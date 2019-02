Českokrumlovsko - Zaběžkovat už si můžete ve Frymburku, ale také na Kleti. Radši ale zvolte starší lyže.

Běžecký okruh ve Frymburku. | Foto: Martin Řezáč

"Projeli jsme prakticky všechny trasy kolem Kleti," hlásil v úterý večer Jan Flašar ze Správy CHKO Blanský les, že je vytvořena stopa pro běžkaře. "Se sněhem to ale není valné, místy je to lepší, místy horší, nejlepší podmínky jsou na asfaltovaných cestách. Proto doporučuji zvolit raději starší lyže," radí.

Pokud se chcete proběhnout na lyžích kolem Kleti a na Kleti, na upravenou stopu se dostanete třeba z parkoviště pod lanovkou v Krasetíně nebo z parkoviště ve Vyšným.

Stopy jsou najety také na Lipensku. "Okolo Frymburku a Lipna nad Vltavou bylo v úterý najeto 29 kilometrů běžeckých stop," informoval Martin Řezáč z Lipno Marketingu. Stopy jsou pro bruslení i pro klasiku.

Skútrem jsou najety okruhy okolo Frymburku směr Svatonina Lhota (klasický styl).

Křídlem a rolbou najety okruhy Frymburk - Lipno (Kramolín).

Běžkaři se již objevují i v oblasti Pohoří na Šumavě. "Stopy jsem ještě neprotahoval, protože by to chtělo ještě trochu nasněžit, ale běžkaři tu už jsou," sdělil dnes, tedy ve středu, Jan Románek z Baronova mostu. "Leží tu asi dvacet čísel sněhu, spodek je umrzlý, takže po loukách i po uježděných cestách se dá běžkovat."

V Rakousku už také najdou vyžití běžkaři. "Rakouský Schöneben nabízí čtyři kilometry dlouhý okruh a na Sternsteinu je upraveno sedm kilometrů," upřesnil Martin Řezáč. Na Sternsteinu jsou stopy pro bruslení i pro klasiku.V Schönebenu pouze pro skating.

Na sjezdové lyže se můžete vydat na Lipno a do Rakouska na Hochficht a Sternstein. Od Nového roku ale také do Věžovaté Pláně. "Během tří dů jsme měli zasněženo," pochvaluje si nový systém majitel skiareálu Václav Mazák. "Dnes v noci jsme zasněžovali naposledy. Máme vytvořenou vrstvu kolem 70 centimetrů," řekl ve středu. Čili na Kozí pláni se nyní bude až do konce prázdnin lyžovat vždy od 9 do 20 hodin. Ceny se nemění.

Na sjezdovce Rohy v Brloze sníh také je, vlek by rádi spustili, ale nemohou, protože se po silných námrazách nepodařila dokončit oprava a úprava elektroinstalace. Takže tam si zatím nezalyžujete. Ve Chmelné rovněž ne, sněhu je tam příliš málo.

Kompletní přehled jízd skibusů čtěte v pátečním vydání Českokrumlovskéhio deníku.

Skiareál Lipno

provoz lanovek a vleků:

denní lyžování: 8.30 - 16.00

večerní lyžování: 18.00 - 21.00

výška sněhu: 20 - 40 cm (prachový)

nový sníh: 5cm

lanovky a vleky: v provozu 5 ze 7 lanovek a vleků

4sedačková lanovka Jezerní

4sedačková lanovka Střecha

3 pojízdné koberce ve Foxparku

Na Silvestra se počítá s otevřením Školní sjezdovky a pouze s denním lyžováním.

Na Nový rok bude otevřena nově sjezdovka Lišáka Foxe a rozjede se také Promenádní lanovka.

Skiareál Hochficht

provoz lanovek a vleků: denně od 8.30 do 16.00 (včetně 31.12.2014)

výška sněhu: 30- 40 cm (prachový)

nový sníh: 5 cm

kvalita sjezdovek: velmi dobrá, s čerstvou vrstvou prašanu

· otevřené sjezdovky - celkem otevřeno 7,4 km sjezdovek

Novinka: od 30.12. nově otevřena sjezdovka Reischelbergabfahrt 1 600 m, od 31.12. bude otevřena sjezdovka Schwarzenbergabfahrt 1 400 m

Standartabfahrt FIS 2 000 m

Zwieselbergabfahrt FIS 1 500 m

Rehberg - rodinná 1 400 m

Wenzelwiese - rodinná 700 m

dětské hřiště Fichtl Kids Park 150 m

· lanovky a vleky: v provozu 8 z 10 lanovek a vleků

Skiareál Sternstein

· provoz lanovek a vleků: 8.30 - 16.15. (POZOR! 31.12. provoz pouze 8.30 - 14.00)

· výška sněhu: 20 - 35 cm (prachový)

nový sníh: 5 cm

· otevřené sjezdovky - celkem otevřeno 2 km sjezdovek

Novinka: od 31.12. bude otevřena sjezdovka Slalomhang 1 550 m

Schlepplifthang+Familienabfahrt - rodinná 1 850 m

dětské hřiště Elefunatasia 200 m s česky hovořícími instruktory lyžování