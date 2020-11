V sedmidenní incidenci dosáhl 342,8. V celostátní tabulce jej s odstupem následují saský okres Bautzen 321,6 a město Herne v Severním Porýní-Vestfálsku 321,5. Další dolnobavorský okres Freyung-Grafenau, který „vedl“ ještě o víkendu, poklesl s incidencí 308,8 na sedmé místo v SRN. V celém státě zaznamenali 23 648 případů nových nákaz, o tisíc víc než ve čtvrtek. Dosavadní páteční rekord 23 542 byl z minulého týdne. Poslední hodnocený den zemřelo v Německu 260 lidí, celkem 13 630.

Pasov reagoval opatřeními v domovech seniorů. Každého obyvatele bude od pondělí smět navštívit jen jedna osoba denně na půl hodiny (s výjimkou doprovodu umírajících) a po návštěvě se místnost musí nejméně pět minut provětrávat.

Pivo měsíce vaří za humny

Zdroj: Deník/PNP

Spolek ProBier-Club.de volí dvanáctkrát za rok Pivo měsíce. Tím listopadovým se stal "Pfeffer Hell" z 1. pivního pivovaru ve Zwieselu. Provozovnu na zdejším náměstí převzal v roce 1878 Wolfgang Pfeffer od svého bratrance Franze Pfeffera z Ottmannszellu a zapojil do podnikání další bratry Josefa a Michla jako sládka a šenkýře. „První parní“ byla zapsána v roce 1889, ale už za dva roky Wolfgang zemřel a jeho dědička Anna musela po náročných investicích podat návrh na konkurz. Ještě před jeho prohlášením pivovar koupili od vdovy soudní vykonavatel Josef Zwack se zbývajícími bratry Pfefferovými. V noci na 3. říjen 1898 zařízení totálně vyhořelo a po obnově Zwack z firmy za odstupné odešel. Dnes je provoz stále v majetku rodiny a v páté generaci jej vede Mark Pfeffer. Klasická piva vaří stále v tradici průkopníků, ale ve specialitu se vyvinulo jejich „parní pivo“, které poprvé připravili v roce 1989 ke stoleté oslavě podle receptů dochovaných z „gründerských“ časů. Na domovských stránkách webu jej charakterizují jako světlou jedenáctku se 4,90 procenty alkoholu a prodávají jej v půllitrových láhvích po euru.

Rakousko zachvácené

Situace s novými infekcemi koronaviru se v Rakousku stabilizuje, ale za poslední den zemřelo zase přes sto lidí, uvádějí OÖN. Nejvíc případů nákazy mají opět Horní Rakousy. Od čtvrtečního dopoledne přibylo v republice 6668 nakažených a 108 lidí zemřelo. V nemocnicích leželo 4629 postižených Covidem, 687 na intenzivkách. V minulém týdnu přibývalo denně průměrně 6303 nových nemocných, minulý pátek rekordních 9586. Sedmidenní incidence tento pátek byla 495,7 na sto tisíc lidí. V týdnu od 9. do 15. listopadu nebyl u 81 procent případů v Rakousku zjištěn zdroj nákazy, v Horních Rakousích dokonce u 91 procent. Z okresů byl nejzasaženějším v týdnu od 12. do 18. listopadu Rohrbach (1199 nových infekcí na 100 000 obyvatel), nejnižší incidenci vykázal Bruck an der Leitha (151,7).