Lidé chodili bobovat a sáňkovat na kvildskou sjezdovku, která je vinou vládních nařízení mimo provoz. Nejhorší ale je, co po lidech, kteří Šumavu navštívili, zbylo. „Naše chemické toalety jsou přeplněné. Většina majitelů obytných aut vypustila své toalety do těch našich obecních,“ posteskl si kvildský starosta nad chováním návštěvníků Šumavy.

Stejný problém zaznamenali starostové všech šumavských obcí. K tomu je ale trápí další. Nemohou najíždět běžecké stopy. „Brání nám v tom nejen málo sněhu. Najíždět stopy totiž můžeme až od výšky sněhu minimálně třicet centimetrů. Zatím máme dvacet,“ vysvětlil Václav Vostradovský.

Ještě ve čtvrtek neměly některé obce povolení stopy projíždět nebo jim nařizovalo jezdit přes den. To se obcím nelíbilo a ve snaze podmínky změnit, podaly odvolání. Nová rozhodnutí, která mají zhruba pět kontroverzních úseků s časovým omezením, podle slov Jana Dvořáka, mluvčího Správy NP Šumava, obcím Správa parku postupně odesílá. „Ve čtvrtek odpoledne ho dostaly Kvilda a Modrava. Jsou kompromisní a dovolují stopu projet několik hodin po soumraku,“ ujistil s tím, že Zadov a Borová Lada povolení dostanou někdy v příštím týdnu.

Problém ale také může nastat v souvislosti s vládním omezením. „Když stopy protáhneme a zaevidují se přes GPS do systému Bílá stopa stává se z nich veřejné sportoviště, a ta jsou v pátém stupni uzavřená,“ uvažuje starosta šumavské obce. K tomu také počítá každou korunu. Jen Kvildu by totiž stálo protahování pětapadesáti kilometrů stop až šest set tisíc korun. „Na to ale v našem rozpočtu nemáme. Sponzoři nejsou. Doufáme, že nám pomohou Jihočeský a Plzeňský kraj,“ věří Václav Vostradovský. Rolby sice vyjedou, ale může se stát, že projíždění stop bude méně časté a nic na tom nezmění ani láteření turistů, kteří do Kvildy volají, jestli už je stopa připravená. „Pokud ještě pár centimetrů připadne, stopy na víkend připravíme,“ ujistil Václav Vostradovský.