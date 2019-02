České Budějovice - Redaktoři Deníku vyrazili do volebních štábů politických stran na jihu Čech. Naleznete zde reportáže z těchto politických stran: Jihočeši, ODS, KSČM, TOP 09, Zemanovci, KDU-ČSL a ČSSD.

19.47 - Jihočeši mají jasno. Výsledky voleb do krajského zastupitelstva i do senátu jsou kompletně sečtené. V krajských volbách zvítězila ČSSD s 27,99% hlasy, druhá je KSČM s 19,37 %, 14,57 % hlasů získali Jihočeši 2012, až na čtvrtém místě je ODS se 12,56 % hlasů. Na pětiprocentní hranici dosáhla i KDU – ČSL (6,43 %), rovných 5 % získala i kolalice TOP 09 se Starosty a nezávislými.

Do druhého kola senátních voleb postupují Jan Zahradník (ODS), jenž získal s 12 357 hlasy 30,08%, a Jiří Šesták (STAN-HOPB) se 9 412 hlasy, v přepočtu 22,91%.

K senátním volbám přišlo 39,23 % oprávněných voličů, v krajských volbách se volební účast zastavila na 39,67 procentech.

S výjimkou jednoho českobudějovického okrsku byly hlasy všech voličů sečtené již krátce po 19. hodině. Nezvykle rychlé sčítání hlasů si pochvaluje ředitelka Českého statistického úřadu Jihočeského kraje Jana Sedláčková. Sice se některé výsledky kvůli chybám vracely k přepočítání, ale žádný zásadní problém nenastal. Sama jsem čekala, že bude kompletně sečteno kolem osmé, deváté hodiny večer, šlo to ale velmi rychle. Dík patři zkušenému týmu lidí, kteří na zpracování výsledků pracují už řadu let."

ČSSD

20.23 - "Jako první budu jednat s Petrem Braným z KSČM," řekl Jiří Zimola ohledně koaličního vyjednávání.

19.48 - "To jsou svině," komentuje zisk tří mandátů topky jeden ze sociálních demokratů. Jiný ale říká: přejme jim to. Řeší se, kdo z kandidátů TOP 09 v zastupitelstvu zasedne.

19.21 - Sociální demokraté v čele s Jiřím Zimolou, který jediný sedí v křesle před počítačem, sledují televizi. Žertují na účet Karla Schwarzenberga.

19.16 - Stále se čeká na to, jak dopadne TOP 09. Poslankyně Vlasta Bohdalová volá komunistovi Petru Branému…

18.58 - V sále je veselo, sociální demokraté se smějí a vtipkují jeden přes druhého. Jiří Zimola přijímá telefonáty. Na stole je 5 lahví šampaňského.

18.55 - Poslední velké napětí: všichni napjatě sledují, jak dopadne TOP 09, jestli se do zastupitelstva dostane a tím pádem ubere ČSSD několik křesel.

18.45 - Pije se volyňské pivo Kralovák.

18.39 - Krajský tajemník ČSSD Karel Vrkoč nese na stůl dva talíře korbáčků.

18.35 - "Tak, Jirko, bude nějaké pořádné občerstvení?" ptá se napůl žertem hejtmana jeden ze straníků.

18.33 - "Na vítězství a na hejtmana," zní přípitek.

18.29 - Jiří Zimola děkuje všem a otevírá šampaňské. Po jeho slovech zní potlesk dlouhý 15 vteřin.

18.27 - Petr Podhola už myje skleničky na šampaňské a nosí je do sálu.

18.24 - V ČSSD se bude slavit šampaňským, už se chladí. Sociální demokraté ho ale koupili až během odpoledne, kdy byly první jasnější výsledky. "Nikdy neslavíme opulentně, žádné obložené mísy jako u některých konkurentů," komentuje Petr Podhola.

18.22 - Herečka Jihočeského divadla Dana Verzichová k volbám: "Překvapila mě nízká účast a docela silný výsledek KSČM. A doufám, že za vítěznou stranu budou mluvit činy a ne sliby."

18.19 - Hejtman Jiří Zimola dává jeden rozhovor za druhým, novináři na něho stojí frontu.

18.17 - Na cigaretu vybíhá na dvůr v červeném svetříku poslankyně Vlasta Bohdalová. "Já jsem tady sociální demokracii zakládala a teď jsme s jižní Moravou nejlepší. Pro mě jako pro letitého socana je to neuvěřitelné! A myslím, že Jiří Zimola by měl určitě kandidovat na místopředsedu strany."

18.13 - Zimola: "Krajské volby vždy reagovaly na centrální politiku. Vzpomeňte si na dobu před čtyřmi lety, po kolika měsících po krajských volbách padla Topolánkova vláda. Je jasné, že tenhle výsledek nutně otřese Nečasovou vládou. Je evidentní, že TOP 09 je na cestě do propadliště, ODS si dobře uvědomuje, o čemž svědčí i gratulace kolegy Kuby, že tohle totálně prohráli. Vláda se zmítá v křeči, teď je její mandát výrazně oslabený, voliči to jasně řekli."

18.00 - Zimola: "Pro každého musí být výsledky překvapení. S takovým výsledkem pro ČSSD jsem nepočítal, i na základě průzkumu veřejného mínění, byť jsem si ve skrytu duše myslel své a používal jsem okřídlené churchillovské Věřím jen statistikám, které jsem si zfalšoval sám. Ty průzkumy byly hodně odfláknuté."

17.45 - Hejtmanu Jiřímu Zimolovi přišly již desítky blahopřejných sms. Gratulovali mu i rivalové z ODS, senátor Tomáš Jirsa a ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

17.39 - Jiří Zimola se v roce 1989 výrazně angažoval v sametové revoluci. Nyní prohlásil, že bude o možné koalici jednat i s komunisty. "Musíme reflektovat a respektovat, jak byly karty rozdány. Vypadá to, že voliči v Jihočeském kraji dávají nadpoloviční většinu hlasů levici, tudíž vítěz voleb, ČSSD, by to neměl hodit za hlavu. Budeme jednat i s komunisty. Svého osobního dojmu se snažím oprostit, tohle je prostě práce a byť jsem si vědom věcí, které byly před rokem 1989, zažil jsem v pohraničí 70. a 80. léta komunismu, teď jsme 22 let po těchto přelomových událostech a především po rozdaných kartách ve volbách."

17.09 - Na stěně hlavní místnosti štábu visí česká vlajka, vedle dvě oranžová trička a vlajka ČSSD. U notebooku vedle zkoumá čtveřice sociálních demokratů výsledky. "Ten Fišer udělal Jihočechům hodně," hodnotí. V 17.05 přichází v černém triku Jiří Zimola.

17.06 - Náměstek budějovického primátora Petr Podhola si s úsměvem míchá kafe. "Rum v něm nemám, na to je ještě čas," směje se. Na dotaz o možné koalici reaguje také zvesela: "Uděláme ji s každým, pane redaktore, s každým."

16.57 - "Volební kampaň, ale nebyla žádný zázrak, vždyť lidé na mítinky ani nechodili," hodnotí kriticky jeden s členů ČSSD.

16.55 - V červené mikině stojí na dvoře starosta Krumlova Dalibor Carda. Opřen o něčí Seat vypráví v hloučku veselé historky.

16.45 - Na stole šest růží ve váze, k občerstvení hlavně slané tyčky. Ve volebním štábu ČSSD na Rudolfovské ulici panuje velmi dobrá nálada. Optimisticky mluví i Petr Podhola, volební manažer a náměstek budějovického primátora. "Výsledky vnímám velmi pozitivně, již v této chvíli si troufám tvrdit, že sociální demokracie zcela jasně obhájí své prvenství v krajských volbách, což mě těší. Jak jsem se díval, je evidentní, že ČSSD vítězí i ve větších okresních městech. Zcela určitě napomohla kontaktní kampaň, kterou jsme vedli, přicházeli jsme přímo za voliči," řekl Podhola.

15.10 - Jiří Zimola, jihočeský hejtman, zatím nechce první dílčí výsledky voleb hodnotit: "Teď ještě není co komentovat. Později," napsal v sms zprávě.

KSČM

19.00 - Prakticky už je sečteno. Komunisté jsou pevně usazeni na druhé pozici za vítěznou ČSSD. Společně by daly dohromady většinu v zastupitelstvu, ale záležet bude na postoji ČSSD. Ve volebním štábu KSČM ale panuje spokojenost.

Jak vidí lídr kandidátky případnou pozici pro povolební vyjednávání a cíle KSČM? „Budeme jako první věc prosazovat poměrné zastoupení v orgánech kraje, ale nejsme vítězové," říká poslanec Petr Braný. Podle Braného by měly být v nejdůležitějších orgánech kraje, například v radě, zastoupeny všechny strany, které se dostanou do zastupitelstva. Neseděli by v ní tedy pouze zastupitelé z koalice, která povede kraj, jak to bylo nyní. V takové uspořádání ale Braný úplně nevěří. „Nejsem snílek," konstatoval Braný a naznačil, že se pravděpodobně vše uspořádá podle koaličního vzoru. Pokud by tomu tak bylo je na to KSČM připravena. „Jsme připraveni jít i do koaličního uskupení s tím, že tam je jediným partnerem sociální demokracie," řekl Braný.

Podle zisku mandátů by ale bylo možné i to, že vznikne koalice několika stran, kterou povede ČSSD, ale KSČM nebude v koalici zastoupena. Neobává se Braný toho, že druhá nejsilnější strana bude mimo hru? „Podle toho co vidím jako volební výsledek a jak dopadl dosavadní koaliční partner ČSSD (míněna ODS) tak můj názor je, že to bude více směřovat k levicovému koaličnímu uskupení," vyjádřil se Braný s tím, že zvýšený počet mandátů oproti předchozím volbám dává určitou šanci na tento model.

18.55 - Podle předběžných výsledků budou mít komunisté necelých 20% hlasů. Jak ovlivňuje výsledek tradovaná disciplína voličů KSČM? „Dříve byla velká členská základna, teď není tak velká," říká Bohuslav Mrázek a připojuje, že i u KSČM se pozná, jaká je účast u voleb všeobecně. „Dneska na jednoho člena připadá tak deset dalších voličů," vysvětluje Mrázek a doplňuje, že když je nižší účast pozná se to i u KSČM.

18.33 - Ve štábu komunistů se řeší, proč nebylo na volebních obálkách označeno jestli jsou do senátu nebo do krajských voleb. „Proč na ně nenatiskli senát," ptá se Ivan Nadberežný a dodává, že bude zbytečně mnoho neplatných hlasů.

18.30 - Poslanci Petru Branému začínají zvonit telefony jeden za druhým. V televizi sleduje předsedu strany Vojtěcha Filipa a zároveň telefonuje. Možná už začínají politická vyjednávání. Před několika okamžiky řekl Deníku, že postupně začnou v podvečer hovory mezi stranami, kde vedle formálního komentování výsledků nejsou vyloučeny ani první politické sondáže.

18.29 - Po různu se servíruje guláš Ivan Nadberežný s Ivanou Šlehovrovou zapisuje do archů volební výsledky v jednotlivých okrscích v Č. Budějovicích.

18.28 - Poslanec Petr Braný říká: "Nejsme vítězové, ale budeme prosazovat poměrný zastoupení stran v organizaci kraje a ne koaliční. To by znamenalo, že např. v radě kraje budou zástupci všech stran ze zastupitelstva.

18.26 - Výsledky ukazují, že KSČM budou druhou nejsilnější stranou a mohli by mít s ČSSD nadpoloviční většinu hlasů.

18.21 - Jan Pikous mladý českobudějovický zastupitel sleduje výsledky voleb v počítači.

18.20 - z volebního štábu musí odejít Ivan Nadberežný, ale stále není jasné, jak dopadne TOP 09, pořád schází sečíst několik okrsků. „Honzíku, zavolej mi," žádá Nadberežný kolegu Jana Pikouse, aby ho informoval o definitivním výsledku sčítání.

17.50 - „Tři procenta nám vzalo KSČ," říká k senátním volbám Ivan Nadberežný a dodává, že jinak by kandidátka KSČM Alena Nohavová mohla být na třetím místě. To zaujala s přibližně 17 procenty kandidátka ČSSD Ivana Stráská.

17.35 - „Byl bych rád, kdyby teď byly obecní volby.Měli bysme asi o 5% lepší výsledek i v Českých Budějovicích bysme vyhráli nad ODS," říká Ivan Nadberežný. „Ještě je ve hře topka (TOP 09), doufejme, že se tam nedostane, tím by ta volba v zastupitelstvu byla jednoznačná," komentuje příští složení zastupitelstva a případné koalice Nadberežný.

17.25 - "Můžeme slavit," řekl Ivan Nadberežný. V tuto chvíli je sečteno 91,28% hlasů.

15.33 - Postupně se ukazují výsledky dalších a dalších okrsků. A ve štábu KSČM je pořád spokojená nálada. „Vypadá to, že bysme neměli mít potíže s obhájením mandátů, i když odhady jsou vždycky ošidné," komentuje příznivé předpovědi místostarosta Zlivi Bohuslav Mrázek.

V malé kuchyňce zatím Květa Šlahúnková, asistentka poslance Braného, začíná připravovat guláš. K zakousnutí jsou na stolech ještě koláče, ale při sledování volebních výsledků si jich nikdo ani moc nevšímá. Komunisté si stále v předběžných výsledcích drží druhé místo za ČSSD.

15.02 - Přijíždí poslanec Petr Braný, který se účastnil v Praze jednání výkonného výboru. Zdraví se s přítomnými.

14.50 - Ve štábu se sledují první odhady výsledků. Komunistům vychází 16, 17 nebo 22%, odhady se různě mění podle toho jak nabíhají výsledky jednotlivých obcí. "Je to po prvních obcích, které byly sečtené," říká Nadberežný a naznačuje, že až bude sečteno alespoň 40% okrsků budou mít odhady větší vypovídací hodnotu.

14.35 - V kanceláři poslance za KSČM Petra Braného vládne spokojená atmosféra. "Jsme v očekávání. Čekáme, že minimálně obhájíme náš minulý výsledek a že budeme mít v kraji deset mandátů", uvedl Ivan Nadberežný českobudějovický zastupitel a 16. kandidát na kandidátce KSČM pro jihočeský kraj. "Rádi bysme se vrátili na 12 mandátů," doplnil Nadberežný.

Jihočeši 2012

20.10 - Vyjednávání Jihočechů se účastní i primátor Českých Budějovic Juraj Thoma. "Děkuji velice za hlasy Jihočechům, zvolení byli i dva členové Hnutí Občané pro Budějovice. Těší nás, že se skutečně ukazuje trend, že volič poslouchá nejen to, co se mu říká, ale i to, kdo mu to říká," komentoval. O možné koalici však zatím nechce mluvit. "Uvidíme, noc je mladá, " dodal s úsměvem.

19.55 - Luboš Průša si sepsal jména všech úspěšných kandidátů a společně s dalšími zástupci strany odchází na jednání s KDU-ČSL a TOP09.

19.52 - Stále chybí výsledky z jednoho budějovického okrsku. Jihočeši zjišťují, o jaký jde. "Shodou okolností je to ulice L. Kuby," hlasí s úsměvem Luboš Průša v narážče na člena ODS.

19.40 - Mandát v krajském zastupitelstvu získá i poslanec Michal Doktor. "Jsem spokojený, ale je to relativní. Neni lehké přijmout fakt, že v kraji má většinu levice," říká.

19.37 - Strana začne hned v noci vyjednávat o spolupráci. "Podnikneme první kolo jednání s KDU a TOP 09 o tom, zda se spojíme a budeme nadále jednat jako trojblok. Dohromady bychom měli 16 mandátů a to už je velice slušné," připomněl Luboš Průša.

19.17 - Do štábu dorazil kandidát na senátora Jiří Šesták. Přijímá gratulace k postupu do druhého kola.

19.01 - Členové porovnávají výsledek v jednotlivých městech. Například v Sezimově Ustí Jihočeši skončili jen těsně druzí, o několik desetin procent hlasu za ČSSD.

18.51 - Jihočeši napjatě čekají, zda se do zastupitelstva kraje dostane take TOP 09 jako možný partner. "Volal jsem Zdeňkovi Bezecnému a prý klečí na kolenou a modlí se," říká Jan Samohyl.

18.48 - Začíná se uvažovat o koalicích a spolupráci. "My musíme klofnout KDU a Zimola se pak bude muset rozhodnout mezi komunisty a námi," uvažuje Luboš Průša.

18.32 - Kandidáti netrpělivě čekají na poslední výsledky. Panuje obava, zda ČSSD neutvoří koalici s ODS. Lídr už se chystá na schůzku s KDU-ČSL.

18.20 - U Jihočechů panuje dobrá nálada, strana zřejmě získá 10 mandátů. Mnozí přiznávají, že takový výsledek ani nečekali. Začínají také vybalovat pochutiny, například Jiří Fišer přivezl pralinky z táborského muzea čokolady.

17.51 - Volební štáb Jihočechů se schází před budovou v Žižkově ulici. Zatím ale nedorazila asistentka, která má klíče od kanceláře. "Jsme jediní, kdo má štáb na ulici," glosuje Luboš Průša.

16.27 - Starosta Tábora Jiří Fišer, který má nejvíce preferenčních hlasů, za žádných okolností nechce post hejtmana. "Mám dost své práce v Táboře. Funkci hejtmana bych nepřijal."

16.25 - Jihočeši zatím naplňují odhad svého lídra Luboše Průši. Po sečtení téměř 68 procent okrsků mají téměř 15 procent hlasů. Díky preferenčním hlasům se ale do čela kandidátky dostává starosta Tábora Jiří Fišer.

15.41 - Průběžné výsledky zatím nechce příliš komentovat kandidát do Senátu, budějovický radní a ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták. "Teď si ještě povídám s kamarády a zprávy nesleduji. Je hrozně brzo a člověk by z toho akorát byl zbytečně nesoustředěný. Jestli ale Jihočeši vedou před ODS, je to jen dobře," reagoval na dotaz Deníku.

14.53 - První volební výsledky začal už sledovat lídr Jihočechů Luboš Průša. "Teď jsem zapnul televizi a jsme před ODS, tak je to dobré," smál se. Zatím je nicméně podle jeho slov sečteno pouze minimum hlasů, takže se průběžné pořadí bude nejspíš ještě hodně měnit. Průša přesto odhaduje, že Jihočeši získají 15 procent.

Strana se po páté hodině večerní sejde ve svém sídle v Českých Budějovicích a bude na konečné výsledky čekat společně.

ODS

19.00 – Ve štábu ODS zůstává jen hrstka nejvytrvalejších členů nebo příznivců strany, mezi nimi i krajský radní Václav Král. Popíjejí tvrdší alkohol a v televizním přenosu sledují předpověď počasí. „Je to dobré, zítra má být hezky," zní z hloučku.

18.55 – Vděk voličům za hlasy, které mu dali v senátních volbách, vyjádřil kandidát ODS, bývalý jihočeský hejtman Jan Zahradník. „Každého hlasu, který jsem ve volbách dostal, si velmi vážím. Je možné předpokládat, že ve druhém kole voleb už volba nebude tak protestní jako v prvním kole," odhadl Jan Zahradník. To, že do druhého kola senátních voleb postupuje s Jiřím Šestákem, prý nijak neovlivní dopředu naplánovanou předvolební taktiku Jana Zahradníka. „Budu dál normálně pokračovat v kampani," zmínil.

18.49 – Tomáš Jirsa označil výsledek voleb do krajského zastupitelstva pro ODS za výprask. „Jsem zklamaný, ale takový je život. Zažili jsme řadu výher, tentokrát jsme ale zažili prohru," sdělil lídr kandidátky občanských demokratů s tím, že vyvolání povolebních jednání je na vítězi voleb. Po sečtení 99,76 % hlasů skončila ODS na čtvrtém místě s 12,54 % hlasu. Předstihli ji Jihočeši 2012 (14,58 %), KSČM (19,37 %) a ČSSD (28,02 %).

18.12 - Volební výsledky občanským demokratům příliš chuti k jídlu nedodaly, a tak bohatá tabule ve štábu strany zůstala téměř nedotčena. Tomáš Jirsa oznámil, že během hodiny nechá jídlo odvézt do domova sv. Vojtěcha, kde jej snědí lidé bez domova.

17.55 - Ze štábu ODS odcházejí i další členové strany. Za práci v předvolební kampani všem poděkoval lídr stranické kandidátky do krajských voleb Tomáš Jirsa. Volební výsledek krátce zhodnotil i ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. „Není to regionální problém, ale problém celé ODS," sdělil. „Měli bychom se stát pravicovou stranou, která podniká reformy srozumitelnou řečí. To, mám pocit, se nám poslední dobou moc nedaří," doplnil Martin Kuba.

17.47 - Na dvůr domu v českobudějovické Branišovské ulici, kde ODS sídlí, se auta všech příznivců strany vejdou jen stěží. „Nějaký ford stojí přímo u výjezdu," vyzývá kandidát na obsazení křesla v krajském zastupitelstvu Vladimír Homola své spolustraníky k přeparkování. Po chvíli svou výzvu ještě zopakuje a rovnou se loučí. „Ten je z těch volebních výsledků tak rozrušený, že by nás tu snad nechal," komentuje to mladší muž v sále, jenž si s Vladimírem Homolou předem dojednal odvoz.

17.21 – Do volebního štábu ODS dorazil stranický kandidát na senátora Jan Zahradník. K průběžným výsledkům voleb se nechce vyjadřovat, s komentářem počká na sečtení všech hlasů.

17.15 - Lidé ve štábu ODS, mezi nimi i ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, sledují v přímém televizním přenosu tiskovou konferenci, při níž vystoupil předseda ODS Petr Nečas. „Je to porážka pravice jako takové i etablovaných politických stran," pronesl Petr Nečas.

17.05 - Mezi debatováním o volebním výsledku ODS s ostatními členy strany lídr kandidátky občanských demokratů do krajských voleb Tomáš Jirsa vzpomněl na to, jak prožil dva volební dny. „Odvolil jsem v pátek v Hluboké nad Vltavou a pak jsme spolu s dalšími fotbalisty z naší staré gardy odjedli na kolech na dokopnou do Záblatí," vyprávěl kandidát na post jihočeského hejtmana. „Bylo nás tam osmnáct, měli jsme s sebou harmoniku, dvě kytary a basu a užili jsme si večer v restauraci na návsi. Ráno jsem dojel klukům pro čerstvé pečivo, koupil jsem noviny… Bylo to fajn," doplnil Tomáš Jirsa a neopomněl zmínit, že v Záblatí, kde trávil volební dny, získala ODS v krajských volbách 52 procent hlasů. „Škoda, že stejný výsledek nemáme v celém kraji," podotkl Tomáš Jirsa.

16.42 - Čekání na výsledky voleb si lidé ve štábu ODS mohou zpříjemnit u bohatě prostřeného stolu. K ochutnání tu jsou obložené chlebíčky se šunkou nebo rajčaty a sýrem, smažené kuřecí kousky, paštiky či aspik, ale také různé druhy ovoce a zeleniny nebo tvarohové, makové a marmeládové koláčky. K pití se podává voda, různé limonády, pivo nebo káva.

16.16 - Slova jako hrůza nebo neúspěch jsou slyšet ve volebním štábu občanských demokratů. Po sečtení zhruba 64 procent hlasů získala ODS ve volbách do krajského zastupitelstva od Jihočechů 11,6 procenta hlasů. Před nimi jsou Jihočeši 2012 (14,4 %), komunisté (20,5 %) i sociální demokraté (28,7 procenta).

16.02 - Do štábu ODS dorazili další členové strany, kteří byli na předních místech kandidátky do krajských voleb. Průběžné volební výsledky spolu s ostatními sledují například Jaroslav Zvěřina nebo Vladimír Homola.

15.47 - Do volebního štábu ODS dorazil lídr kandidátky do krajských voleb a kandidát na hejtmana Tomáš Jirsa. „Nevidím žádné nadšení," vítal s úsměvem další členy a příznivce strany v sídle občanských demokratů. „Ale kampaň to byla hezká," poznamenal vzápětí.

15.36 - Lídr kandidátky občanských demokratů Tomáš Jirsa je na cestě do volebního štábu. Průběžné volební výsledky nesleduje, ani je nechce znát. „Vždy si počkám na konečný součet," vysvětlil po telefonu. Nechtěl proto spekulovat ani o tom, jaký volební výsledek pro svou stranu by považoval za úspěch. Pak ale přece jen dodal: „Samozřejmě, že vítězství."

15.19 - Ve štábu ODS posedává zatím jen asi deset lidí, nikdo z čelních míst kandidátky do krajských voleb tady není, stejně jako kandidát na senátora Jan Zahradník.

14.51 - Ve volebním štábu ODS začne být rušno až po 15. hodině, kdy sem začnou přicházet kandidáti strany do krajského zastupitelstva. Zázemím občanských demokratů je tradičně budova v českobudějovické Branišovské ulici.

KDU - ČSL

18.50 - Vyjádření lídra kandidátky KDU – ČSL Zdeňka Dvořáka ke konečnému výsledku 6,43 procent. „Jsme samozřejmě rádi, že jsme se dostali do zastupitelstva. Chceme poděkovat všem voličům, kteří nám vyjádřili podporu, vkládají v nás naděje a doufají ve změnu v politice. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál."

18.35 - Preference TOP 09 se dostávají nad pět procent, KDU- ČSL se drží kolem 6,3 procent. „Tři čtyři mandáty máme jisté. A to jsem měl takový strach ze Zemanovců. Topka má pět procent, to jsou bohužel tři mandáty pro ně," smutní Rudolf Vodička.

18.20 - „ODS, to je vejprask! Ale můžou si za to sami," notují si Jiří Houdek a Zdeněk Dvořák.

18.15 - TOP 09 opět propadá pod pětiprocentní hranici. „Nechtěl bych teď sedět naproti ve Vatíku," usmívá se Rudolf Vodička.

18.10 - Zbývá sečíst 12 okrsků v Českých Budějovicích. Výsledky z Českého Krumlova jsou pro křesťanské demokraty stejné jako před čtyřmi lety. „Písek je zklamání, ale Tábor je na tom ještě hůř. Tam máme ztráty. Máme kolem 800 lidí, kteří se k nám nevrátili. To je dost," říká Jana Zasadilová. Z dosavadních výsledků senátních voleb je patrné, že Jaromír Talíř do druhého kola nepostoupí. „Hlavně, že je to přes šest procent. Za sedm jsem fakt šťastnej. Stačí nám obhájit jednoho senátora a můžeme udržet klub," popisuje Talíř.

18.00 - Přichází Jiří Netík. „Účast je mizerná, 36 procent na krajské volby je fakt málo. Hraničí to se senátními volbami," říká na úvod.

17.50 - Top 09 se dostává těsně pod pětiprocentní hranici. Křesťanští demokraté sčítají preferenční hlasy. Nejvíc má lídr Zdeněk Dvořák. „Naše Anežka, která tam ani nechtěla být, má 132 hlasů. To jí museli dát spolužáci hodně hlasů," chlubí se Jana Zasadilová.

17.45 - Řeč se stále točí kolem možných povolebních koalic. Nejpřijatelnějším partnerem se zdají být Jihočeši 2012. „Zásadní jsou dvě věci. Nejít s ODS a zabránit koalici ČSSD a KSČM," zdůrazňuje Jiří Houdek. „Když se spojíme s Jihočechy a sociálními demokraty, mohli bychom dát dohromady přes padesát procent," kalkuluje Rudolf Vodička.

17.32 - Jaromír Talíř: "Jsem rád, že průzkumy vyšly, měli jsme kolem 6,5 procent. Kdo získá šest procent, tomu vrací kauci. Dával jsem ji ze svého, tak by mě to mrzelo."

17.30 - „Preference KDU – ČSL jsou lehce nad šesti procenty. „Jsem trochu zklamán, čekal jsem, že budeme mít víc," přiznává lídr kandidátky Zdeněk Dvořák. Přicházejí Jana Zasadilová a Jiří Houdek. „Zimola s komunistama určitě nepůjde," vkládá se Houdek do debaty.

17.15 - Jsou sečteny hlasy z malých obcí, na řadu přicházejí větší města. KDU – ČSL má kolem 6,5 procent. „Na vesnicích máme hodně, ale ve velkých městech to půjde dolů. Začínáme většinou tak na 14 procentech a pak to klesá," vysvětluje Jaromír Talíř. Dodává, že straně, která získá nad šest procent hlasů se vrací povinná kauce. „Dával jsem jí ze svého, tak by mě to hodně mrzelo," říká Talíř. Kromě vlastních výsledků křesťanské demokraty nejvíc zajímá úspěch konkurenční TOP 09. Ta se stále drží pod pěti procenty. „To aby si vzpomněli na svoje členství v KDU a začali se modlit," směje se Rudolf Vodička.

17.10 - „Jestli obhájíme čtyři mandáty, je to úspěch," říká Jaromír Talíř. Dodává, že na rozdíl od jiných stran se křesťanští demokraté museli vypořádat s nízkým rozpočtem na kampaň. Na krajské i senátní volby měli jen 750 tisíc korun. „Takového Jirku Šestáka musela reklama stát balík," glosují Talíř s Vodičkou. Když se stočí řeč na možné povolební koalice, přijde na přetřes možné spojení sociálních demokratů a komunistů. „Zimola se toho nebude bát a dá to s rudejma dohromady," soudí Rudolf Vodička.

17.03 - Volební štáb křesťanských demokratů se schází krátce po 17. hodině. Jako první přichází Zdeněk Dvořák a Jaromír Talíř. Zatímco lídr kandidátky Dvořák si krátí čekání v hospodě, poslanec Talíř jede rovnou z chalupy. „V mé rodné vísce Chlumci na Českokrumlovsku jsme vyhráli, takže můžu jít spokojeně domů," usmívá se Talíř. Krátce nato se objevují Rudolf Vodička a Jan Zasadil.

15.23 - Zdeněk Dvořák: "Jsme si vědomi, že to nejsou konečné výsledky, ale samozřejmě z toho máme radost."

TOP 09

20:35 - Veliký posun na kandidátce zaznamenal Jaroslav Pouzar. Hokejová legenda byla na kandidátce jako číslo třináct, díky preferenčním hlasům ale získá jeden ze tří mandátů pro TOP 09 a Starosty a nezávislé. "Čekal jsem, že ty hlasy dostanu, ale také jsem čekal, že si strana povede lépe. Odhadoval jsem tak deset procent hlasů. Myslím si, že je to škoda. TOP 09 razí politiku, která nechce zadlužovat naší zemi. Odraz ode dna ale bolí a tak lidé volí spíše jistotu v podobě sociálních dávek. Kde na to ale budeme brát už neřeší," řekl Pouzar. Politická kariéra pro něj není ničím novým, seděl totiž již v radě města. "Vím už o co jde. Ale nechci dělat velkou politickou kariéru. Chtěl jsem pomoci straně TOP 09. Já se starám hlavně o to, aby mohli lidé ve městě někde sportovat, cvičit a hrát. Velkou politiku nechám na nich. Jsem spíš podnikatel a snažím se pomáhat rozvoji kraje. Politika je něco jiného, než když člověk pracuje sám," bylo mu jasné. V politice chce razit stejné atributy, které mu byly vlastní celý život. "Dělal jsem svou práci vždy jednodušše, přímočaře a neřešil jsem zbytečnosti. Beru věci tak, jak je chápe většina lidí," popsal.





20.05 - Lídr kandidátky TOP 09 a Starostů a nezávislých Zdeněk Bezecný zhodnotil pro Deník těsný výsledek své volební strany. "Nečekal jsem, že budeme brát jako úspěch pět procent, ale jsem rád, že budeme moci promluvit do toho, co se v kraji bude dít Začínají povolební jednání. Tam se ukáže, jestli budeme platnou opozicí nebo budeme moci působit v koalici, která pro nás bude mít význam a která bude chtít kraj posunout," uvedl Bezecný. Nezapomněl okomentovat ani velký úspěch komunistů. "Jsem překvapen jejich vysokým ziskem. Pro mě jako historika je citlivá záležitost a je vidět, že jsme se ještě nevyrovnali s minulostí. Dvacetiprocentní zisk KSČM je pro mě osobně velikým zklamáním," zhodnotil. Strana TOP 09 neváhá začít vyjednávat hned v sobotní večer. Mezi první strany, se kterými budou TOPkaři hovořit, patří Jihočeši. "S Jihočechy můžeme najít programovou shodu a možná i personální blízkost," zdůvodnil Bezecný, proč by rád začal vyjednávat právě s touto stranou.

19.46 - A je to tady!! I po sečtení posledních hlasů v kraji stále svítí u TOP 09 5,00% Tento volební výsledek je velice neobvyklý a je snadno rozpoznatelné, jak se všem v salónku ulevilo. Napnuté pohledy do tabletů vystřídal oslavný přípitek. Jen na krátko, protože lídr Zdeněk Bezecný okamžitě oznámil, že ještě dnes začnou vyjednávání s Jihočechy. Na malou chvíli se ve Zvonu objevil také Jiří Šesták.

19.30 - Nervozita v salónku Hotelu Zvon na náměstí v Českých Budějovicích by se dala krájet. Lídr kandidátky Zdeněk Bezecný přišel s informací, že chybějící okrsek, který může rozhodnout o tom, zda si TOPka podrží svých 5%, sídlí v Krčínově ulici. "Kdyby to bylo v centru, byl bych klidnější. Stále nemáme nic jistého, volby můžeme prohrát o pět hlasů," sdělil bezmocně.

18:20 – Ve štábu TOP 09 panuje nervozita. Strana s desetiprocentní ambicí je stále pod hranicí volitelnosti, tedy 5%. „Máme v současnosti 4,99% hlasů, ale chybí tři městské okrsky, kde máme nadrpůměrné výsledky," komentuje Zdeněk Bezecný. V tu chvíli se v telefonu ozve z povzdálí šum. „Máme právě rovných 5%," sdělil radostně.

17.44 - Za patnáct minut končí uzavřená schůze krajských špiček TOP 09 a SaN. Ještě před jejím začátkem odhadoval lídr Zdeněk Bezecný takto: "Předvolební průzkumy nám přisuzovaly okolo deseti procent. Byl by úspěch na tato čísla dosáhnout." O dvě hodiny později se zdá, že volební výsledek TOP 09 předvolební průzkumy nepotvrdí.

15.57 - Lídr kandidátky Zdeněk Bezecný: "Naposledy jsem sledoval průběžné výsledky před třetí hodinou. Bylo sečteno velmi málo hlasů, především z menších volebních okrsků. My jsme spíše městská strana, na venkově bodují spíše kolegové ze Starostů a nezávislých, se kterou máme koaliční kandidátku. Počkáme si na reprezentativnější vzorek."

Zemanovci

19.05 - Zemanovci se zvolna rozcházejí. Loučí se v povznesené náladě s úsměvy na rtech. "Jsme hrdí na to, že z krajů jsme v horní polovině, ústředí jsme nezklamali. Jsme dobrý kolektiv, nerozpadli jsme se, naopak nás to stmelilo," dodává vedoucí kandidát jihočeských Zemanovců.

18.45 - Skupinka u stolu už se začíná chystat k odchodu domů k rodinám. Je sečteno 99,48 procent hlasů a nepředpokládá se, že volební výsledek se změní. Zemanovci získali 2,17 % hlasů. "Je to dílčí úspěch, je to krok dopředu a teď nás čeká velká práce s volbou prezidenta. Mrzí nás volební účast, tipovali jsme, že bude větší, což by hrálo v náš prospěch," domnívá se lídr kandidátky Zdeněk Robenhaupt.

Kandidát na senátora Jindřich Goetz získal 2,02 procenta hlasů. Do druhého kola senátních voleb budou zemanovci pravděpodobně podporovat jihočeského favorita. "Jan Zahradník nikdy nebyl konfliktní typ a nejsou za ním žádné kauzy, nebráníme se spolupráci. Jde nám o to, aby rozvoj jižních Čech šel nahoru, to je urychlení dostavby D3, povolení dostavby Temelína a řešení dopravní infrastruktury v Budějovicích," prohlašuje Robenhaupt.

18.20 - Kandidát na senátora Jindřich Goetz nepřijel. Osazenstvu u stolu, které se tak nerozrostlo je to líto, ale zůstává v družném hovoru. "Jsme mladá strana, nedopadli jsme nejhůř, ve třech krajích jsme se dostali přes pět procent. Voliči ví, že existuje strana SPO Zemanovci, a to je důležité, čeká nás teď další práce," komentuje Robenhaupt.

16.50 - Zemanovci probírají volební výsledek a prohlížejí si téměř zcela oranžovou mapu České republiky. "Největší základnu voličů máme v Českých Budějovicích, a tam ještě hlasy nebyly sečteny. Kdybychom získali 4 procenta voličů, budeme rádi. Úspěch je, že ve čtřech krajích jsme se dostali přes pět procent, největší počet máme na Vysočině. Jsme stále v očekávání," usmívá se Robenhaupt. Jeho kolega Bezemek sází výš a přeje si získat aspoň 5,1 % hlasů.

16.33 - Přichází poradce Mgr. Bína a zapíná notebook. Osazenstvo stolu začíná sledovat volební sčítání v přímém přenosu. "Zatím je náš volební výsledek 2,2% takže není proč se radovat, " konstatuje lídr kandidátky Zdeněk Robenhaupt s realistickým úsměvem na tváři. "Za dva roky nás čekají další volby, takže budeme pracovat dál," říká. Z hlasu je znát, že si dost slibují od prezidentských voleb, v nichž kandiduje Miloš Zeman.

16.12 - Po 16. hodině se schází volební výbor Zemanovců v restauraci Na plovárně v Č. Budějovicích. Restaurace je úplně prázdná, bez lidí, protože je z technických důvodů uzavřená. U prázdného stolu sedí jen šéf kandidátky Zdeněk Robenhaupt, Bohumil Bezemek, Slavomil Chalupník a u baru připravuje nápoje Zdeněk Sochor. Zatím nikdo víc, a štáb se ani příliš rozrůst nemá. Očekávají se jen další nejspíš dva spolustraníci.