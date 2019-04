Dohromady mají tedy 328 let, píší OÖN. Webera z Regau do týmu sehnali podle telefonního seznamu po odpadnutí jednoho z osvědčených kumpánů. Lerch startuje v Linci posedmnácté, běhat začal v 60 letech po poznámkách kamarádů, že tloustne… Každý z kvarteta trénuje třikrát až pětkrát týdně. Pro neděli si přejí kromě pěkného počasí také čas pod 4:30 hodiny. Před cílem na sebe chtějí počkat a proběhnout metou společně…

Chystají Crossing Europe

Mezinárodní filmový festival Crossing Europe v Linci uvede od 25. do 30. dubna v kinech Moviemento, City a Ursulinenhof na 150 filmů všech žánrů ze 48 zemí. Organizátoři je vybírali v Cannes, Torontu či Benátkách, 91 bude mít rakouskou premiéru. K nabídce patří například "Putin’s Witnesses" režiséra Vitalije Manského, zachycující dosud nezveřejněné dokumenty uchopení moci ruským prezidentem v roce 1999, popisují OÖN. Autor byl tehdy šéfem dokumentárního filmu státní televize a měl neomezený přístup k Putinovi. V Linci film promítnou 27. a 28. dubna. Festival se dotýká ale i dalších závažných témat – mládeže, dětí, rozpadajících se rodin, atd. Velkou příležitost na něm dostanou hornorakouští režiséři. (www.crossingeurope.at)

Síť bez masky?

Jak informuje linecký Volksblatt, rakouská vláda předložila parlamentu návrh zákona pro „digitálnímu maskování“ nenávistné pošty. Uživatelé online-fór mají být registrováni – noviny, ale i facebook a další platformy mají mít ppvinnost ukládat jména a adresy svých uživatelů. „Poštu mohou vybavovat nadále pod pseudonymem, tzv. nicknames, ale úřady mají mít možnost zjistit při potřebě identitu uživatele,“ vysvětluje list. Registrace a identifikace má probíhat například pomocí telefonního čísla mobilu. Při nedodržení povinnosti hrozí pokuta půl milionu eur.

Ministr pro média Gernot Blümel (ÖVP) řekl, že zákon má platit od roku 2020 pro všechny onlinové platformy, které mají 100 000 uživatelů, roční obrat půl milionu eur nebo dostávají podporu přes 50 000 eur. Menších uskupení se norma zatím týkat nemá, vláda nechce „dusit“ startující subjekty.

Druhý příklad je z Bavorska. Soud v Deggendorfu zamítl žalobu muže z Drachselsriedu (okr. Regen) na facebook za to, že smazal jeho příspěvek do diskuse ke Třem králům. V ní se uživatel ptal, zda je u nich ještě ten „negr“ (v legendách zpravidla Kašpar – pozn. Deník). Všechny texty s tímto výrazem facebook smazal a stěžovateli uzavřel přístup k síti na 30 dnů. Soud řekl, že jak je v kritériích facebooku o vylučování uživatelů stanoveno, může slovo „negr“ i v „nevinném“ příspěvku spadat do kategorie „nenávistné pošty“. Je proto přípustné takový příspěvek ze sítě vymazat a uživateli na měsíc uzavřít přístup. Soud řekl, že je zásadně přípustné, aby si podnik jako Facebook ve svém domácím řádu předepsal, jaké zvyklosti požaduje. Protože se lidé tmavé pleti pojmem „negr“ často cítí uráženi, naplňuje toto slovo všeobecná kritéria „nenávistného vzkazu“, když v německých dějinách byl tento pojem jednoznačně rasisticky užíván.

Zádrhel - „sloní“ klávesy

Správní soud v Mnichově řešil klaviaturu jednoho drahého křídla, která je ze slonoviny, napsala PNP. Majitel Josef Zeitler, chovatel koní, chce nástroj prodat přes stavitele pian ve Švýcarsku. „Bez příslušných dokladů ale takový obchod porušuje zákony na ochranu druhů, a prodejce je nemá. Už hledání kupce má justice za přestupek,“ uvádí list.

Okresní hejtmanství ve Starnbergu chce proto klaviaturu zabavit. Proti tomu vlastník žaluje a argumentuje, že křídlo v ceně na 30 000 eur je jednotlitým uměleckým kusem, nahrazení tastatury plasty by prý znamenalo „totální hospodářskou ztrátu“.

Deník rozvádí, že klavír stál celá desetiletí v obýváku rodiny ve Starnbergu a nikdo si nedělal starosti s klávesnicí zděděného nástroje, který opatřil otec v roce 1984. Majitel jej každým rokem nechával naladit, přičemž v rodině nikdo na piáno nehraje. Problém nastal až s pokusem křídlo prodat. Když byl zájemce nalezen, požádalo hejtmanství o doklady. Ty originální k dřívější koupi prodejce nemá, byly prý zničeny při zaplavení sklepa vysokou vodou. Náhradní dokumenty úřad neakceptoval a trvá na tom, že jen klaviatury ze slonoviny z doby před 1947 nemusejí být podle Evropské unie obchodovány v rámci unie bez dokladů. Zeitlerův nástroj byl vyroben v roce 1883 renomobanou vídeňskou továrnou Bösendorfer.

Soud nyní dal okresnímu hejtmanství do konce května čas k posouzení s úřadem ochrany druhů, jak silně jsou kování ze slonoviny chráněny. Na tom podle soudu záleží, zda hejtmanství vůbec mohlo klaviaturu zabavit, píše PNP.

Nával na medicínu

O 180 studijních míst na lékařské fakultě Keplerovy univerzity v Linci se uchází 1316 zájemců, píší OÖN. Škola letos zahajuje také nové studium „medical engineering“, které kombinuje technologické a medicínské obory. To by podle rektora Meinharda Lukase mohlo být alternativou pro ty, kteří v přijímačkách na medicínu v červenci neuspějí.