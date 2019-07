Linec – Výzkumné centrum Univerzity Alberta Ludwiga ve Freiburgu vytvořilo „první koordinovaný výpočet předpokladů vývoje členské základny a církevní daně“ v Německu, napsal linecký Volksblatt.

Podle studie se počet členů katolické a evangelické církve v nadcházejících 40 letech zmenší asi na polovinu. Ze 44,8 milionu v roce 2017 má do roku 2035 zbýt 34,8 milionu (-22 %) a do roku 2060 jen 22,7 milionu (-49 %). Nejpravděpodobnější bude úbytek u mladých mezi 25 a 35 lety, kteří začnou vydělávat a poprvé musejí odvádět církevní daň. Do 31. roku života vystupuje 31 % pokřtěných mužů a 22 % žen.