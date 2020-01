Vyskočil z něj ve výšce 7100 metrů při teplotě mínus 25 stupňů, přistál v Bad Tölzu. Známým se Küng stal například vítězstvím v mistrovství světa v parašutistické akrobacii v Aspenu roku 2000, v roce 2003 na padáku přeletěl kanál La Manche. Roku 2004 vytvořil rekord ve výstupu horkovzdušného balonu do 10 100 metrů, roku 2005 si skočil z Europabrücke, ale v roce 2011 musel vzdát pokus o slet z Mt. Everestu pro špatné počasí, informuje Volksblatt. Foto: Deník/repro/Tom Klocker

Ztrácejí se a nacházejí

Přes 11 000 lidí bylo loni v Rakousku nahlášeno policii jako zmizelí, tedy průměrně 30 denně, napsal Volksblatt. Daleko nejvíc z nich se zakrátko zase vrátilo. K lednu 2020 zůstávalo v registru 884 postrádaných, z toho 386 dětí. Proti lednu 2019 to bylo o 153 méně.

V uplynulých čtyřech letech se 85 procent „našlo“ do týdne, 95 procent do měsíce, 98 procent po roce. Ve 13 případech vyhlásila policie pátrání, jedenáct z nich odvolala.

Festival blues

V kulturním centru Staré jatky ve Welsu bude v sobotu 1. února od 19.30 už 19. ročník festivalu s názvem Roots Of The Blues & Boogie Woogie Battles. Vystoupí například skupina B.B. & The Blues Shacks s vizitkou více než 4000 koncertů po celém světě, Andi's Bluesorchester s „výletem“ do časů prohibice (Mississippi blues, boogie, swing, ragtime, gospel), Paul San Martin, excelentní technik Stefan Ulbricht, kurátor přehlídky Martin Pyrker, který má za sebou 2000 koncertů, atd. Vstupné je 35 eur.

Alternativní starostka?

Krátce před uzavřením kandidátek na místo starosty v Burghausenu navrhla AfD paní Sybill Constance de Buerovou (58), naposledy žijící v Brémách, kde například organizovala pochody žen této strany na protest proti sexuálním přehmatům, napsala PNP. Údajně při tom byla opakovaně napadána a rozhodla se město opustit. Pasovský list poznamenává, že se narodila jako Gernot-Peter, ale před pěti lety se definitivně stala ženou (prý ne „bio“). Volby budou 15. března. Na snímku je s okresním předsedou AfD Thomasem Schwembauerem. Foto: Deník/repro PNP/Kleiner