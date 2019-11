V prvním týdnu sice v tomto městě hospodští, kuřáci i nekuřáci „udrželi chladnou hlavu“, jak potvrzuje listu okresní hejtmanka Elisabeth Schwetzová, ale vzniká prý značný problém se stopami po kuřácích. „Před lokály vnitřního města leží koncem víkendu značné množství oharků,“ popisuje deník a zmiňuje otázku chodce z nedělního dopoledne k metaři, „který namáhavě sbíral podávacími kleštinami vajgl za vajglem do pojízdné nádoby“, jestli to teď musí dělat pravidelně. Prý ano, i když referentka magistrátu Christa Raggl-Mühlbergerová zvažuje rozestavět v místech víc odpadkových košů. Musí být ale zaručeno, že je lidé přijmou a nenechají oharky padat na zem. „A nejhezčí by bylo, kdyby hospodští po uzavírací hodině před svými lokály sami uklidili,“ dodává.

Vedoucí odboru na radnici Georg Parzmayr upozorňuje na další problém. Podle něho patří do „šedé zóny“ právní normy, když hospodský postaví před restauraci na stojánek popelník, ačkoliv není jasné, jestli k tomu potřebuje povolení předzahrádky, uzavírají OÖN.

Udělí cenu slunce a svobody

Hornorakouské občanské sdružení Za sluncem a svobodou, jinak také česko-rakouský spolek proti atomu, který už od roku 1994 spojuje aktivisty obou zemí, propůjčí v neděli 10. listopadu podvanácté svou Cenu uznání. Bude předána v 15 hodin v Muzeu vysídlených obcí Novohradska v Kamenné. Předcházet bude setkání Čechů a Rakušanů ve 13 hodin v restauraci U Martínků v Horní Stropnici, kam Bernhard Riepl (b.riepl@eduhi.at) zve každého, „kdo má hlad a chce v klidu poznat přátele jak z Rakouska, tak z Čech“.

Japonec hvězdou kuchyně

Tohru Nakamura (36), šéfkuchař mnichovského restaurantu "Werneckhof", byl odborníky "Gault&Millau" (GM) vyhlášen Kuchařem roku, napsala PNP. „Jako syn německé matky a japonského otce ztělesňuje spojení dvou kulinářských světů, Mnichova a Tokia,“ uvedla šéfredaktorka německého vydání tohoto průvodce Patricia Bröhmová. „Dnes prožívají jeho hosté, jak propojuje s vysokou kulinářskou inteligencí evropskou avantgardu s tajemstvími tradiční japonské kuchyně."

Nakamura popsal své nároky agentuře DPA: „Každému hostovi to u nás musí sednout. To je tlak, výzva pro nás, protože chceme prezentovat perfektní produkt.“ S určitou pokorou bere, že hosté u nich platí za sedmichodové menu 225 eur, tedy hodně peněz, proto prý jejich očekávání nejen že nechce zklamat, ale snaží se je přeplnit…

PNP doplňuje, že pro nové vydání GM testovalo 32 kritiků více než tisíc restaurací. U německých kuchyní vyšší třídy zaznamenali obecně více přemýšlivosti. „Především mladá generace vaří se zostřeným vědomím konečnosti poznatků,“ řekla Bröhmová. Mladí kuchaři se stále víc orientují na to, co bylo pro naše babičky a prababičky samozřejmé. Jejich kuchyně ctí poklady domácí přírody, respektuje sezonu a užívá všechno ze zvířete a rostliny, co je k požívání, včetně dlouho opomíjených vnitřností…

Osm kuchařů z celého Německa tvoří špičku GM s 19,5 bodu z 20 možných, z toho jako jediný Bavor Christian Jürgens z "Überfahrtu" v Rottach-Egernu na Tegernsee. Následují ho s 19 body Nakamura a Jan Hartwig z "Atelieru" v Mnichově. Oproti loňsku uvedly GM nově 24 bavorských restaurací a stejný počet jich vyškrtly, protože je mají za „nudné“, uvádí PNP.

Věžáky vyrostou v Linci

Nová linecká čtvrť, 40 000 metrů čtverečních velký areál bývalého distribučního centra pošty u nádraží s názvem Post City Linz, má být vidět už zdaleka, píší OÖN po prezentaci vítězného projektu Nussmüller Architekten ZT GmbH ze Štýrského Hradce. Z osmi komplexů budov s byty, úřady a obchody má trčet jedenáct věží o 16 až 17 podlažích. V areálu má být také hotel, kino a lékařské centrum. Asi třetina nadzemní užitkové plochy má patřit bydlení. Stavba má začít na jaře 2021. Soutěžilo 39 návrhů. Foto Deník/repro Nussmüller Architekten

Vyhráli soutěž k „oponě“

Projekt 4. B třídy základní školy v Oberneukirchenu, film „Příhraničí“, byl oceněn v soutěži lineckého spolku „Památník železné opony“ (www.eiserner-vorhang-ooe.at), napsaly OÖN. (Pamětní místo bylo zřízeno u hraničního přechodu Guglwald u obce Schönegg.) K 30. výročí pádu hranic se školáci Oberneukirchenu do detailu zabývali hornorakouskou histoií a mimo jiné vytvořili 18minutové video o šesti dílech, osvětlujících vyhnání sudetských Němců, Pražské jaro, otevření hranic, současné příhraničí, Zelený pás Evropy a téma hranice a zdi v Evropě dnes. Dokumentaci oživují audiosekvence natočené žáky s pamětníky. Odborná porota vedená prof. Romanem Sandgruberem přiřkla jejich příspěvku první cenu dotovanou 500 eury.

Už 3700 řidičů popilo

Hornorakouská policie stáhla za tři čtvrtě roku z provozu na 3700 řidičů jedoucích pod vlivem alkoholu, o 500 víc než loni za stejnou dobu, a slibuje zvýšení kontrol před Vánocemi, píší OÖN. V uplynulém roce bylo celkově při 150 000 testech „odchyceno“ 4200 podnapilých, v roce 2017 dokonce 4400. Loni řidiči pod vlivem alkoholu způsobili v Horních Rakousích 410 dopravních nehod, při nichž bylo jedenáct osob usmrceno a 532 zraněno.

Jak kde recyklují

V Evropské unii bylo v roce 2017 recyklováno 42 procent umělohmotných obalů. V Rakousku to bylo jen 33 procent, píší OÖN. Špičkově si vedlo Litevsko se 74 procenty, následovaly Bulharsko 65, Kypr 62, Slovinsko 60, Česko 59, Slovensko 52 a Nizozemsko 50 procent. Méně než Rakousko zhodnocovaly umělohmotný odpad jen Maďarsko 32, Irsko 31, Estonsko, Finsko, Francie 27 a Malta 24 procent. V absolutních číslech Rakousko v roce 2017 vyprodukovalo asi 302 306 tun plastového odpadu, z nějž znovu zhodnotilo 101 006 tun.

Neústavní krácení podpor?

Německý Ústavní soud v Karlsruhe konstatoval, že dlouhodobé krácení dávek, kterým centra úřadu práce sancionují příjemce minimální podpory za to, že nespolupracují a odmítají nabídnutá zaměstnání, je částečně neústavní, napsala PNP. Tato norma škrtá „odpíračům“ zaměstnání na tři měsíce 30 procent podpory, tzv. Hartz-IV, za opakované odmítání 60 procent, případně celou podporu v nezaměstnanosti, i s příspěvky na bydlení a topení. Podle viceprezidenta soudu Stephana Harbartha je zejména krácení o 60 procent neslučitelné s ústavou.

Závěry soudu nedopadají na pochybení jako nedodržení termínu návštěvy na úřadě, sankcionované krácením o desetinu, ani zásahy obzvlášť tvrdé u mladých do 25 let. Zabýval se předlohou sociálního soudu v Gothě, který přerušil jednání k přezkumu ústavní institucí. Pojednával případ nezaměstnaného, který odmítl nabídnuté pracovní místo úřadem v Erfurtu a zaměstnání na zkoušku. Po sankčním stržení měl dostávat o 234,60 eura měsíčně menší podporu. Jak dodává PNP, nejnižší sazba Hartz-IV pro samostatně žijícího dospělého je nyní 424 eur, k 1. lednu stoupne na 432 eur.

Málo ochrany ženám

Hornorakouský kontrolní dvůr (LRH) napomenul zemskou vládu za zaostávání při plnění tzv. Istanbulské konvence o výstavbě domovů pro ženy v nouzi, kterou Rakousko ratifikovalo v roce 2013. „Horní Rakousy by v těchto zařízeních měly mít letos k dispozici 148 míst, ale ve skutečnosti jich je jen 41,“ řekl v deníku OÖN ředitel úřadu Friedrich Pammer. List dodává, že s postavením tří nových domovů má do roku 2026 přibýt osmnáct nových míst, ale i to by bylo příliš málo.

Jmenuje se Pocahontas

Matrika v hornobavorském Wolfratshausenu nemá námitek proti udělení křestního jména Pocahontas jako třetího jména dva týdny staré holčičce rodičů z Eglingu. Její první „volací“ jméno má být Dina podle prababičky, druhé jméno Sofia. Pocahontas byla podle Wikipedie v 17. století dcerou indiánského náčelníka, vyjednávající s koloniálními osadníky v Jamestownu ve Virginii. V devadesátých letech se stala populární kreslenými filmy Disneyho studií. Matrika uvedla, že Pocahontas je jednoznačně ženské jméno, a tím přípustné.

Sousedé nám stárnou

Průměrná očekávaná délka života v Bavorsku lehce stoupla, oznámila PNP. Nově narozená děvčátka se dožijí průměrně 83,8 roku, chlapci 79,3 roku. Za 20 let se předpokládaná délka žití zvýšila u žen o více než tři roky, u mužů o asi 4,5 roku. V celoněmeckém srovnání je před Bavorskem jen Bádensko-Württembersko.

U sousedů loupil Čech?

Po přepadení rodiny salcburského klenotníka 15. srpna v jejím domě ve Flachgau zatkla zásahová jednotka jednoho z podezřelých, 42letého Čecha, v jeho bytě v Praze, napsaly OÖN. Na jeho stopu podle listu přivedlo vyhodnocení videozáběrů a srovnání DNA. V Praze byly vykonány současně dvě domovní prohlídky. „Při přepadení vnikli kolem 10.30 hodiny do domu manželů ve věku 41 a 35 let v Kopplu na okraji Salcburku tři pachatelé. V domě byly také dvě děti a další 26letá žena. Dva maskovaní muži je i s klenotníkem vzali jako rukojmí a dalším autem rodiny odvezli do lesa, kde vůz uvízl. Ve vozidle unesené lidi zamkli. Na útěku pěšky sebrali náhodným svědkům mobil. Třetí lupič mezitím přinutil klenotnici, aby ho autem odvezla do obchodu ve starém městě, kde sebral šperky. Pak se snad ještě pokusil založit v domě požár. Dvojice, které jeho kumpáni v lese vzali telefon, našla uzamčená rukojmí a osvobodila je. Ti okamžitě informovali policii,“ popsal Salzburg24. Vydání zadrženého, který byl už několikrát odsouzen, ale vždy předčasně propuštěn, do Rakouska lze očekávat tak za tři měsíce, uvedly OÖN. Snímek z tiskovky Deník/repro.