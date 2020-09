Linec – Po nedohodách kolem nakládání s uprchlíky z vyhořelého tábora v Morii se rakouská vláda sjednotila na „balíčku okamžité pomoci“, napsaly OÖN.

V příštím týdnu pošle ministerstvo vnitra velkoletadly na Lesbos 400 kompletně vybavených obydlí (tedy s topením, lůžky, přikrývkami, hygienickými balíčky atd.) pro asi 2000 lidí postižených katastrofou. Kromě toho země zdvojnásobí počínaje letoškem katastrofický fond pro zahraničí na 50 milionů eur. Do konce volebního období má stoupnout až na 60 milionů, čímž se jeho objem proti roku 2019 zešestinádobí. K diskutovanému přijímání běženců připomněl kancléř Sebastian Kurz, že Rakousko už v tomto směru „extrémně mnoho vykonalo“ - jen letos přijalo 3700 dětí, tedy přes sto týdně. Jestliže si teď někteří „dělají slávu“ návrhy na přijetí čtyř, dvanácti nebo sta děgtí, pak je to ve srovnání s tím, co země dosud vykonala, „čistá symbolika“, zopakoval.