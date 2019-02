PREMIÉRA. Při „jiříkovském" trhu v rakouském Aspachu měl premiéru dostih oslů. Přihlíželo mu více než tisíc diváků.

Přísněji na barony

Rakouský parlament řeší návrh na přísnější trestání užívání zakázaných šlechtických titulů a řádů. Přišla s tím poslankyně Zelených Daniela Musiolová.

Důvod je skurilní, píše deník OÖN. Při úředním jednání ve Vídni předložil občan policistovi vizitku Helmut Freiherr von R.-B., tedy Helmut, svobodný pán – atd. Podle ústavního zákona o rušení šlechtických titulů ze 3. dubna 1919 je ale u sousedů užívání takových hrabských, knížecích a jiných ozdob zakázáno pod pokutou až 20 000 zlatých korun, které svého času nahradily v poměru 2:1 dukáty, nebo vězením až na šest měsíců. Peněžitá sankce nebyla žádnou novelou přepočítána na nové měny, šilinky či eura. Okresní správní soud uložil rádoby baronovi podle 96 let staré normy pokutu 190 eur. Odvolací instance ji redukovala na deset centů. Nezávislý správní soud ve Vídni, u něhož případ svobodného pána skončil, ji ale stanovil na dnešních 14 centů.

„Tak nízký trest nemůže splnit svou preventivní funkci," míní Musiolová a žádá přizpůsobení sazby dnešním poměrům. Peprnější sankce by podle ní mohla odpovídajícím způsobem prosadit „princip republiky, který patří k základům rakouské ústavy".

Do debaty přispěl Ulrich Habsburg-Lothringen, korutanský zemědělec a potomek císařovny Marie Terezie: finančně slabý stát by prý mohl tituly prodávat jako poznávací značky aut dle vlastního přání. Prosté „von" by bylo třeba za 5000 eur, knížecí titul za 100 000, atd.

Svatby stojí 4700 eur

Zatím co v Itálii stojí svatba průměrně 11.200 eur, v Rakousku jsou páry se 4700 eury daleko skromnější, uvádějí OÖN. U 24 procent snoubenců podporují svatbu rodiny, 30 procent dvojic si na ni spoří a 28 procent na ni vydává tolik, kolik jim aktuální účet dovolí. Více než 10 procent si bere na oslavy úvěr, některé páry si půjčují od rodičů.

„Neujelo" 26 000 řidičů

Pětidenní maraton soustředěného měření rychlosti na bavorských silnicích zachytil při 876 000 kontrol na asi 2000 stanovištích 25 939 přestupků. „Stejně jako loni vede tabulku hříšníků motorkář – v Allersbachu v okrese Roth jel o 104 km/h rychleji, než bylo v místě povoleno," uvádí PNP. O prvenství ho může připravit ještě motocyklista z Horní Falce, kterému na B20 mezi Chamem a Furthem změřili 214 km/h. Přesné vyhodnocení ale podle PNP ještě není k dispozici a řidič dosud nebyl vypátrán. 52 řidičů je stíháno za řízení pod vlivem alkoholu. V Dolním Bavorsku za českými humny porušilo předpisy 2117 z 91 404 změřených řidičů. Nejvíc spěchal muž v Porsche po B299 u Geisenhausenu – místo 100 km/h mu změřili 164 km/h.

Balon se proletěl

Rodina Müllerových si na procházce v Schustersbergu u Wittibreutu povšimla modrého srdíčkovitého balonu ve stromě. Na jedné straně měl nápis „Šťastné narozeniny, Sebastiáne", na druhé „Love Mum & Dad". Na šňůrce balonku visel lístek, jehož obsah Müllerovy překvapil – uváděl místo odeslání, Upminster v hrabství Essex poblíž Londýna, zaznamenal deník PNP. Balon plněný heliem tedy uletěl kolem 980 km vzdušnou čarou… Na internetu se nálezcům podařilo vyhledat i osobu odesílatele. Müllerovi mu prý určitě napíší.