Linec - Adalbert Stifter, hornoplánský rodák, spisovatel, malíř a pedagog, zemřel před 147 lety. „Pro mnohé je jeho dílo ,zaprášeno´, pro dnešní dobu fádní a nečitelné," píše deník OÖN. Jeho bývalý kulturní redaktor Reinhold Tauber měl prý naštěstí jiný přístup. „Pro něho je Stifter něco jako popová hvězda, někdo, jehož názory dodnes platí," uvádí. „Proto dva roky sbíral podklady pro svou knihu ,Stifterův svět. Jedno divadlo´. Ve středu večer ji pokřtil – ve stylově popartovém provedení a la Warhol – v restauraci Maurerwirt v Kirchschlagu. V příhodném místě, protože tady vysoko nad Lincem Stifter hodně psal, dobře jedl a užíval si lázní. Tzv. Stifterova vila to ještě připomíná…"

Reinhold Tauber. | Foto: Deník/repro

Kniha je vyjádřením lásky autora k básníkovi, k jeho dílu a k jeho poselstvím lásky k přírodě a k lidem. Je to takový „Stifter pro začátečníky a pokročilé", rozepisuje se list a cituje Taubera: „Stiftera buď má člověk rád, nebo ho odmítá. Má scénická kniha je svým způsobem magazínem. Chtěl bych jí oslovit nové čtenáře, především mladé."

Zemský hejtman Josef Pühringer při prezentaci připomněl mimo jiné, že Stifter zachránil oltář s křídly v Kefermarktu. „Také jeho citát ,Vídně mám plné zuby!´se mi líbí, to platí i dneska," poznamenal s úsměvem.

Nakladatelka Ingrid Traunerová chválila Tauberův „strhující koncept" knihy, kterým přibližuje Stiftera také těm, kteří ho dosud takto neznali. „A že je Stifter ,en vogue´, potvrdil plný sál restaurace. Nechyběli tu mj. starostka Gertraud Deimová, rektor privátní vysoké školy diecéze Franz Keplinger, šéf linecké turistiky a expert na Stiftera Georg Steiner, poslankyně zemského sněmu Julia Röper-Kelmayrová či poslankyně spolkové rady Anneliese Kitzmüllerová," uzavírají OÖN.

Kniha vydaná v edici OÖN má 432 stran a stojí 29.90 eura.

Falešný chirurg

Ze 110násobného ublížení na zdraví při zneužití titulu byl v Řeznu obviněn 30letý muž z Horní Falce, který se vydával za kosmetického chirurga a aplikoval zájemkyním a zájemcům silikonové a botoxové injekce do obličeje. Přišel si celkem na 63 000 eur. Podle obžaloby „obsloužil" v Řeznu a v Hannoveru od začátku roku 2013 do loňského srpna 40 žen a 16 mužů, řadu z nich víckrát, proto je stíhán celkem za 110 případů. Vydával se na facebooku za promovaného plastického chirurga, ale medicínu nikdy nestudoval. Pokud se někdo o jeho kvalifikaci zajímal, předkládal padělané aprobace. V době, kdy podvody páchal, byl přihlášen na úřadu práce jako nezaměstnaný.

„Souhlas pacienta s kosmetickým zákrokem nemění nic na trestnosti za ublížení na zdraví, protože se obviněný neoprávněně vydával za kvalifikovaného poskytovatele lékařské péče," uvedl mluvčí státního zastupitelství. Muž se doznal a je ve vazbě, píše PNP.

Chtějí se učit o politice

Více než 800 „předsedů" či mluvčích školních tříd se sešlo v lineckém Design Centeru ke svému prvnímu zemskému sněmu. „Oblečením sotva mohli být rozdílnější, ale v jednom se shodli – požadují na školách víc politického vzdělávání," píší OÖN. „Od šestnácti můžeme volit, ale o politice se dozvídáme, až když je nám osmnáct nebo devatenáct," řekl například mluvčí vyšších odborných škol Kevin Gusztaf. Požadavek podpořila i zemská radní pro vzdělávání Doris Hummerová. „Jedna hodina politického vzdělávání týdně jako samostatného předmětu je cílem," řekla. Lorenz Hofmann z gymnázia v Braunau ale zapochyboval, jestli by učitelé v těchto hodinách zůstali objektivní.

Myšlenku sněmu uvítali žáci jako jednoznačný krok dopředu ve spolurozhodování. Radní Hummerová chce jejich nápady využít víc než dosud. „Zástupci tříd by měli mít stejnou sílu jako sbory rodičů a zastoupení učitelů," říká. „My jako politikové můžeme vymýšlet supernápady a udělovat certifikáty, ale testem toho, jestli to funguje, je jen ohlas u žáků…"

OÖN dodávají, že vrcholem kongresu byla volba zemské třídní mluvčí roku. Online o něm rozhodovalo v minulém týdnu více než 57 000 hlasů. Vyhrála teprve 13letá Laura Wiesingerová (na snímku) ze 4c gymnázia ve Welsu. Od spolužáků, přátel a příbuzných dostala 9000 hlasů. „Za vítězství získala pro kasičku své třídy 1000 eur," pokračují OÖN. „Má jasno, jak je užijí: Po čtvrté třídě řada z nich přejde na jiné školy, tak za prémii uspořádají rozlučku."

Miliony do silnic

Státní dálniční holding Asfinag vloží letos do výstavby nových silnic v Mühlviertlu 500 milionů eur, o 50 milionů víc než loni. V aktuálním šestiletém programu do roku 2020 se celorepublikově počítá s investicemi do hlavních silnic ve výši sedmi miliard eur. Mají být financovány z výtěžku mýta a dálničních známek, uvádějí OÖN. Podle nich má zhruba polovina opatření sloužit ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Spadají sem mimo jiné modernizace Arlberského tunelu, nejdelšího ve státě, a tunelu Liefering na A1 v Salcburku. Největším novým projektem je dokončení mühlviertelské rychlostní silnice S10 s celkovým nákladem 719 milionů eur, připomíná list. Opakuje, že stavba začala v roce 2009 a loni bylo dáno do provozu šest kilometrů tohoto spojení.

Hospodští proti zákazu kouření

„Normálně nemáme čas chodit do ulic, ale tato akce je důležitá pro naši existenci," říká v deníku OÖN provozovatel hostince "Stiegenwirt" v Schärdingu Stefan Schneebauer ke dvouhodinové demonstraci, k níž se ve středu večer sešlo zhruba tisíc hospodských a jejich sympatizantů v centru Schärdingu. Protestovali proti chystanému generálnímu zákazu kouření v gastronomických provozech. Všichni účastníci dostali zdarma pivo a sekanou, poznamenává list. Poslanec Národní rady za Svobodné Roman Haider varoval před „smrtí rakouské kultury pohostinství" a požadoval zachování současného dělení kuřáckých a nekuřáckých prostorů v provozovnách. Sklidil mohutný aplaus, zato prezidenta svazu obcí Hanse Hingsamera vypískali. Jako jediný se totiž vyslovil pro veškeré hospody bez kouře s odkazem na zákon o ochraně zdraví při práci.

O shromáždění pod heslem „Společně místo proti sobě" informovala i pasovská PNP, podle níž se jej zúčastnilo 500 hospodských a 1500 kuřáků. Část přijela autobusy i ze Salcburska, Štýrska a Dolních Rakous, kde jsou plánovány obdobné demonstrace.

285 000 hodin v zácpách

Podle německého automotoklubu ADAC bylo v SRN loni zaznamenáno 475 000 zácp na silnicích v celkové délce 980 000 kilometrů, což je nový rekord. Celkově v nich řidiči prostáli 285 000 hodin, tedy zhruba více než 32 let. Podle mluvčího ADAC Andrease Hölzela sice přibylo tranzitního a individuálního provozu, ale velký nárůst ve statistice vysvětlil především přesnějším monitoringu dopravní situace.

Matka panenek

Julia Lehnerová ze St. Thomase u Blasensteinu nashromáždila ve svém muzeu už více než 2000 panenek a dalších loutek, s nimiž si hrály děti bohatých rodin v některých případech už před 120 lety, uvedly OÖN. Sbírku neustále rozšiřuje z přímých kontaktů s dalšími sběrateli a nákupem v aukcích, při kterých prý ovšem musí na přijatelnou cenu za vyhlédnutý kus čekat třeba několik let. Pořád ji má co překvapit, říká a vypráví třeba o panence staré více než sto let, která se dá natáhnout a pak dělá plavecká tempa. „Manžel chtěl, abych ji hodila do vody, jestli opravdu plave. Napřed se mi moc nechtělo, ale pak jsem to zkusila, a skutečně to klaplo!" říká. K rozšíření muzea si nedávno přikoupili sousední dům, který nyní upravují. Od března chtějí ve své kavárně organizovat každé první pondělí v měsíci setkání sběratelů z nejrůznějších oblastí k diskusím a výměnám.

Od 1. března Julia Lehnerová uspořádá ve svém muzeu speciální výstavu panenek od Käthe Kruseové z Vratislavi, narozené v roce 1883, jejíž práce jsou mezi sběrateli velice ceněné a obdivuhodný je i její život.