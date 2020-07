Linec – Od 15. července začíná být vnitřní město bez motorových vozidel, informují OÖN.

Je to možné bez aut?! | Foto: Deník/OÖN/Volker Weihbold d

Opatření má trvat dva měsíce, do 14. září, tedy do začátku školního roku. Během této doby bude testováno, jak provoz v centru ovlivní uzávěra Klosterstraße. Místostarosta Markus Hein opakovaně ujišťuje, že pokus bude přerušen, pokud se při něm objeví velké zácpy na jiných místech, například u tunelu Römerberg. Dobrým příkladem je mu Rathausgasse, která je už dva týdny pěší zónou, aniž by to vyvolalo na Unteren Donaulände nějaký chaos. Žádné pokuty tu nevybírali a také v Klášterní chtějí zatím jen upozorňovat na zákaz. Výjimky z něj tady mají residenti, autobusy, taxi, dopravní obsluha, lékárnické služby a hosté hotelů. Povolen je i průjezd na parkoviště invalidů a jízdy cyklistů. Foto: Deník/OÖN/Volker Weihbold