Během tří dnů “přešlo” několik stovek litrů piva ze sudů do originálních nádob konzumentů a bylo vypito doma. “Z akce profitoval společenský život, přátelé piva, pivovar a v neposlední řadě obecně prospěšná zařízení, kterým byl výnos prodeje určen.”

Od pátku odpoledne přicházeli k šenku první žízniví. Čepováno jim bylo přísně podle hygienických předpisů, po natočení museli hosté okamžitě areál opustit. Zákazníci tato pravidla skoro bez upozornění dodržovali, uvádí list.

Výběr nádob byl přepestrý. Lidé přicházeli s historickými kamennými nebo dřevěnými džbány, které zjevně už dlouho nebyly plné, od jednoduchých na pivo “k chlebíčkům” ke 20- 50litrovým kanystrům. Paní Maria Zinnbauerová přijela do Ganackeru z Kuttenkofenu u Griesbachu a nechala si naplnit svou bytovou okrasnou vázu. Josefu Beerovi z Pilstingu načepovali historický kamenný džbán. Roland Most a Ben Kufner přišli v krojích s kropicí konví a upraveným dětským nočníkem… Ewald Birgmann přijel s mlékárenským tankem; kolik mu do něj nalili, zůstalo tajemstvím účastníků, uvedl list. Starosta Martin Hiergeist si pořídil čerstvé pivo do termosky a byl akcí nadšen.

Sládek Michael Sturm ani nemohl věřit, kolik sudů narážel. Už počítal se škodou za vylití piva, a tak mohl výtěžek nečekaného prodeje rád věnovat potřebným…

Málo starostek v Rakousku

V rakouské vládě mají ženy 47 procent, v tyrolské přesnou polovinu, ale to jsou výjimky, píší OÖN. Starostky jsou jen ve 197 ze 2095 obcí.

Nejvíc, 74, jich je v Dolních Rakousích, následují Horní Rakousy se 48. Svaz obcí vidí příčiny nízkého počtu v obtížném spojení komunální práce a rodiny. Korona prý situaci trochu ulehčila – sezení rad jsou ve formě videokonferencí, víkendových termínů je méně.

Horská služba prohrála

Hornorakouská Horská služba prohrála u Nejvyššího soudu proces proti republice, informují OÖN.

Případ je starý více než sedm let. 2. srpna 2013 vypukl požár v lesním území u lezecké stezky Attersee u Steinbachu v okrese Vöcklabruck. Během pár minut byla na místě celá místní jednotka této služby – na stezce byli lidé, které museli dostat dolů. Prostor uzavřeli, postavili hlídky, zajistili transport materiálu. Vítr rozšířil oheň na plochu 5000 metrů čtverečních. Za tři dny byl definitivně uhašen, ale právní spor o náklady akce se táhl sedm let.

Loni v listopadu soudy rozhodly, že ministerstvo zemědělství a lesnictví musí obci, která nese finanční odpovědnost za místní Horskou službu, zaplatit náhrady hašení ve výši 114 000 eur a náklady nasazení služby při záchranných pracích 4087,50 eura. Nejvyšší soud ale rozhodl jinak. Záchranáři nedostanou nic, a navíc musejí uhradit náklady řízení před soudem 3348,34 eura.

Odůvodnění – jejich nasazení by muselo být předem výslovně nařízeno obcí. Jen tak by měli podle hornorakouského zákona proti požárům nárok na odškodnění… A dále: Horská služba si účtuje za zásahy paušální hodinovou sazbu, nezávisle na počtu zúčastněných sil – požární hlídka dvou osob má být stejně hodnocena jako zásah třeba desetinásobného počtu lidí, řekl soud. Hrazeny ale mohou být jen doložené “skutečné zásahy”. Odpadly kromě jiného i při velkých lesních požárech v Hallstattu 2018 a v Mondsee 2019, při kterých Horská služba zasahovala mnoho hodin.

“Jsme zklamáni, ale samozřejmě podporujeme naše hasiče dál. Krytí nákladů záchranných akcí bude ale bez náhrad zúčastněným lidem při velkých požárech v budoucnu těžší,” říká v OÖN vedoucí zemské horské záchranné služby Christoph Preimesberger.

Poslanci "kšeftovali"



U sousedů doznívá aféra provizí, kterou ve statisícových částkách měli dostat poslanci zemského sněmu Georg Nüßlein (51, CSU) a Nikolas Löbel (34, CDU) při sjednávání obchodů s rouškami, píše PNP. Oba už oznámili odchod z poslanecké frakce Unie, ale chtěli si ponechat mandát, k jehož složení je vyzývá předseda vlády Markus Söder. Podle něho by významným signálem mělo být i vrácení peněz a jejich složení na dobročinné účely.

Nikolas Löbel už výzvy vyslyšel a mandát složil, “aby odvrátil od své strany další škody”. Účast na úplatku už předtím přiznal, jeho firma inkasovala čtvrt milionu eur za zprostředkování nákupu masek od dodavatele dvěma privátním podnikům v Heidelbergu a Mannheimu.

Rozvolňují

V Bavorsku v pondělí nastává určité rozvolnění protikoronových pravidel. Povoleno je setkávání až pěti lidí z různých domácností. Kde je incidence stabilně pod 35, tam se mohou setkávat až tři domácnosti s celkem deseti lidmi. Od incidence 100 budou styky opět omezeny na jednu domácnost plus jednu cizí osobu (děti do 14 let nepočítaje). Znovu se otevírají knihkupectví, která jsou přiřazena ke třídě obchodů s denními potřebami. Přístupné jsou znovu knihovny a archivy s omezením plochou.

Teoreticky mohou otevřít i obchody v okrese s incidencí stabilně pod 50. Je-li vyšší, maximálně do 100, si zákazníci musejí termín smluvit předem. Stejné podmínky mají k provozu muzea, galerie, zoo a botanické zahrady. Do incidence 50 je povolen bezkontaktní sport venku skupinám do 10 lidí. Při incidenci 50-100 se počet osob redukuje na maximálně pět ze dvou domácností, u dětí do 14 let na skupiny do 20 osob.

Obecné školy a závěrečné ročníky se otevřou od 15. března alespoň ke střídavému vyučování tam, kde je incidence pod 100. Velikonoční prázdniny mají platit.

Otevření kin, divadel, koncertních domů je možné nejdříve od 22. března stejně jako provoz gastronomie venku a sport ve vnitřních prostorách.

Vyhrála rentu

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/PNP

48letá žena v domácnosti z Dolního Bavorska vyhrála v Lotto Bayern 600 000 eur. Bude dostávat deset let měsíční rentu 5000 eur. Reagovala zdrženlivě – předčasně výbuchy radosti a nepromyšlené oslavné akce jí prý nikdy nebyly vlastní.

Dokáží mu vraždu?

35letý Hornorakušan stojí od pondělí před soudem ve Štýrském Hradci s obžalobou z vraždy a dalšího pokusu o tento čin, píší OÖN. Měl loni v únoru v Großwilfersdorfu usmrtit svou 34letou bývalou přítelkyni (podle obžaloby ji ve zničujícím vzteku, ledově chladně a nemilosrdně zastřelil) a střílet také na jejího bratra. Na ženu pálil osmkrát, šestkrát ji zasáhl. Před činem jí vyhrožoval, protože neunesl, že už o něm nechce slyšet. Její 13letá dcera byla v tu dobu u otce.

Pachatel vnikl do domu oknem a začal na ženu střílet skrze dveře. Oběť ještě stačila napsat bratrovi (“Má mě…”). Útočník ji pronásledoval po bytě. Když zraněná upadla, naklonil se nad ni a dvěma výstřely ji dobil… Pak vyšel před dům. Ve vazbě sedm měsíců mlčel, pak uvedl, že když do domu přišel, žena měla zbraň v ruce a on jednal v sebeobraně. Bratr poškozené prý pak její zbraň zlikvidoval před příchodem policie.

Ukradl zahradní židle

Z bezpečnostní kamery.Zdroj: Deník/PNP

V noci na neděli odcizil zloděj zahradní mobiliář restaurantu Messim ve Freilassingu. Bezpečnostní kamera ho zachytila, jak vynáší z předzahrádky pět židlí složených na hlavě a bere další, která stála přede dveřmi. Video zveřejnil Gregor Sonntag ve facebookové skupině. Připsal, že židle nejsou lehké a zloděj měl možná připravené auto poblíž. Foto: Deník/PNP/Screenshot: Franz Eder

Hasiči přidražili

Kdo bude chtít využít služeb dobrovolných hasičů v Böbrachu, bude muset od 1. května sáhnout hlouběji do kapsy, pokud nebude případ krýt pojišťovna (což je podle starosty v 95 procentech případů) nebo nepůjde o úkon ze zákona. Nynější sazby náhrad platí od roku 2012 a jejich úprava je nezbytná. Tak kilometrová jízda hasicí skupiny bude stát 5,60 eura místo 5,07, hodinové nasazení hasiče 24 eura za hodinu atd.

Trest sprejerovi

Protože v Linci nastříkal 163krát výroky kritické k policii a oslavující kapitalismus, dostal 49letý sprejer od zemského soudu sedm měsíců vězení podmíněně a peněžitý trest 4200 eur, napsaly OÖN. Měl napáchat škody za 137 683 eur. Od dubna do června čmáral na sloupy veřejného osvětlení, fasády privátních domů, firem, veřejných budov, na umělecká díla na dunajské promenádě a podobně.

U soudu uváděl, že se do těžké situace dostal, když byl loni v květnu propuštěn ze zaměstnání číšníka. Pak ho “naštvalo”, když odpadla květnová demonstrace proti koroně, pro kterou zhotovil jedenáct šablon s hesly KPÖ nebo SPÖ kritizujícími systém, a tak začal sprejovat. V červenci ho chytili při činu před zemskou policejní direkcí…

Většinu vyčíslených škod uznal, ale požadovanou kompletní sanaci jedné fasády v ceně 80 000 eur odmítl i soud jako přehnanou.

Proticovid jako “Cyklon B”?!

Německý aktivista natočil v areálu pamětního místa Mauthausen video, ve kterém srovnává proticovidový očkovací přípravek s jedem Cyklon B, nasazovaným za nacismu k zabíjení v lágrech, a umístil je online. Uvedl k tomu, že “nedoufá”, že někdo zamýšlí zde zase zřídit koncentrační lágr třeba pro lidi, kteří odmítají očkování nebo se nechtějí nechat testovat. Policie už případ vyšetřuje. “Přirovnání očkovací látky proti Covidu-19 s Cyklonem B, který zabil miliony lidí, není jen šířením spikleneckých teorií, ale také skutkem odporným a kriminálním,” říká rakouský ministr vnitra Karl Nehammer. “Vidíme v tom jednu z forem dějinného revizionismu, která přispívá k relativizaci zločiny nacismu a přimhuřování očí před nimi.”

Květiny k MDŽ stařenkám

V obci Frauenau obdaroval v pondělí místní spolek sousedské pomoci k MDŽ květinami všech 29 žen v domově seniorek Rosenium Gut Oberfrauenau, uvádí PNP. Akci vymyslely v neděli večer členka spolku Gabi Spätheová a obecní radní Heidi Lembergerová. Starosta Fritz Schreder akci okamžitě podpořil a s pomocí privátního daru a zahradnictví Weinberger ve Zwieselu zakoupili 29 květináčů žluťoučkých primulí, které pak v pondělí odpoledne předali na dvoře Rosenia.