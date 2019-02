Linec – Od začátku roku 2014 je ve věznici v Subenu zřízen trakt pro výkon trestu seniorů. „Je upraven speciálně podle potřeb a přání odsouzených starších 60 let a je v Rakousku v této podobě jedinečný," píše deník OÖN.

Nevypadá to jako v base, ale je! | Foto: Deník/repro

Opatření je reakcí na rostoucí počet starších osob ve věznicích. V roce 2010 bylo mezi zhruba 8500 potrestanými jen 283 starších 60 let, v roce 2014 už 358.



„Je mnoho možností činnosti a terapie, kterých mohou senioři využít," říká ředitel věznice Gerd Katzelberger. Mohou například pracovat v některém z 18 vlastních provozů tohoto zařízení, pokud si to přejí – po šedesátce už totiž neplatí povinnost pracovního zařazení. Přitom jde o zkušené a cenné řemeslníky, kteří často představují na pracovišti „pól klidu" a pro mladé vězně jsou vyhledávanou odbornou autoritou.



V Subenu je aktuálně v „důchodcovském" oddělení 30 osob. Tři cely jsou spojeny do „domácnosti" s klidovým a odpočinkovým prostorem a se společnou místností se sedacím koutem, televizí, počítačem a malým fitneskem vybaveným sportovním nářadím.



S projektem tady začali už v roce 2007, při kompletní sanaci traktu bývalého klášterního konventu. Se záměrem upravit některá místa pro potřeby seniorů byly už při přestavbě zabudovány širší dveře, úchopy, bezbariérový přístup ke sprchám a toaletám a tísňové poplachové zařízení. Na podlaze jsou optická značení upozorňující na větší překážky.



„Katzelberger si ještě dobře vzpomíná na první rozhovory se staršími vězni k jejich přáním a potřebám," pokračují OÖN. Mnozí prý „vyvalili oči", protože zpočátku nevěřili a báli se, že jde o nějakou past. Po čase ale byly diskuse konstruktivnější a potvrdily koncept záměru vedení.



Odsouzeným seniorům jsou dnes nabízeny počítačové kurzy, sportovní vyžití, tvůrčí dílna, ve které jsou pro ně organizovány kurzy hrnčířství a malování. Na jaře si mohou upravovat zahrádky a ošetřovat zelenou plochu… V „generačních skupinkách" s výměnou zkušeností starších a mladších potrestaných se rozebírají aktuální témata a události. Pravidelně se seniory individuálně hovoří psycholožka Anne Dewaldová a sociální poradkyně Carmen Hoisová. K udržování soběstačnosti je připravuje speciálním tréninkem duše a těla „SelbA" trenér Alfred Gramatzky.

Nové centrum Židů

V neděli bylo otevřeno nové centrum židovské obce v Norimberku. Obec má přes 2000 členů. V novém středisku se sálem pro téměř 300 lidí se mají konat koncerty, pódiové diskuse a podobné pořady. „Tím se Izraelitská kulturní obec otevírá vnějšku a vzájemným poznáváním rozdílných náboženství a kultur podporuje dialog," řekl při zahájení bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann. „Všichni jsme vyzýváni k tomu, abychom ,Už nikdy!´ předávali dalším generacím a minulost nikdy nebyla zapomenuta. Nejtemnější kapitola našich dějin nám musí být trvalou výystrahou." Dodal: „Radujeme se z nového pulsujícího života Židů v naší zemi. Nové centrum obce přispěje tomu udělat jej v Norimberku znovu tak samozřejmým, jakým byl před rokem 1933."



Otevření centra se dále zúčastnil mj. Josef Schuster, prezident Centrální rady Židů v Německu.