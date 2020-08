Soudem propuštěný násilník z jihlavské psychiatrické léčebny, který má na svědomí napadení starosty Jistebnice na Táborsku zatím na svobodě není. Jihlavský soud sice minulý týden musel rozhodl o jeho propuštění, protože nemocnice podala žádost o prodloužení ústavní léčby pozdě, státní zástupce si ale proti tomu podal stížnost. Rozhodnutí tak zatím není pravomocné a bude se jím muset ještě zabývat Krajský soud v Brně.

Léčebna pouští muže, který napadl starostu Jistebnice sekerou. | Foto: Deník / Redakce

„Podle našeho názoru, i když byla žádost podána pozdě, odvolací soud by mu mohl v souvislosti s jeho propuštěním nařídit alespoň ambulantní léčbu. Tím by byl pod dohledem, a pokud by porušil podmínky ambulantní léčby, mohl by mu ji soud znovu přeměnit na ústavní,“ míní šéf jihlavských žalobců Kamil Špelda.