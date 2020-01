„Tyto kamiony opatření nasměruje tam, kam patří – na rychlostní silnici S10.“ Po B126 jezdí denně kolem 13 100 aut, z toho 6,4 procenta s náklady. Většina pro obsluhu regionu, ale hodně také „útěkově“ před zpoplatněním.

„Zákaz jízdy nemá být omezením hornorakouských obchodních a hospodářských vztahů. Díváme se přitom přes okraj talíře a posuzujeme celý hospodářský prostor, proto zahrnujeme mezi výjimky z tohoto nařízení také české územní celky,“ shrnuje Steinkellner. Vozidla nad 3,5 tuny nemířící do cíle v této oblasti nesmí v obou směrech na Leonfeldenskou silnici mezi Zwettlem a okruhem přes Böhmerwald Straße, Freistädter Straße, Weinzierler Straße a průmyslový park, dále na úsek mezi Bad Leonfeldenem a Studánkami. Ze zákazu jsou vyňaty jízdy do okresů Prachatice a Český Krumlov. „Doufáme, že tato pravidla vstoupí rychle v platnost a přinesou dotčeným obcím úlevu,“ míní rada Steinkellner.

Na Javoru podle mapy

Německý alpský svaz (DAV) poprvé vydal turistickou mapu pro některé německé středohoří, zaznamenala PNP. Zahrnuje region Javoru, Ostrého a hřebene Kaitersberg. Svaz tak reagoval na rozšíření zdejšího chráněného území tetřeva. Horské lesy od Mühlriegelu přes Javory k Bretterschachten jsou nejdůležitějším útočištěm těchto vzácných a přísně chráněných ptáků, píše list. Stále víc milovníků zimních sportů si oblíbilo běžky a sněžnice a mohou tetřevy rušit. „Dodržování cest a stezek zachycených v mapě pomáhá populaci chránit,“ říká Manfred Scheuermann z DAV. Mapa vznikla v kooperaci s bavorským úřadem pro digitalizaci a měření. Zahrnuje i informace k ochraně přírody, o zastávkách skibusů atd.

Seminář tuby

Hudební škola ve Freistadtu uspořádá o víkendu ve spolupráci s hornorakouskou dechovou akademií a také se Spolkem prof. Václava Hozy se sídlem zapsaným v Hodonicích, který vznikl loni v Ledči, s ředitelkou Lenkou Absolonovou a s předsedou Michaelem Albertem Cwachem z Táborska, popáté tvůrčí dílny kolem tuby pro zájemce všeho věku, napsaly OÖN. Mezi referenty jsou například prof. James Gourlay ze Skotska (na snímku), šéf River City Brass Bandu v Pittsburghu a úspěšný sólista, Mona Köppenová a další. Začátky jsou po oba dny v 9 hodin, v sobotu od 20 hodin bude v Salzhofu veřejný koncert. Vstupné bude osm eur, děti do 12 let neplatí.

Užili si zápachu

„Intenzivní pachové nasazení mají za sebou z noci na sobotu dobrovolní hasiči ze St. Ulrichu v Mühlkreisu (okres Rohrbach),“ napsaly OÖN. Kolem půl jedné byli povoláni k záchraně zvířat do stáje v obci Simaden u St. Peteru. Dvě mladé krávy se propadly do kanálu žumpy a uvízly tam. Sedlák se pokusil je dostat ven pomocí lan, ale neuspěl a zavolal hasiče. Přijeli v šestnácti lidech, a jak sbor na své webové stránce doslova napsal, podařilo se jim „trosečníky z jejich za… é pozice osvobodit“. Trvalo jim to tři a půl hodiny, dodává list a cituje dál z webu sboru: „Po krátkém oddechu a teplé sprše stály kravky zase rychle na nohou…“ Foto: Deník/repro OÖN/www.ff-st-ulrich.com.