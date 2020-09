Pasov – 71letý Günther Klebes z Erlangenu sbírá historické pohlednice, zejména s motivy železnice. Teď do své sbírky dobyl další cenný exemplář – pohlednici s obrázkem nádraží v Železné Rudě z roku 1960, odeslanou 1965, píše PNP.

Železná Ruda za jedno euro. | Foto: Deník/PNP

„Narazil jsem na ni v jedné lucemburské internetové aukci,“ říká. „Byla tam nabízena jako ’Station of Germany’. Otisk mi pak prozradil skutečné místo.“ K jeho asi 600 pohlednic vlaků a nádraží přibyla další. Sbírá ostatně všechno, co má něco společného s dráhou, „kromě opravdových lokomotiv“, jak uvedl. Má modely a čepice historických drážních uniforem, nespočet fotografií, které sám pořídil, a alba telefonních karet a dopisních známek s motivy železnice. Jako své hobby uvádí „jezdit vlakem“. Svatební cestu absolvoval před 35 lety „glacier-expressem“ ze Sv. Mořice do Zermattu…