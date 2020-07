Na pozemku Edeltraud Hüttmannsbergerové objevili na 1500 stříbrných mincí z pozdního středověku, nejspíš ukrytý majetek zemědělce. Protože hledačům patří polovina pokladu, musí být jeho tržní cena zjištěna, vysvětluje list. V informaci Musea Francisco Carolinum, dříve Zemské galerie, byl objev označen za „nejvýznamnější a nejvzácnější časový dokument pro zkoumání oběhu peněživa v 15. století“. Zemský archeolog Stefan Traxler ocenil korektní jednání hledačů v tomto případě – vypátrali předem majitele pozemku a požádali ho o povolení. Po nálezu informovali ihned spolkový památkový úřad. Po nástupu archeologů jim pomáhali v dalším hledání. Pozemek byl totiž předtím „přerovnán“, takže mince, původně v keramických nádobách, byly roztroušeny po sto čtverečních metrech. Nález je nyní konzervován a analyzován experty. Na snímku je majitelka pozemku s hledači. Foto: Deník/OÖN/OÖ Landes-Kultur

Den rovného důchodu

Ve čtvrtek je v Rakousku Equal Pension Day (EPD), Den rovného důchodu, termín, ke kterému muži dostávají tolik penze, jako ženy teprve koncem roku, píše Volksblatt. Něžné pohlaví bere měsíčně důchod průměrně o 825 eur nižší než muži, diference je tedy 41,86 procenta. Letos se tento termín posunul o den dozadu (ve Vídni o tři), ale to jen z důvodu přestupného roku, ženské penze jinak zůstávají skoro beze změny. Ve srovnání s rokem 2015, kdy toto hodnocení sousedé spočítali poprvé, se poměr vylepšil o čtyři dny.

Linecký list připomíná rozdíly mezi spolkovými zeměmi. Ve Vídni budou „slavit“ EPD až 2. září, v Korutanech 4. srpna, nejvíc si pospíšili ve Vorarlbersku – na 7. červenec.

Penzijní „propast“ 41,8 procenta zdůvodňují experti tím, že ženy odvádějí sociální pojištění průměrně o deset let kratší dobu, většinou kvůli přerušení práce mateřskými povinnostmi. Do starobního důchodu nastupují průměrně jen o asi tři roky dřív než muži. V roce 2018 dosáhla jen dvě procenta nových důchodkyň 45 let pojištění, které garantují 80 procent průměrného měsíčního výdělku. U mužů to bylo 52 procent. Rozdíl podtrhují i průměrné výdělky na plný úvazek – v Rakousku dostávají ženy o 19,7 procenta méně než muži. V Evropské unii je to „jen“ o 16,7 procenta.

Bludiště k jubileu

V Ohetalu u Schönbergu v Bavorském lese opět otevřeli labyrint v kukuřičném poli, píše PNP. Loni tu dopřáli přírodě odpočinek. Mottem labyrintu je letos 50 let Národního parku Bavorský les. Pro návštěvníky jsou připraveny speciální kvízové karty. Bludiště je otevřeno od pondělí do pátku 13-20 hodin, v sobotu a v neděli 10-20, vstupné pět eur, děti čtyři (do tří let zdarma).

Našli vlka podle DNA

„Poprvé byl v Německu prokázán vlk z jihovýchodní Evropy,“ píše PNP. Ukázal to genový rozbor vzorků odebraných z ran stržených ovcí v bavorském okrese Traunstein. Podle mluvčí Bavorského úřadu životního prostředí je vlk z tzv. dinárské populace, která žije kromě jiného ve Slovinsku a v Chorvatsku – konkrétně jde o vlka s oficiálním označením GW1706m. Strhl zvířata i v rakouském příhraničí – během několika týdnů šlo o deset ovcí. Sedm jich bylo u Traunsteinu. Chovatelům v dané oblasti byla nabídnuta podpora k ochraně stád, například k postavení elektroplotů. Škody na zvěři jim budou nahrazeny z vyrovnávacího fondu. „V Německu se dosud ukázali jen vlci alpské a středoevropské populace,“ pokračuje list.

Zaražení blokády

lineckého Hlavního náměstí (náš web informoval) demonstranty skupiny Za náměstí bez aut, původně povolené na celý týden, lokální politici uvítali. Místostarosta Bernhard Baier řekl: „Lepší později než nikdy, je dobře, že nejistota minulých dnů skončila.“

Zemské ředitelství policie v šestistránkovém rozhodnutí mimo jiné uvedlo, že už první den shromáždění se exekutiva pokoušela aktivisty odradit od pokračování, „protože obyvatelstvo neprojevilo žádný zájem o tuto demonstraci“. Tyto pokusy ale šéf akce Andreas Schütz vehementně odmítl: Pojedeme celý týden, nic nezměníme, řekl podle stanoviska policie. Její právníci zákaz pokračování zdůvodňovali tím, že účel manifestace byl splněn už první večer. „Jednorázové blokační shromáždění je zcela přípustné. Jakmile k němu ale dochází po více dnů, jeví se, že účastníkům jde o to provokací narušovat chod demokratické společnosti,“ uvedli.