidé jezdí příliš rychle. Pomoci mělo nové čerpadlo, prozatím poslední termín byl konec února.