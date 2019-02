Pasov – 71letý Rudi Mühlehner z Langdorfu má ve sklepě sbírku 20 000 propisovaček.

Kdo z vás to má?! | Foto: Deník/repro PNP

„Nejsou uloženy v krabičkách či sáčcích, ale nastrkány do polen, poskládány ve vícestupňových regálech či zavěšeny pod stropem na prádelních šňůrách," popisuje íPNP Začal je prý sbírat z nudy. Desítky let pracoval jako zedník, pak 18 let ve výrobě u firmy Schott. Když odešel do důchodu, bylo mu prý jasné, že potřebuje nějaké hobby.

„Dvě darované propisovačky uložené v kuchyňské skříňce ho přivedly na myšlenku je sbírat. Do nepoužívaného akvária jich srovnal první tisícovku. Každé cesty využíval k rozšíření své sbírky. Na autobusovém zájezdu třeba využil přestávky na kávu a místo občerstvení se rozběhl po okolních obchodech a hotelích. Cestu domů nastoupil s padesáti novými exempláři," uvádí PNP.

Většinu sbírky sehnal docela nákladnou akvizicí: Krok za krokem probíral seznam firem ve Zlatých stránkách a volal do podniků, hlavně po Bavorsku. Většina oslovených mu své reklamní tužky poslala poštou.

Pohlednice s fotografií ježka ho přivedla na myšlenku navrtat polena a do dírek propisovačky ukládat. Pomohlo mu mít o nich přehled a systematicky je pořádat…

Jak jim kolo pohánělo slunce

Anita Burgholzerová a Andreas Hübl ze Steyru absolvovali solární cyklistickou rallye, při níž na tandemu urazili 8000 kilometrů dvanácti zeměm (Deník informoval)i. Poslední štací byl Kazachstán. O svých zážitcích budou vyprávět při diashow v úterý 7. března od 19.30 v kině v Kirchdorfu.

Linec má přátelské město – v Africe

Dodoma, hlavní město Tanzánie, je novým přátelským městem Lince – už čtvrtým po Dunaújvarosi, Pasově a Ulmu, píší OÖN. „Na rozdíl od vztahů s partnerskými městy neupravují tuto formu kooperace žádné smlouvy," vysvětluje v listě místostarosta Detlef Wimmer. Zá klad vztahu možná byl položen úzkou spoluprací lineckých hasičů s tanzanijskými – Linečtí podporují už čtyři roky své začínající kolegy v Africe know-how a věcnými dary. Ještě letos mají do Lince přijet z Dodomy dvě skupiny ke školení v zacházení s průmyslovými škodlivými látkami a základů vodního záchranářství.

K 19 „smluvním" partnerským městům Lince patří mimo jiné České Budějovice, Brašov, čínské Chengdu, Kansas City, Linköping, Modena, Nasushiobara, Nižní Novgorod, nikaragujský San Carlos či bosenská Tuzla.

Policie smí přes hranice

Při pronásledování podezřelých z trestné činnosti spáchané v Německu, kteří prchají do Česka, mohla bavorská policie proti nim na českém území zasahovat jen v okruhu 30 kilometrů, popisuje pasovský deník PNP fiktivní situac. Pokud je nedopadla v tomto koridoru, musela je nechat běžet či jet dál.

Od října se to ale změnilo, uvádí list. Nová německo-česká smlouva o policejní spolupráci nově upravila kompetence obou stran. „Od té doby mohou němečtí policisté zasahovat v Česku bez omezení hloubky," říká v listě mluvčí freyungské inspekce Walter Hoffmann. Například při „dohledávání" pašeráka lidí, který vysadil běžence v Bavorsku a hned se vracel přes Česko nebo Rakousko.

Nevýhodou podle něho je, že bavorští policisté musejí v takových případech neprodleně kontaktovat policejní prezídium ve Straubingu, které následně vyrozumí české kolegy, aby o aktivitě na jejich výsostném území věděli a mohli na místo vyslat své hlídky, zahájit pátrání nebo připravit uzavírku silnic. Důležitý je stálý kontakt pronásledující skupiny s centrálou, aby mohla pravidelně uvádět místo, kde se nachází.

Po rakouském území mohou Němci pronásledovat podezřelé do hloubky 150 kilometrů, dodává PNP.

Soustruží disky pro metanou

Manželé Beate a Manfred Lichtenauerovi z Goggersreutu, místní části Röhrenbachu v Bavorském lese, provozují od roku 1984 dílnu na soustružení dřeva. Jádrem jejich produkce jsou malé „točené" produkty jako dřevěné hřeby nebo krytky vrutů používané například na dřevěných schodištích. Další specialitou jsou ručně vyráběná dřevěná vědra a sudy. Dodávali je hlavně řezníkům, ale po změně hygienických předpisů mohou být takové nádoby užívány jen pro privátní potřeby. Poptávka po nich nicméně trvá.

Před několika lety se podnikatelé „postavili na druhou nohu" - začali vyrábět kotouče na metanou, píše PNP. Nejprve soustružili rukojeti kotoučů pro známého, který toto náčiní doplňkově dodával, a po jeho smrti převzali kompletní výrobu. Kontakt s holandskou firmou stavějící umělé dráhy pro metanou a hledající výrobce nářadí se rozvinul v opravdu úspěšný projekt. Nizozemce na Lichtenauerovy upozornily jejich německé akvizice – moc výrobců těchto kotoučů není.

Aktuálně odchází do celého světa z dílny v Goggersreutu v průměru 500 kotoučů ročně. Kde přesně „klouzají", to výrobci nevědí – distribuci převzala holandská „maminka". Jedním z míst je ale výletní superloď AIDAprima (na snímku), která se plaví hlavně po Středozemním moři. Holanďané pro ni dodali umělou dráhu na metanou – a s ní kotouče z Bavorského lesa.

Dřevo k jejich výrobě pochází stoprocentně z regionu. Prochází sušičkou a je v prvním kroku strojně opracováno, aby všechny disky měly stejnou formu. Pak jdou kotouče ke kováři Josefu Kindermannovi ve Waldkirchenu k okování. Nakonec je Lichtenauerovi ručně „dojemní" a opatří je z jasanu vysoustruženými rukojeťmi.

Sousedská výpomoc na oplátku





V hornorakouském Lengau organizují už deset let sousedskou výpomoc na základě „časové banky", v níž je momentálně zapojeno už 125 lidí. Poskytnuté hodiny pomoci jsou aktivistům zaevidovány a ti je mohou naopak „vyinkasovat" od ostatních, když sami něco potřebují, informují OÖN. Každý dostane centrální katalog nabídek jednotlivých členů spolku – od ohlídání zvířat přes domácí práce, opatrování dětí, doprovod k lékaři nebo do divadla atd. Kdo něco potřebuje, zavolá přímo poskytovateli.

Docela tučné časové konto má například 73letý Johann Huber z Friedburgu, který pomáhá hlavně při opravách. „Sekačky na trávu, toalety, okapy, zahradní pumpy – už jsem opravoval snad všechno," říká v OÖN. (Na fotografii zprovozňuje větrníček na sousedčině zahradě.) „Takovou pomoc potřebují především osamělé ženy," dodává předsedkyně spolku Siegrid Pammerová, která se celé desetiletí o „časovou banku pomoci" stará. Také Johann Huber je „mužem první hodiny". Říká: „Baví mě to, je hezký pocit někomu pomoci, a mám v penzi alespoň nějaký úkol." Ke svým sedmdesátinám daroval 70 hodin lidem, kteří potřebovali víc času pomoci než sami mohli poskytnout.

Spolek v neděli 5. března oslaví generálním shromážděním deset let trvání, během nichž členové poskytli více než 6000 hodin pomoci především starším spoluobčanům.

Kulturista do branky





Bývalý reprezentační německý fotbalový brankář Tim Wiese (35) se vrací na hřiště. „Prvního dubna se golman, který pod jménem ,The Machine´ startuje kariéru ve wrestlingu, nastoupí za tým SSV Dillingen v derby okresní ligy proti TSV Haunsheim," napsala PNP.

Bavorský fotbalový svaz bude návrat někdejšího bundesligového profesionála (K´lautern, Brémy, Hoffenheim) přenášet dokonce živě na své facebookové stránce. „Pro Dillingen je to samozřejmě velká událost a pro celý amatérský fotbal skvělá věc," říká předseda SSV Christoph Nowak, který Wieseho start za svůj klub loni zařídil. Na podzim požádali o registrační průkaz pro bývalého profesionála a bavorský fotbalový svaz mu udělil 1. ledna hráčské oprávnění.