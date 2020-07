V obchodech, nákupních centrech a v provozovnách služeb třeba ve Freistadtu nebo v Linci musí mít roušky zákazníci i personál a nutný je opět bezpečnostní odstup. Hrozí něco podobného i u nás?

Kvetoslava Kotrbová, ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, v tuto chvíli o žádných nových českých opatřeních informována nebyla. „Není mi známo, že by v tuto chvíli k nějakému novému nařízení došlo. Pokud by byly nějaké změny, vyšly by centrálně. V rámci Jihočeského kraje žádné pokyny samostatně nevydáváme,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová.

Ředitelka krajských hygieniků je nyní s rodinou v Sasku. „Tady lidé nosí roušky v obchodech i v městské dopravě. Naopak v Rakousku, kde jsme byli před několika dny, nenosili lidé roušky nikde. Covid-19 není eliminovaný. Virus stále cirkuluje. Proto je na každém zvážit, jestli i po uvolnění nařízení roušku použít. Je to nejzákladnější opatření. My roušku nosíme v Německu i v Rakousku,“ dodala hygienička.

Znovu si nasazovat roušky, když půjde v Rakousku do obchodu či k lékaři, nečiní problémy 46letému Milanu Frnkovi z Velešína, který pracuje v rakouské firmě. „Zase to začne, uvidíme, co bude dál. Straší nás úvahy, že se možná zase zavře hranice. Myslím, že větší počet případů nakažených se jako u nás týká pouze některých okresů.“ Milan Frnka při práci ve firmě, kde pracuje na NC strojích, roušku nosit nemusí, ale pracovníci mají dodržovat odstupy, mýt si ruce a využívat dezinfekci. „Složení zaměstnanců firmy je mezinárodní – jsou tu třeba Turci, Poláci, Slováci, Maďaři, takže obavy trochu mám, ale ti nependlují tak často jako já jednou týdně,“ říká Milan Frnka. „Vedení firmy se ke mně chová férově, což se potvrdilo i během první vlny, v případě pocitu ohrožení zdraví je s nimi dobrá domluva.“

Situace na jihu Čech ohledně nakažených koronavirem vypadá příznivě. Dokládá to aktuální statistika krajských hygieniků. K úterní 18. hodině je evidováno jedenáct aktivních případů COVID-19 na jihu Čech, z toho nejvíce – pět – na Prachaticku.

Zdroj: Deník / Redakce

Jaká je situace v Horních Rakousích:



V gastronomii musejí mít hosté roušky na cestě ke stolu a od něj, při sezení povinné nejsou, jak píše rakouský deník OÖN. Ochranu musí mít i obsluha. V předzahrádkách je třeba dodržet odstup a kde to možné není, nasadit roušky. „Zemský hejtman Thomas Stelzer doufá, že nyní přijatá opatření budou stačit, ale nelze vyloučit ani další,“ píší OÖN. Konkrétně Linec chystá uzavření nočních podniků. Deník doplňuje, že během jednoho dne přibylo u sousedů 56 pozitivních na Covid-19, ve středu 92, z toho 32 v Horních Rakousích. V uplynulých dnech jich bylo vždy kolem stovky – v Horních Rakousích 21. Koronavirem v celém Rakousku onemocnělo dosud 18 421 lidí. Do úterního rána zemřelo na následky 706 osob, uzdravilo se jich 16 686.