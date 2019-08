Ve společnosti ZEMOS Zubčice na Českokrumlovsku už mohou hodnotit třeba řepku. Podle jednatele firmy Františka Kmocha byly výnosy na tamní poměry průměrné, kolem 36 metráků na hektar. Podařilo se dosáhnout i dostatečné parametry u olejnatosti. „Olejnatost máme čtyřicet jedna procent. To je důležité. Pod čtyřicet procent jsou cenové srážky,“ zdůrazňuje František Kmoch a dodává, že v normálním roce se pohybují na úrovni 42 %.

PŠENICE

Když sklidily řepku vjely kombajny v Zubčicích do pšenice. „Ale vyhnaly nás deště a držely nás až do dneška,“ konstatoval v pátek František Kmoch pro Deník. Srážky ovlivňují i kvalitu. Z potravinářské pšenice se může stát krmná a zemědělci to pak citelně poznají na ceně.

Kvůli dešti musejí také počítat se zvýšenými náklady. „Nastává mokrá varianta žní. Zrno se musí sušit, to se musí zaplatit. Znamená to náklady navíc a ceny padají dolů,“ upozornil František Kmoch, že výkupní situace není zemědělcům aktuálně moc nakloněna.

Na Českobudějovicku v Zemědělské společnosti Dubné už také dokončili sklizeň řepky. Podle předsedy představenstva Jiřího Spěváčka je výnos nižší ve srovnání s loňskem, ale celkem se drží dlouhodobého průměru.

Sklizeň obilí v Břehově a ZS Dubné.Autor: Deník / Jaroslav Sýbek

ZAČALI JEČMENEM

Kombajny v Dubném letos zahájily akci ozimým ječmenem, kde se sklidilo 10 % nad dlouhodobým průměrem. Aktuálně se v mezeře mezi dešti pustily stroje do pšenice. „Posečeno máme tři sta hektarů, výnos je srovnatelný s loňskem, je lepší než dlouhodobý průměr,“ říká k momentálnímu nasazení Jiří Spěváček. Připojuje, že výhodou podniku jsou těžší, jílovité půdy. Ty dokáží lépe udržet vlhkost. A tak zatímco jinde na polích s lehčími půdami může sucho výnosy hodně srazit, v Dubném vystačí i s průměrnými srážkami. I když ani tady nemají vláhy nazbyt, zejména ve spodních vodách.

Podle Jiřího Spěváčka ale případné větší deště ve správný čas na jaře mohly pomoci větším výnosům. „Teď je zrno drobné, kdyby víc pršelo, bylo by větší,“ říká Jiří Spěváček. Zatímco nyní totiž sklízejí v Dubném z polí 60 – 75 metráků z hektaru, mohly by při lepší závlaze porosty dát i 80 – 90 metráků z hektaru. „Pokud by všechny ostatní podmínky byly stejné,“ dodává Jiří Spěváček. V Dubném zbývá sklidit pšenici na ploše 700 hektarů.

Zhruba v polovině sklizně pšenice jsou v ZD Bernartice na Písecku. Podle předsedy představenstva Pavla Novotného ji mají na 912 hektarech. Výnos je letos pod 60 metráků z hektaru. Přibližně o 10 metráků méně než minulý rok.

VLONI VÍC

„Vloni to byl lepší průměr, letos to je podprůměr,“ srovnal současnou situaci s dlouhodobými výsledky Pavel Novotný. „Porosty měli na víc,“ dodává zemědělec s tím, že zrno je kvůli suchu v jarních měsících lehké a drobné.

V Bernarticích nyní sečou ještě ovsy, z celkových 115 hektarů jsou ale na začátku. V pátek se však chystali pracovat do pozdních hodin, protože předtím několik dnů nemohli na pole vjet kvůli dešťům a na víkend je předpověď opět nepříznivá