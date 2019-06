Sjíždí se k ní vždy přes 50 000 návštěvníků, a letos 6. července tomu nebude jinak, uvádí list.

Popisuje, že se lidé mohou těšit třeba na rytířský turnaj uprostřed města, při jehož úpravě bude vysypáno 160 tun písku. „Síly tu změří skuteční profesionální rytíři. Přijedou ze Slovenska a účinkovali už v četných filmech jako stuntmani,“ pokračuje deník. Celkově na ploše asi 6,4 hektaru od Hlavního náměstí přes Staré Město až k zámku vystoupí 140 umělců, mezi nimi kejklíři, akrobati, tanečníci a muzikanti, a také dva oheň plivající draci. Pro diváky bude všechno zdarma: „Nebudeme loupeživými rytíři, chceme šetřit peněženky rodin,“ říká ve Volksblattu předseda svazu rodin Bernhard Baier.

Slavnost začne v 10 hodin slavnostním průvodem z OK-Platzu po Landstrasse na Hlavní náměstí. Vedle soubojů šermířů mečem či kordem jsou připraveny i četné hry a soutěže pro děti, třeba v líčení nebo vyrábění něčeho. V Keplerově parku si budou mohou zkusit jízdu na ponících, atd. V Zámeckém muzeu bude vstup k aktuálním výstavám volný, kromě toho od 14 do 16 hodin budou krátké prohlídky ke středověku s průvodcem.

Sloni na procházce



Dva sloni utekli v pondělí v poledne z výběhu Cirkusu Africa, který hostuje v Chamu, a procházeli se po Janahoferově ulici, zaznamenala PNP. Policie listu sdělila, že jejich dobrodružství trvalo jen chvíli – než hlídky dorazily, zcela klidné tlustokožce už odchytili zaměstnanci cirkusu.

Na přehlídku není?

Rakouský státní svátek 26. října se má letos poprvé za téměř čtvrt století obejít bez vojenské přehlídky na Náměstí hrdinů, napsaly linecké noviny. Oznámil to ministr obrany Thomas Starlinger, podle kterého jsou důvody finanční – bundesheer má ještě letos ušetřit z provozních výdajů 47 milionů eur, aby mohly být pokryty personální náklady. Přehlídka by stála dva miliony. Místo ní má být jen přísaha rekrutů a položení věnců.

OÖN poznamenávají, že z finančních důvodů měla být odřeknuta i „airpower“ v Zeltwegu, ale od toho ministr z politických důvodů ustoupil. Před týdnem řekl, že „zásobárna peněz armády je prázdná“, podzim prý bude dramatický. Klíčovým je stálý růst personálních nákladů. Ty do roku 2020 mají stoupnout na 1,59 miliardy eur, což při rozpočtu 2,3 miliardy dělá skoro 70 procent. Snížit počet zaměstnanců prý není možné, protože aktuálně je pokryto jen asi 80 procent tabulkových míst…

Tom Jones za humny

Sedmého července vystoupí v rámci cyklu Klasika u dómu v Linci po dvou letech opět „Tygr z Walesu“ Tom Jones (79). Koncert začne ve 20 hodin. Festival otevře ve čtvrtek 4. července od 21 hodin „multibubeník“ Martin Grubinger s jeho The Percussive Planet Ensemble, pokračovat budou držitelka Grammy Katie Melua 12. července od 20 hodin, mexicko-francouzská operní hvězda Rolando Villazón s jihoafrickou sopranistkou Pumezou Matshikiza se Salcburskou filharmonií 13. července od 20 hodin (zpívat mají mj. Tonight, Tonight z West Side Story, árie z Bizetových a Verdiho oper atd.) a na závěr Konstantin Wecker s Komorním orchestrem Bavorské filharmonie v pátek 19. července od 20 hodin. Vstupné se pohybuje od 52 do 80 eur.

Je nejlepší učenkou techniky

Ze 777 chlapců a děvčat, kteří se v Horních Rakousích učí ve 105 průmyslových provozech, byla jako nejlepší vybrána 17letá Sarah Katzingerová z Altenfeldenu v okrese Rohrbach, informují OÖN. Učí se druhým rokem strojařinu ve voestalpine. V hodnocení zemské hospodářské komory byla vyhlášena i vítězkou kategorie „Ženy v technice“.

Pro povolání, v němž dále dominují muži, se prý rozhodla cíleně. „Vždycky jsem říkala, že nechci dělat žádné ženské zaměstnání, ani sedět v kanceláři,“ prohlašuje v listě. Po absolvování polytechnické školy v Neufeldenu se ucházela o učení v ocelářském koncernu v Linci a v roce 2017 ji přijali. Říká, že je sice „jediným člověkem mezi zámečníky v oddělení“, ale není to prý žádný problém – s kolegy jsou zadobře.

Zajímala se o techniku odmala: „Doma jsem vždycky byla u toho, když jsme montovali nějaký regál,“ říká. Také s vrtačkou umí dobře zacházet, jen člověk u ní nesmí mít dvě levé ruce… „Ale nejen s nářadím si ,tyká´, hraje taky na kytaru a altový roh s kapelou v Altenfeldenu. Jinak ráda cestuje s kamarády. Zatím ale bez auta, protože ještě nemá řidičák. To pro ni znamená také brzy vstávat, aby stihla směnový autobus do Lince, který odjíždí krátce po páté,“ uzavírají OÖN.

Menší zájem o řidičáky

Uchazečů o řidičské průkazy v Rakousku ubývá, uvedly OÖN. V roce 2008 získalo doklad skupiny B, tedy opravňující k řízení osobních automobilů, ještě 87 568 lidí, deset let nato jen 80 423. Z nich 31 procent bylo vystaveno po školení 17letých, tedy po základním vzdělání v autoškole a soukromých praktických jízdách.

Oprávnění k řízení nákladních aut bez přívěsu bylo vydáno 5023 (před 10 lety 7620), k řízení vozidel s návěsem 4470 (7011). Zájem o řidičáky dvoustopých vozidel klesá, ale o jednostopé stoupá – na těžké motorky si jej loni udělalo skoro 8900 lidí, o 51 procent víc než v roce 2013. Na motorky do 125 ccm získalo oprávnění 2300 lidí, téměř výlučně mladistvých, o deset procent víc než předloni. „Reliktem“ se ukázaly průkazy na mopedy, od roku 2011 jich ubylo jedenáct procent na 30 800 dokladů.

Čech se „přehřál“ na skále

28letého turistu z Prahy zachraňovali v úterý z lezecké cesty Mahdlgupf ve Steinbachu na Attersee. „Vedro už mohlo být nad jeho síly,“ píší OÖN. Kolem 22 hodin vyslal tísňový signál a horská služba s alpskou policií z Gmundenu ho bezpečně dopravily do údolí. Jejich akce trvala do 2.45 hodiny. Před záchranáři dorazil k vyčerpanému muži jiný lezec stezky, poskytl mu první pomoc a psychicky ho podržel.

OÖN rozvíjejí, že Pražan vyšel s 26letým krajanem z Budějovic odpoledne na lezeckou cestu. Podle policie jsou málo zkušenými horolezci a mohlo se na nich podepsat i vedro. Mladší z nich se otočil a vracel se dolů pro vodu, starší šel dál a dosáhl klíčového místa stezky. Byl už ale příliš vyčerpaný na to, aby ji mohl překonat, uzavírá list.

280 předzahrádek

Kdo chce v současném vedru posedět venku, může si v Linci vybrat ze 280 zahradních restaurací a předzahrádek, informují OÖN. V zásadě mohou být otevřeny celoročně od osmi hodin. Mezi 1. květnem a 30. zářím zavírají o půlnoci, ve zbytku roku ve 23 hodin. 160 zahrádek je ve vnitřním městě – na náměstí, na Starém Městě, na Landstrasse a na dalších tazích centra. 57 dalších je v okruhu náměstí Bulgari, pojmenovaném po odbojáři Antonu Bulgarim, v roce 1934 popraveném, dále 23 na Urfahru a 15 v Kleinmünchenu. Nájem je podle polohy 19-32 eur za metr čtvereční, což loni městu vyneslo 119 000 eur.

Nahoře bez, nebo s?

„Mohou ženy v Mnichově ležet u Isaru nahoře ,bez´? Touto otázkou se zabývá městská rada,“ napsala PNP. Městská média přinesla zprávu, že zaměstnanec městem pověřené bezpečnostní služby vyzývá slunící se ženy, aby si oblékly horní díl bikin. Poslanecké kluby CSU a Zelených/Růžových (hájí zájmy homosexuálů a lesbiček) vyzvaly starostu Dietera Reitera (SPD), aby věc vysvětlil.

„CSU se vyslovuje jasně proti zákazu ,nahoře bez´ a dodatečně, nad rámec programu schůze, chce projednat změnu městského předpisu o koupacím oděvu. Ten by měl být přeformulován „ve smyslu žít a nechat žít“ tak, že „musí plně zakrývat primární pohlavní orgány“. K čemuž mluvčí klubu CSU Markus Mochti ve středu řekl: „Dobře po německu to znamená, že stačí plavky (nejspíš ten dolní kus – pozn. red.).“ Předpis dosud nedefinuje, co znamená koupací oděv.

Dodatečně navrhované body jednání rady jsou projednávány až po řádných bodech zasedání, a těch 26. června bylo na programu čtyřicet… A předkladatelé formují i další související otázky: Jsou zaměstnanci bezpečnostní agentury pověřeni kontrolou dodržování zákazu koupání ,na adama´? Nakolik rozlišuje předpis o koupacím oděvu mezi pohlavími? A jestliže norma pohlaví rozlišuje, čím tento rozdíl odůvodňuje?!