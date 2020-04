Mimo jiné uvedl, že lidé budou muset i v budoucnu v obchodech, ale i v restauracích nebo jinde nosit roušky. „Myslím, že to může pomoci,“ mínil. Lidé s novou nákazou tak budou moci být velmi rychle izolováni. „Nyní máme zhruba sto nových infekcí za den a jsme extrémně šťastní, že jsme tak rychle a rozhodně reagovali,“ řekl. V dalších krocích chce Rakousko od začátku května otevřít všechny obchody, uprostřed měsíce také restaurace. Povolí ale návštěvu jen určitého počtu lidí v daný večer s podmínkou dodržení „sociální distance“. Testování všech zaměstnanců gastronomie je podle něho bohužel neproveditelné. Důležité je ale další zvyšování kapacity testování z dnešních asi 10 000 denně. Shrnul, že situace bude těžká ještě měsíce. Nová „normalita“ má přinést „tolik volnosti, kolik bude možné, a tolik omezení, kolik jich bude třeba“.

V pondělním vydání OÖN vyjádření upřesnil – povinnost nosit roušky v restauracích se prý má týkat jen personálu, nikoliv hostů. A má to být jen jednou z řady možností.

Podle zpráv z pondělního rána bylo v Rakousku 14 719 nakažených koronavirem, aktuálně 3694. Uzdravilo se 10 501, zemřelo 452 lidí (za den +9), v nemocnicích leželo 817 pacientů (za den -38), na intenzivkách z toho 204. Horní Rakousy hlásily 278 nemocných a 38 obětí, Dolní Rakousy 822 (82). Z drobných změn: od 20. dubna jsou v omezeném provozu všechny městské jesle a školky ve Steyru. Město jen prosí rodiče, aby kontaktovali příslušná zařízení.

V Horních Rakousích zemřeli 20. dubna další tři lidé s koronavirem: bylo jim 78-80 let. Obětí nákazy je tak 44. V nemocnicích se léčí 63 pacientů.

Bavorsko přece jen zavede od příštího týdne povinnost roušek ve všech obchodech a ve vozech hromadné dopravy, napsala pondělní PNP. Odškodnění se dočkají i umělci. Kulturní zařízení už dotace dostaly, nyní je na řadě asi 30 000 samostatných tvůrců a interpretů, kteří si platí oborové sociální pojištění: dostanou ze zemského rozpočtu měsíčně 1000 eur.

Stavba mostu pokračuje

Od soboty pokračuje stavba nového mostu přes Dunaj v Linci. Na místě je prvních asi 30 pracovníků, 20. dubna má dorazit zbývajících 20 montážníků. „Odborníci z Česka a Slovenska měli přijet už ve středu, ale na hranici jim vjezd nepovolila rakouské policie, protože neměli požadovaný lékařský atest o nenakaženosti koronavirem ne starší čtyř dnů, což je od 14. března podmínkou i pro Čechy a Slováky,“ opakuje list. „Město Linec a dodavatelská firma vycházely ze staré právní situace.“

Podle lineckého deníku byli dotyční zaměstnanci rychle dotestováni. „Nyní zůstanou v Rakousku průběžně šest týdnů, čímž bude možné ztracený čas dohnat,“ říká v OÖN místostarosta Markus Hein. Prodlení podle něho není „žádným velkým dramatem“. Stavební firma se snaží získat výjimku, aby lidé mohli pracovat i o květnových svátcích. Foto ze stavby mostu Deník/OÖN/Volker Weihbold

Postupné uvolňování je v Linci vidět i na stoupajícím počtu cestujících v hromadných dopravních prostředcích a Hein upozorňuje, že ve vozech nebude možné dodržovat bezpečnostní jednometrový odstup. Chtěl by proto od spolkové vlády úpravu předpisu. Nejpozději 4. května se má město vrátit ke zpoplatnění krátkodobých zón parkování.

Smrt v kontejneru…

V pondělí ráno se stala tragická nehoda v Salcburku. „71letý bezdomovec zřejmě přespával v kontejneru se starým papírem vedle obchodu s potravinami. Když zaměstnanec kolem páté hodiny nádobu vysypal do nákladového prostoru svozového vozu, nezpozoroval spícího člověka a spustil třicetitunový lis. Když slyšel křik, okamžitě stroj stopnul a vyrozuměl lékaře záchranky. Ten už ale mohl jen konstatovat smrt nešťastníka,“ píše linecký Volksblatt ze zprávy zemské policejní direkce.

Další aktuální dramatická situace se týkala naší krajanky. „33letá Češka spadla v sobotu ráno ve Štýrském Hradci do řeky Muru,“ napsaly OÖN. „Držela se už jen za kámen. Dva policisté vlezli do vody a podařilo se jim s pomocí další hlídky ženu vytáhnout nezraněnu. Jak se podnapilá Češka, která v tomto městě nebydlí, do tíživé situace dostala, zatím nemohlo být objasněno,“ uvádí list.

Kyne šestinásobný jackpot

V nedělním tahu rakouského lotta, obdoby naší sportky, nikdo neuhodl všechna tažená čísla 2, 10, 12, 33, 35 a 39, ačkoliv bylo podáno více než 6,5 milionu tipů, píší OÖN. Ve středu tak popáté v historii půjde o šestinásobný jackpot, jehož výši společnost odhaduje na asi sedm a půl milionu eur.

Jak „rozvolňuje“ Bavorsko

Od 20. dubna se v Bavorsku mohou lidé venku potkávat i s jednou osobou mimo jejich rodinný kruh, například při sportování. Nadále ale platí odstup alespoň půldruhého metru. Po čtyřech týdnech otevírají zahradnictví a staviva, rovněž s omezením „tlačenic“. Nošení roušek je „naléhavě doporučováno“, povinnost to zatím není. Asi 350 000 vysokoškoláků začíná online přednáškové období. Jednotlivé praxe a zkoušky za přísných hygienických podmínek budou možné od 27. dubna. Na rozdíl od jiných spolkových zemí, kde od pondělí otevírají obchody s prodejní plochou do 800 metrů, začnou v Bavorsku znovu prodávat až od 27. dubna. Obdobně tomu bude i v autosalonech a prodejnách knih. Otevřít v tento termín mají také státní a univerzitní knihovny a školní třídy posledních ročníků.

Od 4. května mohou otevřít kadeřnictví, veřejné bohoslužby jsou zatím diskutovány. Velké akce nemají být povoleny do 31. srpna.

Jeseter v Dunaji!

Rybář Anton Hartl vytáhl z Dunaje pod Pasovem kapitální rybu – do sítě chytil sibiřského jesetera, jak potvrdil hornorakouský expert Gerald Zauner. Ryba vážila přes dvanáct kilogramů a měřila 120 centimetrů. Do řeky mohla uniknout z kontrolovaného chovu. „V žádném případě nesmí tento ,přistěhovalec´ zpátky do Dunaje, mohl by se zkřížit s domácím jeseterem malým a tím ohrozit jeho populaci,“ cituje PNP Clemense Dambergera, šéfa rybolovu na dolním Dunaji. Na snímku Deníku/PNP jsou zleva Anton Hartl, Gerald Zauner a Clemens Damberger.