„Výmysl“ Astrid Lindgrenové je spojen s její dcerou Karin. Když ta jako sedmiletá ležela se zápalem plic, chtěla, aby jí maminka něco vyprávěla o Pippi Dlouhá punčocha. Jak později uvedla, bylo to jméno „vymyšlené z luftu“, náhodné. Podle lineckého listu se pravděpodobně nechala inspirovat oblíbenou dětskou knížkou, kterou měli doma, o "Daddy Langbeinovi", v originále Daddy-Long-Legs - Táta Dlouhá noha, v níž dívka píše ze sirotčince pěstounovi, ze kterého dlouho vídá jen stín nepřiměřeně dlouhých nohou. Matka vyhověla a stvořila postavičku ve švédském originále nazvanou Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump, na které také není nic obvyklého. Žije sama v domě Villa Kunterbunt s koněm na verandě a s opicí jako domácím zvířetem, jejíž tatínek je králem v jižních mořích. Je nejsilnějším děvčátkem na světě, nezávislým na dospělých a nestarajícím se o konvence, dělajícím si, co chce, popisují OÖN.

Na knížku tehdy v roce 1941 autorka ani nepomyslela. „Pak přišel sníh, ulice byly jako mazlavé mýdlo, spadla jsem, poranila si nohu, musela ležet a neměla jsem co dělat jiného, než snad psát, a tak vznikla Pippi,“ vzpomínala Astrid Lindgrenová. Měl to být dárek k narozeninám Karin, s ilustracemi, které sama vytvořila. Jeden průklep poslala také nakladatelství Albert Bonniers Förlag. Tam příběhy drzé námořnické dcerky odmítli. „Sám jsem měl malé děti a s hrůzou jsem si představil, co by se dělo, kdyby si vzaly tuto dívku za příklad,“ prohlásil po letech nakladatel Gerhard Bonnier. Autorka pak rukopis nabídla nakladatelství Rabén & Sjögren a to jej 26. listopadu 1945 poprvé vydalo. A Bonnier nebyl jediným kritikem. „Žádné normální dítě nesní celý šlehačkový dort a nechodí boso po vysypaném cukru,“ řekl v reakci na dvě z příhod Pippi kritik a profesor pedagogiky a psychologie John Landquist. To prý připomíná „fantazii bláznů“…

Na rozdíl od Landquista se pro knížku a její hrdinku zapálily miliony dětských čtenářů. „To nejspíš proto, že je tak nezávislá na dospělých,“ řekla Lingrenové dcera Karin Nymanová v jednom interview. „Dětem se líbí o někom takovém číst…“

Za dva týdny se prodalo 21 000 výtisků první knížky, momentálně všech už asi 70 milionů. Jsou přeloženy do 77 jazyků, nejnověji do skotské gaelštiny a dari, jedné z oficiálních řečí Afghánistánu. Pippi Dlouhá punčocha se jinde jmenuje třeba Pipi Çorapëgjata (albánština), Peppi Pitkätossu (finština), Pippi Si Kaus Panjang (indonéština), Pippi Langkous (nizozemština) či Harisnyás Pippi (maďarština).

„Bezesporu je nejznámější dívkou na světě, symbolem síly a svébytnosti. Protože láme pohlavím společensky udávanou roli, je také označována za literární příklad ženských hnutí a feminismu. Mnozí v ní vidí dokonce anarchistku nebo zakladatelku punku,“ pokračují OÖN. Někteří ji zase obviňují z rasismu. Z německého vydání 2009 byly například odstraněny pojmy Cikán a Negr. Pippi však okouzluje dál. Jen ve Švédsku už o ní natočili přes 40 filmů se sedmi různými představitelkami titulní role, v televizi o ní běhají hrané nebo trikové seriály… A „do důchodu“ se ani jako 75letá babička očividně pořád nechystá.

Vyjasňovali silnici na Linec

Zdroj: Deník/OÖN

Od úterý do pátku probíhalo formou videokonference posuzování vlivu na životní prostředí úseku rychlostní silnice S10 od Freistadtu-sever k obchvatu Rainbachu. Značná část návrhů a přání zúčastněných dotčených usedlíků a majitelů pozemků se do projektu promítne, říká v OÖN Günter Lorenz (na snímku), starosta Rainbachu. Nejvíc námitek přednášel zmocněnec Občanského hnutí pro Rainbach (BBfR) a více privátních osob Wolfgang List, podporovaný biologem Egonem Zwickerem. Ve čtvrtek večer postavili ultimátum – jen splněním všech požadavků hnutí je prý možné zabránit žalobám. To ale odmítli zástupci investora Asfinag – ten podléhá nejvyššímu kontrolnímu úřadu a musel by veškeré vícenáklady podrobně zdůvodnit. Protože požadavky kritiků na další vyrovnávací opatření nejsou vyargumentovány z technického hlediska, nemůže na ně firma přistoupit.

„Při zohlednění už přislíbeného zajištění náhradních životních prostor pro netopýry a pořízení stavebních ochran se nyní počítá s vydáním stavebního rozhodnutí na jaře,“ uvádí list s tím, že zbývá čekat, jestli proti němu bude skutečně podán odpor, jak oponenti v řízení naznačovali. Pak by se věcí musel zabývat Spolkový správní soud. Starosta Lorenz v takovém případě počítá se zpožděním začátku stavby o další rok.

Spokojen s průběhem jednání je mluvčí BBfR Klaus Reichinger. „Vždycky nám šlo o to ukázat, proč jsou námi požadovaná dodatečná opatření nutná k ochraně občanů,“ řekl. V uplynulých čtyřech letech je definovali do čtrnácti konkrétních bodů a při projednávání vlivu na životní prostředí je přednesli. „Nechceme, aby se s námi zacházelo hůř než s občany Freistadtu, kteří jsou dobře chráněni před hlukem a škodlivinami četnými stavbami. Jen o to nám jde, ne o zabránění S10-Sever. Teď je na tahu politika, aby to umožnila," uvedl pro OÖN.

Korona motorkáře nezbrzdila

V Rakousku letos zahynulo už sedmdesát motorkářů, což je 23 procent všech mrtvých v dopravě do 15. listopadu, píše Volksblatt. A to i při omezeních kvůli pandémii. Proti minulému roku se počet obětí havárií motocyklů snížil proti roku 2019 jen o 11 procent, u ostatních skupin o asi 21 procent. Loni za stejnou „bezkoronovou“ dobu zemřelo na silnicích 79 bikerů. Nejvíc smrtelných nehod notorek bylo letos v Dolních Rakousích – 19, následovaly Horní Rakousy 17 a Štýrsko 9. Žádnou oběť si motocykly nevyžádaly v Burgenlandsku. „Čísla posledních pěti let ukazují, že tři čtvrtiny tragických nehod přivodily podle odhadu vyšetřujících policistů vlastní chyby řidičů,“ uvádí list. Skoro polovinu z nich způsobila nepřiměřená rychlost.

Tři králové opět vyjdou

V Dolním Bavorsku budou i letos obcházet domy tříkráloví koledníci Kašpar, Melichar a Baltazar – za dodržení předepsaného odstupu a hygieny, píše PNP. „Děti musí nosit roušky a dodržovat rozestupy. Kontaktní data zpěváčků a jejich doprovodu, ulice, kterými projdou a zastavení u domů na déle než patnáct minut mají být zdokumentovány, aby zdravotnické úřady mohly dovodit eventuální infekční řetězce,“ uvádí list. Motto letošní akce je „Chránit děti – na Ukrajině a na celém světě“.

V Pasově upustili letos od centrálního vyslání zpěváčků a ponechali jejich delegace na farnostech. Všechny děti vyzval k účasti videoposelstvím biskup Stefan Oster. „Vy jste mými hrdinkami a hrdiny,“ uvedl. „Účastníte se největší akce dětské solidarity na světě a pomůžete k tomu, aby život také těchto mladých byl veselejší a světlejší.“ V řezenské diecézi se k účasti přihlásilo už 9000 dětí a mladistvých.

Pošta šla jinam

Bakalářská práce studenta práv na Univerzitě v Bayreuthu v Horních Francích se ocitla o 3500 kilometrů jinde, v libanonském Bejrútu, napsala PNP. Německá pošta si města spletla… Zásilka se nakonec vrátila odesilateli a ten ji své alma mater předal osobně, za dodržení hygienických pravidel. Podací lístek o včasném datu odeslání předložil. Protože opoždění nezavinil, nebude prodlení mít pro něho žádné nevýhodné dopady, jak řekla mluvčí univerzity pasovskému deníku. Ten zprávu končí: „Jak k záměně měst na adrese došlo, nemohla Německá pošta ,přes intenzivní snahu´ vyjasnit. Jak mluvčí novinám uvedla, firma případu lituje a ,porto dopravy převezme´…“

Do vedení „na rozkaz“?

Pracovní skupina německé koalice se dohodla na návrhu uzákonění závazné kvóty žen ve vedení obchodních společností, píše PNP. V představenstvech firem zapsaných na burze a většinově vedených o více než třech členech má být napříště alespoň jedna žena, sdělila ministryně spravedlnosti Christine Lambrechtová. V nadcházejícím týdnu to má projednat koaliční špička. Skupina dále doporučuje, aby v dozorčích radách společností s většinovou účastí státu bylo ženám vyhrazeno alespoň 30 procent míst a měly zaručenu účast i v představenstvech.