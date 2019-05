Navalis oslavuje sv. Jana Nepomuckého, patrona všech lidí od vody. V předvečer jeho svátku bude mše, procesí a barokní vodní koncert na Vltavě u Karlova mostu, uvádí www.navalis.cz. Připomíná, že každoročně do Prahy na tuto slavnost přijíždějí také benátští gondoliéři, protože Jan Nepomucký je jejich patronem a také jedním z osmi patronů Benátek. OÖN píší, že alegoricky vyzdobené lodi byly a jsou neoddělitelnou součástí programu. Příkladem „krásných, epických vodních slavností“ jsou Benátky, a proto jsou tamní gondoliéři, ale také rakouští a němečtí, každoročně zváni do Prahy.

Podle lineckého listu navazuje Navalis také na 5. květen 1627, kdy se v Praze konal koncert na lodích k přenesení ostatků sv. Norberta do Strahovského kláštera. A český web doplňuje, že 15. května 2009 se první obnovený ročník slavností konal u příležitosti 280. výročí svatořečení sv. Jana.

Letos ke Karlovu mostu přijedou také lodníci z Hallstattského jezera se svými historickými plochými a dlouhými čluny. „Stavitelé vodních plavidel od Hallstattu působili od osmého století v Benátkách, kde byli pokládáni za tvůrce tamních gondol,“ popisuje list. „Kromě loďařiny se podíleli také na specifických základech staveb na pilířích ve vodě.“

V pondělí 14. května má být v Hergetově cihelně v Sedlci „hallstattsko-benátské odpoledne“ od 14 do 18 hodin. V úterý bude od 14.30 zdobení koní na Hradčanském náměstí a v 16.45 žehnání, v 17.30 začne mše v chrámu sv. Víta, v 18.45 vyjde procesí ke Karlovu mostu, kde od 20 hodin bude regata, seskok parašutistů a plavba otužilců. Od 21 hodin bude u Karlova mostu koncert na vodě a ve 21.55 bude odpálen z řeky barokní ohňostroj.

Svět pije stále víc

Mezinárodní studie lékařského odborného časopisu The Lancet ukázala, že konzum alkoholu na světě od roku 1990 do 2017 stoupl o 70 procent, obzvlášť na Dálném Východě a v Indii, napsaly OÖN. V bohatých západních průmyslových státech naopak klesá. V roce 2017 se nejvíc alkoholu na hlavu vypilo v Moldavsku – 15 litrů, nejméně v muslimském Kuvajtu (méně než 0,005 litru).

Za muziku pokuta

Hlídky policie v Laufenu kontrolovaly na Velký pátek po městě lokály, a ty, které pouštěly nedovoleným způsobem muziku, hodlá pokutovat, napsala PNP. Majitelům restaurací a provozovatelům hrozí pokuty až 10 000 eur.

List vysvětluje, že vedle velikonočních a letnicových nedělí je v Bavorsku dvanáct dalších zákonných svátků. O devíti takzvaných tichých dnech jsou zakázány zábavné pořady a tance. O Velkém pátku je dokonce zakázána jakákoliv hudební produkce v hostincích a v barech. „To zřejmě některým laufenským hostinským nebylo známo,“ uvádí deník. „Dva z nich novinám řekli, že v minulých letech žádné kontroly nebyly, a omylem vycházeli z toho, že ,čistá´ a tichá muzika, jakou hrají v tento den i rádia, je přípustná. Ale to byl omyl…“

List připojuje, že podle dobře informovaných kruhů „razii“ vyvolal nový šiša-bar na severu městečka. Podle policejního mluvčího šlo ale o rutinní kontrolu. Navštívili šest podniků, než prý museli do jiné akce. „Lze předpokládat, že provozovatelé pravidla znají,“ mínil. PNP ale doplňuje, že příliš jistí si nebyli ani sami policisté při zákroku. Tak měli například jednu hospodskou chybně

poučit, že muziku nesmí pouštět ani na Bílou sobotu. „To je ale chyba, ten den platí pouze zákaz tance jako o Popeleční středě, na Zelený čtvrtek, o Všech svatých, na Den národního smutku k uctění památky všech obětí teroru a válek, o Dušičkách, na Den pokání a modlitby a na Štědrý den. Celé téma je léta politicky sporné, jsou už tolerována uvolnění například o půlnoci, ale mnohým to nejde dost daleko, míní, že není úkolem státu předepisovat zbožnost,“ uvedl list.

„Nachytaní“ hospodští v Laufenu teď musejí vyplnit formulář o přestupku proti ochraně nedělí a svátků, a poslat je služebně. Hrozí jim vysoké pokuty…

Tlouštík na Dunaji

„Tak tlustá loď ještě u Dunajské promenády nekotvila,“ píše PNP. „AmaMagna je stejně dlouhá, ale dvakrát širší než obvyklé lodě rejdařství AmaWaterways. V pondělí vyplula k panenské plavbě do Budapešti. Pak bude stejně jako její štíhlejší kolegyně pravidelně pendlovat mezi Vilshofenem a Budapeští.“

Měří 135 metrů, ale místo obvyklých jedenácti metrů šířky „zabírá“ 22 metrů. Místo 164 bude vozit 194 cestujících plus 70 členů posádky. Má 98 kabin – nejmenší o 22 metrech čtverečních, největší o 66 metrech. Za jednotýdenní plavbu do Budapešti v luxusní třídě zaplatí pasažér 14 000 eur, v nejmenších kabinkách přijde stejná cesta na 3200 eur.

AmaMagna postavili loni v Srbsku, oceánská loď ji dopravila přes Středozemní moře do Holandska k vnitřnímu vybavení a pak k deltě Dunaje do Rumunska. Odkud putovala vlastními silami do Vilshofenu, kam dorazila v sobotu. Pokřtěna bude 11. července v rakouském Greinu při slavnosti Dunaj v plamenech.

Potupili muže?

Prodejní řetězec Edeka zveřejnil v neděli na Svátek matek nejnovější reklamní spot a okomentoval jej na facebooku slovy: „Je čas říci nejdůležitějším lidem na světě: Děkuji“. „Jakkoliv to zní nezávadně, vyvolalo to bouřku, protože na konci vzkazu zní: ,Díky, maminko, že nejsi taťka,´“ píše PNP.

"Ty jsi můj vzor a podporuješ mne, kde jen můžeš,“ říká malá holčička otci, který „samým sportovním zápalem a vůlí po vítězství zapomíná na jakoukoliv opatrnost“ - basketbalový míč v závěru končí v obličeji dívenky. V jiné scéně si otcové zoufají nad vlasy své dcery, při jejím krmení, nad vybuchlým mixérem, který zjevně neumějí ovládat, a podobně.

Přes všechny potíže nacházejí děti jen pochvalná a děkovná slůvka. „Jak se ale na konci minutového filmu ukáže, ta ale nepatří otcům. ,Mami, díky, že nejsi taťka,´ říká dívenka a mazlí se s matkou, která ji bere do náruče a hladí po hlavě. Vedle nich na gauči sedí táta – nezúčastněně, s pohledem pravděpodobně na televizor, a chroustá čipsy,“ pokračuje PNP.

„Musí v roce 2019 reklama takhle snižovat jedno pohlaví?! Při veškerém smyslu pro humor: NEMUSÍ!“ napsala jedna uživatelka sítě a pokračuje: „Dnes mají rodiče tak jako tak už dost těžké být tady společně pro děti…“ A se svým pohoršením se není sama. Na facebooku je přes 4000 komentářů. Některé jsou pobavené, některé volají po bojkotu Edeky.

Firma z Hamburku reagovala politováním – prý rozhodně nechtěli otce vykreslit jako špatné, nýbrž jen trochu „přibroušeně“ a humorným způsobem poděkovat všem maminkám k jejich svátku. „Je nám líto, jestliže se ti film nelíbí…“

Pasovský deník uzavírá, že pokud bylo cílem vyvolat takto pozornost, pak se to nejspíš podařilo. Jen na youtube bylo video do úterního podvečera „vyklikáno“ asi 640 000krát. Mnozí jsou prý napnutí, co bude následovat. „Jeden uživatel facebooku počítá s odvetou ke Dnu otců – a už se na ni těší,“ končí list.

Tříkolkou přes Evropu

Heiko Köchel (42) se na svém velké cestě Evropou zastavil v rámci mezinárodního dne lidového vandru v Ottachu, kde vzbudil velkou pozornost svou XXL-tříkolkou, napsala PNP. Obdivovatelům vysvětlil, že šest měsíců v roce dělá ve vesničce Sarti na břehu řecké Sithonie na Chalkidiki průvodce bikerů a druhou půlku roku cestuje se svou vlastní konstrukcí kola.

Vyrazil v půli listopadu přívozem z Korfu do Itálie a přes Rakousko, Švýcarsko a Chorvatsko zase jede zpátky. Má to tam 7000 kilometrů… Z Ottachu zamířil podél Dunaje do Pasova, kde chtěl strávit dvě noci – ne ovšem v hotelu nebo penzionu, veze si na kole všechno, co k „přežití“ potřebuje, od ošacení po stan. Prý pro všechny případy má na přívěsu dokonce e-kolo. Jednou týdně zarazí v hlídaném kempu, aby se osprchoval.

Z Pasova chce pokračovat do Lince, kde se zase chvíli zdrží, než bude přes Švýcarsko a Chorvatsko pokračovat do Řecka…