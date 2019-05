Tam na ně čeká titul nejzcestovalejšího hejna slepic u nás.

"Hlavním smyslem této akce je posbírat co nejvíc podpisů pod petici za zákaz klecového chovu," vysvětlila v Českém Krumlově Tereza Šmehlíková z Kaplice, která se českokrumlovského úseku Slepičí tour ujala společně s Romanem Peškem, který je také z Kaplice, a Hanou Valvodovou ze Zlaté Koruny. „Chodíme s Libi po Krumlově, Kaplici a dalších místech, oslovujeme lidi a vysvětlujeme jim, jak krutý klecový chov je. Libi mi přivezli ve středu z Vimperka a v pátek ji vezu do Českých Budějovic, odtud bude pokračovat dál.“

"Symbolicky ji nosíme po památkách a fotky s ní dáváme na její instagram, slepicka.libi,“ doplnil Roman Peško. „Aby bylo vidět, že tahle slepice není zavřená v kleci."

Dobrovolníci na Slepičí tour vysvětlují lidem, že nosnice chované v klecových chovech celý život, od narození až do smrti, doslova a do písmene protrpí. „Za celý život nevidí oblohu, jsou nacpané v klecích a dokonce jim uřezávají bez umrtvení zobáky, aby se nemohly klovat,“ přiblížila jen pár podrobností ze slepičího života za mřížemi Hana Valvodová, studentka prvního ročníku českokrumlovského gymnázia, která se k této osvětové akci dostala přes českobudějovický spolek Společný svět. "Spolek podobné akce pořádá často, řešili jsme to tam a já se přihlásila na Slepičí tour. S Terezou jsme se daly dohromady přes sociální sítě."

Byla by ráda, kdyby s prodejem vajec z klecového chovu skončily velké obchodní řetězce. "Není to tak dlouho, co řetězce slibovaly, že s nimi do roku 2020 skončí, ale utichlo to, ale třeba e-shop Košík.cz od tohoto týdne vejce z klecových chovů neprodává."

Během dvou týdnů sedm plyšových slepiček objede za pomoci více než stovky dobrovolníků celé Česko. Jejich cesta skončí na Festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimově, kde se zapíší do knihy rekordů jako nejzcestovalejší hejno slepic v Čechách. "To je ale jenom záminka!" vysvětlují organizátoři akce na webu slepicitour.cz. "Cílem tohoto slepičího snažení je ukázat politikům, že klecové chovy u nás prostě nikdo nechce. A jaké to v takovém klecovém chovu slepic vlastně je? Nepřejte si to zažít! Je to prostě vězení. Basa. Kriminál. Všude kolem jenom mříže. Nad vámi, pod vámi a dokonce i okolo. Děsivě málo místa. Nemůžete si protáhnout křídla. Nemůžete hrabat… nebo jinak - hrabe Vám z toho akorát tak v hlavě."

Během tour vzniknou tisíce fotek lidí, kteří si utrpení slepic nepřejí. "Tyhle fotky dostanou do rukou politici s mocí během příštího roku rozhodnout o tom, jestli budeme i nadále uvězněné v klecích," dodávají organizátoři.