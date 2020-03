Oknem jeho dílny je vidět na náměstí v Pilstingu, začíná článek. Pod oknem stojí těžký pracovní stůl ze dřeva a na něm leží různé nástroje – kleště, kladívka, klíh, šroubováky, skládací metr. Diplomy na zdi připomínají úspěchy z mezinárodních trhů řemesel. V nástěnné skříňce jsou další šroubováky různé velikosti, v poličkách knihy a odborné magazíny o stavbě hudebních nástrojů…

Na dveřích je kresba středověké scény, na níž muzicíruje skupina lidí na harfu, housle, kytaru a dávný cimbál. Pod ní je vizitka: "Helmut Buchsteiner, mistrovská dílna strunových nástrojů“.

List pokračuje: „Nástroje už osmdesátiletý Helmut Buchsteiner dávno neprodává. Jeho jméno má ale pořád zvuk, patří k nejznámějším stavitelům kytar v Německu. Své nástroje prodával do celého světa. Především v Japonsku se prosadily, tam ho na vrcholu jeho tvorby v roce 1985 zvolili na veletrhu v Tokiu dokonce do desítky nejlepších výrobců kytar na světě…“

Při návštěvě redaktorů PNP vytahuje kytaru z palisandrového dřeva. Je přes 60 let stará a už trochu poznamenaná, dvě struny se přetrhly. „Při stěhování mi upadla,“ vypráví. Rodilý Šteierák žije už desítky let v Bavorsku, ale rakouský akcent neztratil. Jeho třídenní vous a vlasy zešedivěly, v uchu má naslouchátko, ale věk na něm vidět není, jen pod modrýma očima má pár drobných vrásek, popisuje deník.

Že by poškozenou kytaru, kterou ukazuje, vyhodil, nepřichází v úvahu – je to jeho učňovská práce, nejstarší ze stovek kytar, které za život vyrobil. Začal se učit jako čtrnáctiletý u Jakoba Doriatha ve Štýrsku. "K první zkoušce jsem udělal krk, ke druhé korpus a k závěrečné učňovské hotový nástroj," vypráví. Tovaryšké roky 1957-61 strávil v rodinném podniku Rossmeislových, prvních stavitelů elektrických kytar v Německu. Po mistrovské zkoušce v roce 1962 stavěl kytary v Chicagu, New Jersey a v New Yorku, pak byl technickým vedoucím v továrně na hudební nástroje v Unně v Porúří. V roce 1968 si v Neumarktu-St. Veitu splnil sen o vlastní firmě. Na vrcholu produkce zaměstnával osmnáct lidí. Výrobky prodávali za cenu od 150 eur za sériové kusy do 5000 eur za koncertní kytaru stavěnou na míru.

Za vynikající práci v řemesle získal v letech 1975 a 1984 státní ceny, v roce 1976 zlatou medaili na výstavě ve Welsu. V polovině osmdesátých let se při práci těžce zranil: „Přišly mi prsty do hoblovky. Hloupá chyba, každý učeň to ví líp…“ Ztratil konečky prostředníku a prsteníku levé ruky a firmu postupně redukoval, až zbyl sám s manželkou Brigitte, která mu vedla papíry. Roku 2010 se odstěhovali do Pichlingu a dílnu zavřel i oficiálně. „Od té doby staví jen pro sebe, pokud vůbec,“ uzavírá PNP a cituje mistra: „Napracoval jsem se dost, v prvních letech dílny i o nocích. Je tady dost mladých, kteří práci potřebují…“

Odřeknuté velkoakce

Velké akce zastavuje koronavirus nejen v Česku, ale i za humny. Tak byl zrušen Ženevský autosalón, nyní odřekli největší veletrh cestovního ruchu ITB, který měl být od 4. do 8. března v Berlíně a už byl vyprodán. Z očekávaných 10 000 vystavovatelů mělo být 22 z Číny, 25 z Hongkongu a z Tchajwanu. Pořadatelé počítali se 160 000 návštěvníky, ale vzhledem k situaci s virem odhad poněkud korigovali.

V úterý pasovská PNP sdělila, že letos nebude z preventivních důvodů tradiční Lipský veletrh knihy. V pondělí večer oznámili pořadatelé z Mnichova, že na doporučení bvavorského krizového štábu ruší mezinárodní veletrh řemesel (IHM), kde 11.-15. března mělo být 1000 vystavovatelů ze 60 zemí a více než 100 000 návštěvníků. Francouzský svaz nakladatelů oznámil, že se odkládá pařížský knižní veletrh plánovaný na březen. Dekret vlády zakázal pořádat všechny akce s více než 5000 lidmi v uzavřených prostorách.

Opatření se dotklo i sportu. Ve Švýcarsku odřekl fotbalový svaz na příští tři týdny všechny zápasy I. a II. ligy. Bez diváků se odehraje i odveta Evropské ligy Basilej-Frankfurt. Americká profibasketbalová soutěž NBA doporučila týmům, aby hráči rezignovali na podávání si rukou. Povolen mají jen „ fistbump“, tedy přiťuknutí si pěstmi. Autogramy mají psát jen vlastními tužkami, ty donesené diváky nemají brát do rukou. Podle francouzské ministryně sportu Roxany Maracineanu není vyloučeno, že osmifinále Ligy šampionů Paříž SG-Dortmund 11. března bude bez diváků, zápas se ale hrát bude.

První potvrzený případ nákazy v Dolním Bavorsku ohlásili v úterý odpoledne – podle PNP mají pacienta ve Vilshofenu v okrese Pasov.

Zastupují studenty

Studentstvo linecké Keplerovy univerzity si zvolilo nového předsedu. Od Edina Kustury post převzal 21letý student práv Mario Hofer (na snímku ÖH JKU uprostřed) a reprezentuje teď 23 000 posluchačů univerzity. Jeho zástupci jsou opět Patrick Migsch a nově zvolená Claudia Casagrandová. Vedou tým 400 dobrovolných zástupců studentstva.