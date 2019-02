Heřmaň – Terapeutická komunita Němčice Sananim se přestěhovala do Heřmaně a v polovině minulého týdne (ve středu 17. září) zařízení slavnostně otevřela.

Slavnostní otevření Terapeutické komunity Němčice Sananim v Heřmani. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

„Bylo několik důvodů, proč jsme se přestěhovali. Prostor v Němčicích byl malý, neměli jsme tam polnosti a nebylo možné tam nijak vydělávat a zapojit tak klienty víc do chodu zařízení. Našli jsme tedy nový objekt v Heřmani, který nám vyhovuje," řekla ředitelka Sananimu Martina Richterová Těmínová.

Ta byla u založení Terapeutické komunity Němčice v roce 1991 jako vůbec první komunity pro léčbu drogově závislých v Čechách. „Jsme veliká organizace, máme třináct zařízení a Terapeutická komunita Němčice je jedna z nich. Právě ta se stará o nejkomplikovanější klientelu, o dlouhodobé uživatele drog," nastínila ředitelka.

Sananim sídlí v Heřmani už od konce letošního března, ale to se ještě jihočeský statek rekonstruoval. „Museli jsme objekt přizpůsobit našim potřebám, museli jsme ho kompletně zrekonstruovat počínaje kanalizací a elektřinou. Do toho loni přišly povodně. . . Z velké části jsme se na tom podíleli svépomocí, ale zároveň jsme se potřebovali včas přestěhovat kvůli končící smlouvě v Němčicích," uvedl vedoucí Terapeutické komunity Němčice Martin Hulík.

On i ostatní spolupracovníci se podle jeho slov obávali, že se jim bude po Němčicích stýskat. „Přeci jen to byla první komunita, ale nakonec nebyl na nějaké stýskání čas. Všechno, co jsme chtěli, jsme si přivezli s sebou a navíc tyto prostory jsou pro ubytování klientů, jejich potřeby a všechno, co tu chceme v budoucnu dělat, vhodnější než v Němčicích," pokračoval vedoucí.

Komunita má relativně dobrou úspěšnost. „Asi polovina klientů, co projde léčbou, funguje v dalším životě, chová se odpovědně, platí dluhy a tak dále. My samozřejmě klienty dlouhodobě sledujeme a jsme s nimi v kontaktu, terapeutická komunita je něco jako rodina, takže se sem klienti i vrací na návštěvu a podobně," zmínila ředitelka Martina Richterová Těmínová.

Jedním ze současných klientů je dvaatřicetiletý Tomáš, který je tady čtyři měsíce. Celá léčba trvá rok. „Všichni jsme tady, protože tady být chceme. Já už mám jednu léčbu za sebou, po ní jsem osm let abstinoval, ale pak se to nějak zvrtlo, a tak jsem tady," vyprávěl Tomáš.

S předsudky a odmítáním se prý komunita v Heřmani nesetkala, možná i díky tomu, že sídlí stranou, mimo obec. „Starosta i všichni ostatní byli vstřícní. Doufám, že to budeme moct vrátit, pomoct třeba s úklidem obce a podobně," uvedla ředitelka.

Slavnostního otevření komunity se zúčastnili i sponzoři Sananimu. „Je to největší organizace, která se stará o drogově závislé v Praze. Financujeme provoz této organizace i komunity, jelikož její dvě třetiny tvoří obyvatelé Prahy," podotkl pražský radní Martin Dlouhý.

Nadace České spořitelny je partnerem Sananimu od roku 2002. „Máme velkou radost z toho, jak se rozvíjí Sananim, jak se rozvíjí komunity, a je úžasné, že se podařilo najít tyto prostory, kde se klienti určitě budou cítit dobře. Přeju jim, aby tady našli sílu bojovat s tím, s čím celoživotně bojují," řekla Klára Gajdušková, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny.

Kapacita zařízení je dvacet lůžek. Za dobu existence Terapeutické komunity Němčice v ní prošlo léčbou na šest set klientů, z nichž šedesát jedna procent léčbu řádně dokončilo a většina z nich dnes abstinuje.

Sananim je nestátní nezisková organizace, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace.

Kromě Heřmaně sídlí na Písecku Sananim také ve Smetanově Lhotě.