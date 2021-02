Toto vládní nařízení, které veřejnosti nadiktovalo novou módu, však vyvolalo doslova nákupní horečku. Lékárny, drogerie i obchody brali Jihočeši od pátku útokem. V sobotu už sehnal respirátor málokdo nebo se musel hodně snažit. Lékárníci i obchodníci shodně popisovali, že se u nich dveře netrhli a lidé brali, co šlo.

Jak uvedl Pavel Pohan z vimperské drogerie v Pivovarské ulici, fronty na toto zboží k němu v pátek odpoledne nedorazily. „Respirátory jsou u nás dostupné v lékárnách i okolních drogeriích. Nenechali jsme nic náhodě a objednali jsme jich hned tisícovku,“ zmínil vedoucí provozovny, že jeho syn ho upozornil a podobnou situaci předvídal. Zvýšený zájem zatím nepozoruje. „Dosud jsme jich prodali asi čtyři sta,“ dodal. Kus u něho vyjde na 26 korun.

KAŽDÝ DEN NASKLADŇUJÍ

V sobotu už boj o ochranné pomůcky vypadal dramatičtěji. Lékárna Dr. Max u táborského Kauflandu varovala zájemce už od dveří velkou cedulí: Respirátory nejsou, snad v pondělí! Podle farmaceutické asistentky Hany Kuchtové v pátek po vyhlášení opatření vyprodali během dopoledne zásobu 200 kusů, v sobotu ráno dorazila další várka 75 respirátorů a za 45 minut byla pryč. „Přišlo asi 50 lidí a brali jeden za druhým,“ odhadla Kuchtová.

Běžně jim vystačilo 100 kusů na celý týden. V pondělí dorazí další. „Každý den máme slíbený závoz určitého množství, ale nevíme, zda pokryje zvýšenou poptávku,“ dodala, že jde o klasické bílé a cena je 14,90 korun.

V NEMOCNICI USPĚL

Dlouho nesháněl Josef Šonka z Drhovic, hned v druhé lékárně, kterou navštívil, se podařilo jinak nedostupné zboží sehnat. „Koupil jsem balení po pěti kusech do začátku pro mě a přítelkyni,“ vysvětlil. Cena za balení v nemocniční lékárně je 126 korun. V druhé lékárně U Nemocnice nepochodil. „Tam mají rovnou na dveřích napsáno, že respirátory došly,“ tlumočil.

Kolemjdoucí žena s dcerou se vložila do rozhovoru, že jsou tyto pomůcky dle jejího názoru zbytečně drahé. „Myslím, že kdyby lidé dodržovali, co se má, tak tu nemáme takovou katastrofu. Je to odpovědnost každého z nás,“ míní Josef Šonka, že chránit se je třeba.

"Od rána se tu ale nic jiného neprodává. Jde to jako na běžícím pásu,“ popisuje v lékárně farmaceutická asistentka Vlasta Vítová. Nabízí jednotlivé i balení po pěti kusech. Kus vychází na 28 korun. „Dopoledne vystačíme a v pondělí snad dorazí další závoz,“ odhaduje kolem 10. hodiny.

PO RESPIRÁTORECH SE ZAPRÁŠILO

V jindřichohradeckém Lidlu byly k sehnání v sobotu před polednem už jen roušky. Prodavačka uvedla, že je vyprodáno a mají i prázdný sklad. Další informace podal tiskový mluvčí společnosti Tomáš Myler. Společnost Lidl podle jeho slov již v souvislosti s doporučením používání respirátorů třídy FFP2 snížila jejich cenu a současně i jednorázových roušek. Tyto produkty jsou součástí jejich stálé nabídky.

„S cílem uspokojit poptávku našich zákazníků jsme neustále v kontaktu s dodavatelem tak, abychom mohli efektivně na vývoj reagovat a vyšší množství respirátorů neprodleně zajistit. Závozy zboží na naše centrální sklady průběžně probíhají a bezprostředně se distribuují prodejnám. Přirozeně výhodná cena vede k silné poptávce, proto není možné zcela garantovat neustálou dostupnost tohoto zboží ve všech prodejnách napříč Českou republikou, a to i přes maximální spolupráci s dodavateli. Současně dodavatelé s ohledem na několikanásobné zvýšení poptávky v těchto dnech závozy zboží upravují dle svých výrobních kapacit,“ okomentoval aktuální nedostupnost v některých prodejnách.

Cílem společnosti Lidl je nabízet ochranné pomůcky za velmi dostupné ceny. „Cena balení bílých respirátorů FFP2 po třech kusech je stanovena na 29,90 korun. Současně s cenou respirátorů společnost Lidl snížila cenu také u jednorázových roušek na necelé tři koruny za kus,“ upřesnil Tomáš Myler.

Jindřichohradecká lékárna Benu měla v sobotu také po zásobách. Jak uvedla farmaceutická asistentka Anna Šteflová, od pátku jich v této pobočce našlo majitele asi 500. „Je po nich sháňka. Doufáme, že nám další várka dorazí v pondělí,“ konstatovala před sobotní zavíračkou. Balení po jednom kusu u ní vyšlo na 22 korun, po pěti respirátorech potom lidé zaplatili 119.

Vyprodáno měla podle prodavaček během pátku také drogerie spadající pod družstvo Coop Jednota. „V sobotu už jsme neměly co nabízet. Dlouho tu respirátory ležely a najednou se po nich zaprášilo,“ naznačily zvrat situace. Respirátor u nich vyšel na 20 korun a další množství dorazí začátkem týdne.

PRO DĚTI JEN PŘES INTERNET

V jindřichohradecké Bylinné lékárně Svatý Florián už zbyly vedoucí Věře Benkovské jen prázdné krabičky na ukázku. „Včera a dneska jsme vyprodali, každý den asi dvacet kusů. Od úterý bychom mohli mít další naskladněné,“ slibuje případným zájemcům. Podle jejího postřehu byl od začátku větší zájem o roušky, protože byly levnější. „Nyní přišel s novým opatřením zvrat,“ uvedla, že na rozdíl od ostatních nabízeli různé barvy – bílé, modré i černé variace. Dětské respirátory se podle ní shánějí ještě hůře. „Ty lze objednat jen přes internet,“ řekla Věra Benkovská.



KONTROLY OD ÚTERÝ

Jejich nošení na veřejných místech s vyšší koncentrací budou od úterý kontrolovat policisté i strážníci. „Zaměříme se na nošení respirátorů či jejich alternativ na určených místech. Stejně jako doposud jsme kontrolovali nošení roušek a dodržování dalších opatření,“ uvedla mluvčí budějovické městské policie Věra Školková.



Kontroly budou podle jejího kolegy Davida Štrýfala vypadat úplně stejně jako u kterýchkoli dřívějších opatření. „Je to bohužel už běžná součást každodenní činnosti,“ podotkl.

MHD UPOZORŇUJE DOPŘEDU

Jak doplnila mluvčí Dopravního podniku města České Budějovice Barbora Smudková, v návaznosti na oznámené protiepidemické opatření ministerstva zdravotnictví, které bude předloženo Vládě ČR v pondělí s účinností od úterý 23. února, by se měla změnit pravidla platná ve všech vozech MHD.



„Cestující budou mít nově povinnost zakrýt si dýchací cesty respirátorem FFP2 bez výdechového filtru, nanorouškou nebo dvěma chirurgickými rouškami nasazenými přes sebe, a to po celou dobu jízdy. Po dobu platnosti tohoto opatření tedy pro cesty MHD nebude možné volit ochranu dýchacích cest látkovými rouškami bez nanofiltru nebo jen jedním kusem chirurgické roušky,“ upozornila na změnu.

Zároveň zůstává v platnosti i omezení pobytu cestujících v blízkosti kabiny řidičů včetně zákazu využití přední řady sedadel. „V souvislosti s tímto omezením žádáme cestující, aby nadále pro nástup a výstup z vozu co nejméně využívali přední dveře,“ upozornila Barbora Smudková.

V dopravním podniku neustále pracují na udržení hygienického prostředí ve vozech. „Pro bezpečí cestujících řádně uklízíme a každou noc vozy odborná firma dezinfikuje horkou párou. V průběhu jízd pak řidiči vozy na konečných zastávkách větrají,“ připomněla rutinu.