PNP píše, že je to jeden z největších sumců, kteří dosud byli uloveni ve volně tekoucím Dunaji. Parta rybářů šla tu noc vyloženě po sumcích. Po vytažení několika menších Kollerovi zabral na hák s dvanácti červy na šňůře 0,55 („Jako vlečné lano,“ popsal šťastný lovec) velikán. Bojovali s ním hodinu. „Protože se nesmí takový úlovek vracet do řeky, transportovali obra na přívěsu domů. Od hlavy po ploutve bude preparován a kromě toho si přátelé dopřejí sumčí řízky,“ uvádí list.

„K rekordu chybělo jeho rybě dvacet centimetrů a dvacet kilogramů,“ říká v deníku expert Gerhard Sauer, podle kterého jsou nyní v Německu loveny i stokilové exempláře. „V příštích letech ale počítá s ještě kapitálnějšími úlovky i v regionu, protože Dunaj bude teplejší, mělčí a pomalejší,“ končí PNP.

Na snímku jsou s kořistí zleva Daniel Koller, Tobias Neißendorfer, Markus Basenau a Bernd Kerschl.

Ubývá prasat

Podle poslední statistiky drží zemědělci v Bavorsku 3,1 milionu prasat, o čtyři procenta méně než před rokem, napsala PNP. Započítávána jsou zvířata z farem alespoň s 50 kusy nebo deseti chovnými sviněmi. Počet farem klesl o sedm procent na 4600, ale jsou stále větší – průměrně chovaný stav stoupl meziročně o 21 kusů na 674.

Devítky lákají

Němci tomu říkají „kořaleční nápad“ - mít svatbu o mimořádném datu s více stejnými číslicemi. Zatím co matriky v Mnichově a v Norimberku jsou na 9. 9. 19 a 19. 9. 19 téměř „vyprodány“, většina snoubenců v malých místech zřejmě nemá o „Schnapsidee“ svatby v dobře zapamatovatelné dny valný zájem, uvedla PNP. Další takové datum 1. 9. 19 je neděle, kdy má většina úřadů zavřeno. 19. září je čtvrtek a matriky v Norimberku vypisují na odpoledne toho dne dokonce dodatečné termíny. V Mnichově měli 21. srpna už jen jedno volné místo pro obřad, v Řeznu žádné.

Zkolabují sousedům špitály?

„Pokud nedojde k reformám v systému zdravotnictví, výdaje rakouských nemocnic se do roku 2030 zdvojnásobí, z dnešních 12,8 na 24,6 miliardy eur ročně,“ napsaly OÖN. Nemocnice dnes „pohlcují“ 45 procent všech prostředků zdravotního pojištění. Linecké noviny vycházejí ze studie ekonomů zdravotnictví Marie Hofmarcherové a Christophera Singhubera, prezentované na odborných rozhovorech v Alpbachu. Polovinu růstu vyvolají demografická proměna a technologický pokrok. Rakouský zdravotnický systém podle nich potřebuje optimalizaci. Počtem 7,4 lůžka na 1000 obyvatel je stát v Evropě druhý za Německem (8,1). Průměr v Evropské unii je 5,1 lůžka. Autoři práce doporučují rozšíření ambulantní péče.

Ve školách ponovu

Ve školním roce 2019/20 bude na rakouských národních školách od druhého pololetí druhých tříd znovu zavedeno povinné známkování, ale ve všech třídách zůstane hodnocení také přinejmenším doplňkově alternativní, napsal linecký Volksblatt. Školáci mohou od druhé třídy opět propadnout. Prospěchové pohovory budou vedeny se všemi rodiči – dosud se to týkalo jen alternativních klasifikací. V případě potřeby bude moci být dětem direktivně uložena podpůrná výuka.

Na základních školách je nyní generálně zakázáno nošení oblečení „zvýrazňující světový názor nebo náboženství, spojené se zahalováním hlavy“. Jak list uvádí, je to odůvodněno potřebou „sociální integrace dětí ve smyslu místních zvyklostí a mravů, uchovávání ústavou chráněných základních hodnot a vzdělávacích cílů, a rovněž rovného postavení muže a ženy“. Za porušení normy hrozí pokuta až 440 eur.

Vydraží hvězdu

Klaus Augenthaler (61) je nejspíš nejslavnějším rodákem města Vilshofenu v okrese Pasov. S Bayernem byl sedmkrát fotbalovým mistrem Německa a trojnásobným vítězem Německého poháru, v roce 1990 byl v týmu mistrů světa, není tedy divu, že 1. FC Vilshofen, kde v mládí hrával, pokřtil svůj stadión jeho jménem, píší PNP. Nadcházející neděli právě v tomto městečku odehraje Augenthalerův „srdcový“ Bayern exhibiční utkání ke sto letům zdejšího klubu. Při této příležitosti vydraží pasovský deník PNP Augenthalerův portrét na plátně o rozměrech 80x100 centimetrů. Jeho autor Dr. Markus Higi, bývalý šéflékař Schedel-kliniky v Kellbergu na Pasovsku, poskytl obraz nadaci PNP – výtěžek jeho dražby připadne nadaci pro sociální účely.

Zájemci o obraz mohou poslat své nabídky do čtvrtka e-mailem s poznámkou Augenthaler na red.online@pnp.de s uvedením svého jména, adresy a telefonu. Minimální nabídka je 800 eur.

Chtějí školní psychology

V reakci na stoupající počet žáků s potřebou zvláštní pedagogické podpory požaduje klub SPD v bavorském sněmu zdvojnásobení stavu školních psychologů nebo sociálních pedagogů, zaznamenala PNP. Vysvětluje, že zatím co ve školním roce 2016/17 bylo v zemi 62 769 žáků s nedostatečným sluchem, zrakem, motorikou, opožděných v učení, v duševním vývoji, v řeči a v chování, v roce 2018/19 jich bylo už 75 536, o 20,34 procenta víc. Ke zlepšení situace musí dojít vedle uvedeného zvýšení počtu odborníků také k šetření příčin enormního nárůstu vad. Za svou věc by si to měl vzít podle sociálních demokratů ministerský předseda Markus Söder (CSU).

Láká na labyrint

Elke a Erwin Radnerovi provozují ve Vorchdorfu v Traunviertlu nejen hostinec „Wirt in der Edt“, ale i k němu příslušející zemědělství. „Obojí letos spojili – při setbě kukuřice vytvořil na jaře Radner labyrint o rozměru jednoho hektaru, ve kterém návštěvníci, především děti, mohou trávit čas,“ uvedly OÖN. Úspěch ho prý překvapil – hlavně mladé rodiny sem přicházejí ze široka daleka, což je samozřejmě dobré pro jejich pohostinství…

Kdo v hektarovém bludišti najde cestu k cíli hned, urazí mezi klasy asi 400 metrů. Zpravidla je ale procházka delší, většinou na 15 až 20 minut. „Přičemž jsou děti téměř vždycky v hledání šikovnější než dospělí,“ říká Radner. V labyrintu je čekají otázky kvízu k historii obce a usedlosti poprvé zmíněné v roce 1616. Mezi ty, kteří vědí nejvíc, vylosuje „Wirt in der Edt“ po sklizni grátis oběd.

Hospodáři nevadí, že labyrint umenšuje výnos jeho pole. „Ztráty na úrodě budou letos kolem deseti procent. Ceny zemědělských produktů jsou už ale tak špatné, že dodatečné příjmy v našem hostinci ztrátu na úrodě více než nahradí. Víc bych z pole jako zemědělec nedostal…,“ říká.

Jeho labyrint je přístupný při pěkném počasí od středy do neděle vždy od 10 hodin do setmění.