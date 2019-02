Českokrumlovsko - Umělý sníh je zatím k dispozici ma kOzí pláni a v lipenském ski areálu.

Ski areál Lipno. | Foto: Ski areál Lipno

BRUSLENÍ

Veřejné bruslení na zimním stadionu v Českém Krumlově:

středa: 18:30 – 19:30

sobota: 19:00 – 21:00

neděle: 13:45 – 15:45

Možnost pro rodiče s dětmi (nepřesahující cca 130 cm) – zahrát si hokej na ledové ploše s brankami:

středa: 18:30 – 19:30

sobota: 8:00 – 10:00

LYŽOVÁNÍ

Věžovatá Pláně:

Ski areál je v provozu od středy do pátku vždy od 16 do 20 hodin.

V sobotu je denní lyžování od 9 do 16 hodin, večerní lyžování jako ve všední dny. Polodenní permanentky začínají nebo končí ve 12 hodin.

V neděli je pro lyžaře otevřeno od 9 do 16 hodin. S permanentkami platí to samé.

K dispozici je také dětské hřiště.

Lipno nad Vltavou:

Na více než čtyřech kilometrech sjezdových tratí leží půl metru technického sněhu. Lyžuje se denně 8.30 – 16 hodin.

Zatím jsou otevřené sjezdovky Jezerní, Spojovací, Lišáka Foxe a Dámská.

Lipenské středisko nabízí v lednu také výrazné slevy na skipasy. „S kartou hosta Lipno.card ušetří lyžaři na tři a vícedenním skipasu až dvacet procent a Stezkabus i depot, kde si mohou přezout lyže před výšlapem na Stezku korunami stromů, mají zdarma," doplnil Petr Dušek.

Každý den je večerní lyžování. Osvětlená je sjezdovka Jezerní, nejdelší trať lyžařského areálu. Nahoru jezdí lanová dráha Lipno Expres. Jezdí se od 18 do 21 hodin.

Fox park od 18 do 20 hodin.

Sternstein:

Na Sternsteinu se lyžuje na dvou kilometrech sjezdovek a také v dětském parku s českými instruktory lyžování. V provozu je kabinková a 6sedačková lanovka a pojízdný pás v dětském parku.

Lyžuje se denně od 8.30 do 16.15 hodin, ve všední dny platí zvýhodněné ceny. Na Sternstein se můžete vydat skibusem z Lipenska, který jezdí denně na trase Frymburk – Bad Leonfelden.

Hochficht:

V provozu je 7 z 10 lanovek a vleků a otevřeno 6 km sjezdovek. Lyžuje se denně od 8.30 do 16 hodin za zvýhodněné ceny.

Na sjezdovkách leží 20 – 30 cm sněhu.

Stále je v provozu převoz v Horní Plané, který jezdí vždy v polovině každé hodiny a řidičům zkrátí cestu o 20 minut.

BĚŽKY

Frymburk:

Ve Frymburku za střelnicí – na asfaltové lesní cestě Strategická směrem na Kramolín – byl pro běžkaře sjízdný 4 km dlouhý úsek, ale v jakém stavu je po oteplení, je otázka.

Schöneben:

Běžkuje se na rakouském Schönebenu, kde je upraven 4 km dlouhý okruh na Moldaublick.