Linec - Severin Mayr byl v roce 2015 zvolen starostou Eferdingu – ve věku 22 let, jako nejmladší v Horních Rakousích. Teď bude muset 4. dubna narukovat k šestiměsíční základní vojenské službě, píší OÖN.

Starosta jde na vojnu. | Foto: Deník/repro

Je to zřejmě poprvé v celém Rakousku, kdy starosta během výkonu funkce musí sloužit v bundesheeru. Mayr narukuje ve Welsu k základnímu výcviku, pak bude zařazen v kasárnách v Hörschingu. „Základní vojenská služba je občanskou povinností, také pro mne jako starostu. Nechci žádný zvláštní status," řekl lineckému listu.

Při odvodu byl shledán naprosto schopným služby. Tehdy ale požádal o odklad, protože nechtěl přerušit studia práv. Dostával jej vždy jen na rok, po němž musel vykázat studijní úspěchy. Ve funkci starosty už školu trochu šidil a armáda ho povolala.

Po jeho nepřítomnosti ho bude zastupovat místostarosta Egolf Richter, ale je také možné, že funkci bude Mayr dál zastávat – úkoly by mohl plnit o večerech a o volných dnech. „Naštěstí je přijímač o Velikonocích a také léto je politicky trošku klidnější," říká. Zvýhodnění v armádě nechce, ale uvítal by prý, kdyby mohl sloužit v určitých pevněji stanovených časech, aby mu zbyl prostor i na starostování. Výhodou je blízkost obou jeho kasáren k Eferdingu.

Na dotaz, zda nezvažoval civilní službu, řekl, že ne, a to z časových důvodů. Vázala by ho ještě o tři měsíce déle, uzavírá list.

V protisměru na dálnicích.

Jezdí v protisměru





Dopravní redakce rádia Ö3 loni varovala loni před 363 řidiči jedoucími po dálnicích v protisměru. Proti roku 2015 je to o pět procent méně. Při jedenácti haváriích takto způsobených zahynuli dva lidé, pět bylo těžce zraněno. Nejvíc „jízd duchů" zaznamenali ve Štýrsku – 79, následují Dolní Rakousy 66 a Horní Rakousy 62.

Nejvíc popletených řidičů jelo po Jižní dálnici – 62. Nejvíc se vydalo opačným směrem v říjnu (42), nejméně v listopadu (23). Nejčastěji se to stalo o nedělích.

V Bavorsku ubylo ptáků

V této zimě napočítali při sčítání v „hodině zimního ptactva" v Bavorsku v průměru jen 33 opeřenců na zahradu, zhruba o pětinu méně než loni.

Nejčastěji byl pozorován vrabec polní, následovaný vrabcem domácím a kosem. Sýkora koňadra, v uplynulých šesti sezonách nejčastěji na špici, spadla na čtvrté místo. Silný úbytek zaznamenaly také pěnkavy.

Hlavní příčinou poklesu byl podle ornitologů menší tah ze severovýchodných oblastí, ze Skandinávie a ze Sibiře, odkud ptáky „vyhání" do teplejší Evropy nedostatek potravy. Letos měli „doma" mírnější podmínky. Dalším důvodem byl úbytek hnízdišť v Bavorsku hlavně kvůli vlhku a mokru v dubnu a v květnu.

Nejvíc ptáků – 43 na zahradu – napočítali v Dolním Bavorsku. S pouhými dvaceti kusy je „ptactvu nejnepřátelštějším" městem Mnichov. Pokles zaznamenala i další velká města – v Norimberku měli průměr 25 na zahradu, v Augsburgu a Bamberku 26.

27 000 amatérských pozorovatelů napočítalo při lednové akci přes 640 000 ptáků.

Soudí se o sperma

Vrchní zemský soud v Mnichově ve středu projednává odvolání v „horké" věci. Žena, která chtěla otěhotnět se svým zesnulým manželem, žaluje kliniku v oblasti Traunstein o vydání zmrazeného spermatu, které její muž před smrtí poskytl k rozboru. Klinika to odmítla a žalobu vdovy proti tomu zamítl Okresní soud v Traunsteinu.

Žena marně chtěla od června 2014 otěhotnět umělým početím, popisuje PNP. V dubnu 2015 byly spermie manžela zmrazeny a v červenci téhož roku muž zemřel. Žena je přesvědčena, že jí má být sperma vydáno z důvodu ústavou zaručeného práva na rodinu. Klinika oponuje zákonem na ochranu embrií, podle něhož vajíčko nesmí být uměle oplodněno spermatem mrtvého.

Česko – zbrojnice Evropy

Policejní pátrači zajistili při kontrole v hornofalckém Waldsassenu rozsáhlý zbrojní arsenál, uvádí PNP. V úterý kontrolovali 32letého řidiče z Hessenska po jeho návratu z Čech. Nejprve vydal několik zakázaných elektrošokerů a větší počet vrhacích hvězdic, které měl ve schránce pod palubní deskou. Při další prohlídce auta našla policie nespočet dalších zbraní: 89 boxerů, 28 vyhazovacích nožů, 22 motýlkových nožů, 17 teleskopických obušků, 50 elektrošokerů atd. Podle policie musí řidič počítat s tučnou pokutou či vězením.

Zvěř zamrzlá v ledu

Liška, která spadla do Dunaje, zamrzla do ledového bloku. Vyřízl ji myslivec ze Fridingenu a vystavil jako varování před případnými procházkami po řece. Podobně zamrzlou lišku našli o víkendu v dolnofranckém okrese Kitzingen.

V zážitkovém centru Tennenlohe vystavují zamrzlého ledňáčka. Další dva vyřezali z ledu v

rybníce v okrese Erlangen-Höchstädt…

Takový bude Oktoberfest



Ve středu představil mnichovský starosta Josef Schmid motiv plakátu Oktoberfestu 2017. Jeho autorkami jsou 21leté studentky Sarah Eigenseherová a Hanna Hodžićová z Technické vysoké školy v Norimberku. Soutěž byla letos poprvé organizována online. Vítězky využily k vytvoření návrhu semestrální prázdniny. Získaly za vítězství dohromady 2500 eur.