Schubert se narodil 6. března 1960 v Karlových Varech. Od svých 15 let žil na Modravě, kde nejprve pracoval jako hajný. Po listopadové revoluci se v roce 1994 stal starostou Modravy a tím byl až do letošního podzimu. V zářijových komunálních volbách už o pozici neusiloval, zůstal ale nadále zastupitelem Modravy.

Schubert byl výraznou osobností a byl známý svým postojem k šumavské přírodě i Národnímu parku Šumava. Zasloužil se o rozkvět Modravy, která je jednou z nejnavštěvovanějších šumavských obcí. „Šumava má několik významných lidských ikon, které se nesmazatelně zapsali do její historie. Jednou z nich byl, je a bude lesník a starosta Modravy Tonda Schubert. Jeho otčím a můj otec byli ohromní kamarádi, v lese i mimo něj. Tonda byl bojovník za zdravý lesnický rozum, za správnou ochranu přírody a za zachování šumavských tradic. Byl to můj kamarád, o kterého se dalo opřít, i když člověku nebylo do zpěvu,“ řekl Mánek, který znal Schuberta od dětství.

Lubomír Brabec s dalšími vodáky dodrželi tradici a sjížděli Otavu v Sušici