Kaplice - Démonické bytosti, mytické šelmy, napůl zvířecí, napůl lidské, adrenalinově pobaví diváky v Kaplici.

Krampus show v Kaplici. | Foto: Petr Skřivánek

Krampusové, bytosti divoké a nespoutané, kdy lidé v minulosti v jejich maskách podle pověr měli odhánět zlé duchy před nadcházející zimou, se v mimořádném množství předvedou na sobotní již tradiční Krampus show Kaplice. Krampusové jsou také ďábelští společníci Mikuláše a v Kaplici nebudou chybět ani jejich pekelné stroje a další postavy, jako lesní skřeti, čarodějnice, strašidla, ale i bílí či padlí černí andělé.



Hlavní průvod krampusů vypukne v 18 hodin, návštěvníky, zejména rodiny s dětmi, ale pobaví i bohatý doprovodný program. „Ten se bude odehrávat nepřetržitě po celé více než 600 metrů dlouhé trase průvodu krampusů,“ říká Stanislav Trs, ředitel Kulturního a informačního střediska Kaplice. Show tak bude mít nejdelší pódium na světě. Vystupující budou svá stanoviště střídat, takže každý uvidí opravdu vše a nikdo o nic nepřijde. Na nejdelším pódiu své umění představí také chůdaři, a to i skákající, ale i žongléři a rytíři, při motoshow ukáže své kousky mistr Evropy ve stuntridingu Martin Krátký. Krev v těle divákům rozproudí bubenická skupina Wild Sticks.



Moderátorem letošního ročníku je herec a bavič Jakub Kohák. Brány centra města se pro návštěvníky otevřou v poledne, doprovodný program začne v 16 hodin.



Vstupenky se prodávají především v předprodeji. Děti do 10 let mají vstup zdarma, jejich věk prokážete kartičkou VZP. V předprodeji můžete vstupenky zakoupit ještě v sobotu do 12 hodin. To znamená v síti ticketstream včetně cestovních kanceláří Čedok, Firo-tour a na www.ticketstream.cz. „Vstup návštěvníků na show je letos omezen,“ informovala PR manažerka Petra Pitra. „Vstupenek je k dispozici 10 000 a většina je již vyprodaná.“



Organizátoři návštěvníkům doporučují se do Kaplice vydat s větším časovým předstihem.