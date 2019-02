Linec - Zatím co Jihočeši (zřejmě marně) bojovali o lanovku na Hraničník, Štýrsko by rádo postavilo (další) lanovku v oblasti Dachsteinu (2995 m).

Má být dlouhá tři kilometry, překlenout údolí Ennsu a spojit lyžařskou oblast Schladmingu, Planai, s Ramsau, odkud vede další lanovka nad jižní stěnou Dachsteinu k horské stanici Hunerkogel (2700 m). Ta je na hranici ledovcového lyžařského areálu náležejícího Horním Rakousům. „Vize předsedy hospodářského svazu Manfreda Breitfuße, která má velkou podporu starosty Schladmingu Jürgena Wintera a provozovatelů Planaiských horských drah, má být realizována do roku 2020," píší OÖN. Náklady se odhadují na 50 milionů eur. Starosta argumentuje mimo jiné tím, že by nová lanovka ulevila obslužné dopravě mezi Schladmingen a Ramsau.



Hornorakouský rada pro životní prostředí Martin Donat vidí lyžování na ledovci už dlouho jako ohrožení chráněného území. Podle něho je třeba uvažovat o jiné koncepci, jak tuto oblast turisticky využít.



Planaiské horské dráhy v současnosti usilují u hornorakouské vlády o přeložení lanovky ze Schladmingu ke středu Schladmingského ledovce, protože stopa při okraji ledového pole je už jen těžko udržovatelná a sjízdná. „I Donat ví, že doprava sněhu k její úpravě je enormně nákladná," pokračuje linecký list. „Zamýšlené nové lanovce ale přisuzuje životnost tak jenom deset let, pokud tání ledovce bude pokračovat dosavadním tempem. Nejpozději za patnáct let bude třeba všechny vleky bez náhrady odstranit a zlikvidovat," říká. Totéž podle něho platí i pro lanovku z Mittersteinu, jejíž koncese běží až do roku 2025. Terén ledovce je mj. na www.bergfex.cz.

Ztrácejí ovečky

Německá biskupská konference v pátek oznámila, že 56 procent obyvatelstva se aktuálně hlásí ke dvěma největším církvím. Před deseti lety to bylo více než 62 procent. Loni z katolické vystoupilo vystoupilo 181 925 lidí, což je o 35 800 méně než předloni. Jejích 27 diecézí má nyní 23,761 milionu členů, tedy 29 procent obyvatelstva. Evangelická ztratila 210 000 věřících, meziročně o 60 000 méně, a má 22,27 milionu členů (27,2 % obyvatelstva).



V Bavorsku se ke katolické církvi loni obrátilo zády 53 318 lidí, oproti roku o 6,6 % méně, k evangelické 24 914 – u té se pokles zvýraznil o 12,3 %. Počet katolických výstupů v této zemi byl o téměř 10 % menší než ve spolkovém průměru, a to díky jen minimálnímu úbytku v největší diecézi Mnichov a Freising (0,4 %). Celkově žilo ke konci roku v Bavorsku 6,57 milionu katolických a 2,43 milionu evangelických křesťanů.

Dudy na rakouském hradě

"Austrian Bagpipe Association" uspořádala ve spolupráci s renomovanými interprety z celé Evropy i letos, už poosmé, na hradě Kreuzen v Bad Kreuzenu letní školu hry na skotské dudy, "Great Highland Bagpipe", a dudáckého bubnování. Zúčastnilo se jí 24 zájemců různého věku a národností, píše deník OÖN. Kromě jiných je učili skotský dudák Chris Armstrong, bubnovat pak Mark Wilson z Belfastu a německý bubeník Maik Reckziegel. Kromě hry se zájemci dozvěděli mnoho o historii těchto instrumentů.



„Na závěr kurzů se na hradě Kreuzen uskuteční v sobotu od 19 hodin koncert Austrian Bagpipe Association. Vstup na něj je volný," dodává list.