Zdroj: Deník/OÖN

Plavidlo dlouhé 25 metrů pro 140 cestujících má ve čtvrtek „přistát“ v Přední Výtoni. O projektu náš deník informoval 28. dubna. Foto z cesty Deník/OÖN/fotoKerschi

Babyboxů přibylo

Nález utonulého novorozence v rybníce v Pregartenu rozvířil v Mühlviertlu diskuse o možnostech záchrany nechtěných dětí, píší OÖN. Zoufalým činům matek mají bránit anonymní porody, které provádějí také kliniky ve Freistadtu a Rohrbachu. „Od rodiček nejsou požadována žádná osobní data, jejich jména v dokumentaci jsou uváděna pod pojmem .Anonym´ a běžným číslem,“ vysvětluje primář v Rohrbachu Peter Stumpner. Na rozdíl od Freistadtu nechává matka u nich na všech potřebných dokumentech otisk prstu pro případ, že by chtěla později uplatňovat nějaké nároky.

Po anonymním porodu je vyrozuměna péče o děti, která podniká kroky k co nejrychlejší adopci. Matce je nabídnuto napsat dopis, který bude jejímu dítěti předán k osmnáctinám, dodává primář.

Chovají psí miniatury

V Rakousku je chov miniaturních psů zakázán, ale po internetu obchod s nimi kvete, píší OÖN. Například s tzv. teacup-psy, tedy psy tak malými, že se vejdou do čajového šálku. Instagramová stránka "Rolly Teacup Puppies" například měla začátkem června 740 000 abonentů. „Obchodník posílá mrňousy, kteří stojí až 8640 eur, do celého světa s certifikáty, že jsou naprosto zdraví,“ zmiňuje list.

Zdroj: Deník/Milan Říský

„Teacupové“ jsou maximálně 23 centimetrů vysocí, váží asi půldruhého kilogramu, stojí víc než elektrická koloběžka a na instagramu a facebooku mají statisíce příznivců, líčí list. Ochránci zvířat vidí chov těchto „roztomilých symbolů statusu“, prezentovaných často jako módní doplňky nebo hračky, kriticky – zvířata jsou často degenerovaná a obzvlášť náchylná k chorobám, uvádí list.

Prezentuje německou chovatelku „šálkových psíků“ Ivonne Winterovou z Hanau u Frankfurtu. „Má radost z velké poptávky, která rozhodně převyšuje nabídku,“ píše. „Každý je teď chce, ale ti nám nepoléhávají v regálech, jejich chov stojí hodně času a nákladů. Právě štěňata potřebují velkou péči…,“ tvrdí Winterová. Vedoucí světové společnosti na ochranu zvířat Daniela Schruddeová zase říká, že k chovu šlechtitelé vybírají v rozporu se zásadou přírody nejslabší a nejmenší jedince a ty připouštějí. Typicky velké oči, široký týl a malý nos neodpovídají podle ní anatomii zdravého psa. Ivonne Winterová oponuje, že tyto znaky se nevyhraňují při pečlivém chovu a páření čistých „čajových“ psů. Fenka musí být alespoň 20-23 centimetrů velká a také pes velikostí přiměřený. Narodit se i tak mohou menší štěňata, ale ta pak nejsou vhodná pro další chov.

Lisa Hothová, odborná referentka pro domácí zvířata v Německém svazu ochránců zvířat, hovoří o psech, kteří se třesou, protože jejich tělesná teplota je příliš nízká. Dalším problémem je jejich nízká hladina cukru, která je může ohrozit na životě třeba už jedním vynechaným krmením. Projevují se chyby ve vývoji lebky. Kosti „čajových“ druhů jsou obecně velmi křehké a oči nadproporčně velké, což zvyšuje nebezpečí jejich zranění.

Winterová opět ujišťuje: „Velké oči nejsou v Německu cílem chovu a pocházejí z Ameriky a Asie, stejně jako kulaté ,jablkové´ hlavy a krátké nosy.“ Také štěňata s otevřenou fontanelou prý ještě neměla. Chová sama jen zvířata velká alespoň 20 centimetrů. „Když lidé řeknou, že chtějí ,čajového pudla´ velkého jen patnáct, šestnáct centimetrů, pak u mne nejsou dobře. Mohou si koupit rovnou plyšové zvířátko,“ dodává.

OÖN zase končí informací, že standard ras Federation Cynologique Internationale (FCI) „psy čajového šálku“ nezahrnuje. Nejmenší rasou, kterou FCI uznává, jsou čivavy, jejichž váhu udává nejméně jedním a nejvýše třemi kilogramy.

Recidivisté

Více než každý druhý, který byl vězněn v Rakousku, se znovu dopouští trestné činnosti, uvádí Volksblatt. Jak tomu čelit, o tom jednala ve středu pracovní skupina ministerstva spravedlnosti, v níž jsou zástupci ochránců obětí, probačních zařízení a justice.

Laptopy školákům

Rakouský ministr školství Heinz Faßmann oznámil, že žáci prvních tříd druhého stupně, tedy od pátého postupného ročníku, dostanou od příštího školního roku laptopy nebo tablety, píší OÖN. Předpokladem je schválený digitalizační koncept příslušné školy. Přístroje zůstávají u žáků celoročně, proto se předpokládá i příspěvek rodin k jejich privátnímu využívání ve výši 25 procent ceny.

Vyjede znovu Kurýr

Zdroj: Deník/PNP

V červenci se znovu rozjedou vlaky „Šumavského kurýra“, píše PNP. Vyjíždět budou vždy ve středu z Bavorské Železné Rudy, kde bude sraz účastníků v 9.30 na peronu. „Zhruba jednohodinová jízda vede více tunely a krásnou šumavskou krajinou do Klatov. Město patřilo dříve k nejbohatším v Čechách. Dnes láká pozoruhodnostmi jako historickým starým centrem s Černou věží, radnicí nebo barokní lékárnou. Nově renovované jsou katakomby pod nádherným jezuitským kostelem s mumiemi mnichů,“ popisuje pasovský deník. V ceně zpáteční jízdenky za 27 eur je německý výklad průvodce, originální český oběd, prohlídka města a vstup do historické lékárny, uvádí. Jízdenky se prodávají až do 15 hodin předcházejícího dne v turistických kancelářích v Bavorské Železné Rudě, Zwieselu a Frauenau.