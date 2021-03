Muži chtěli čerstvě chycený obrovský exemplář vyzy velké dlouhé dva a půl metru o váze 140 kilogramů odvézt na koňském potahu a nabídnout ji na černém trhu, informují OÖN. Ryba byla vrácena do Dunaje, dodává list k fotografii od pohraniční policie z Tulcey.

Pokárali prince

Soud ve Welsu uložil v úterý princi Ernstu Augustovi von Hannover (67) deset měsíců podmíněně, informuje Volksblatt. Nařídil mu také hledat si jiné bydliště než Auerbach v Grünau. Nesmí se přibližovat určitým budovám tamní Cumberland nadace, kontaktovat rodinu správce tohoto zařízení, pít alkohol a musí začít s psychoterapií. Třem privátním poškozeným soud přiznal náhradu celkem tisíc eur. Za polehčující okolnost měl dosavadní netrestanost obžalovaného.

“Především na příkaz hledání si jiného sídla reagoval šlechtic hněvivě – je to prý nemožné, žije v místě už padesát let… Obhájci ho nato uklidili. Soudkyně ujistila, že omezení mu má pomoci, aby se znovu nedostal do problémů.”

Obžaloba mu vytýkala, že se alkoholem a léky z nedbalosti uvedl do stavu, v němž nerozpoznával protiprávnost svého jednání, a poté v Grünau v okrese Gmunden kromě jiného zranil policistu a vyhrožoval dalším lidem. “Kdyby byl při smyslech, musel by mu být kladen za vinu odpor proti státní moci, těžké ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování a útisk,” řekla soudkyně.

Na začátku jednání obžalovaného poučila, že ho bude oslovovat “pane Hannovere”, protože “v Rakousku platí zákon o zrušení šlechtických titulů”. Obžalovaný s tím souhlasil, pokračuje Volksblatt. Vinen ve smyslu obžaloby se necítí, ale činů zalitoval, všem zúčastněným se za všechno omluvil a je připraven způsobenou škodu nahradit. Tím je prý z jeho hlediska řečeno vše. “Po většinu řízení nebyl přítomen, protože je prý rizikový pacient a má strach se nakazit covidem,” uvedl list.

Předmětem obžaloby bylo několik jeho “akcí”. V noci na 15. červenec 2020 přivolal policii do svého loveckého domu, protože ho prý jeden jeho zaměstnanec chtěl zabít. Zásahovku pak masivně urážel a vyhrožoval, kromě jiného vyhlazením jejich rodin. Odvedli ho v poutech na psychiatrii ve Vöcklabrucku. On naopak tvrdil, že ho policisté bili.

20. července Ernst August hrozil z taxíku policistce baseballovou pálkou. Podle obžaloby řekl, že jí natáhne jednu přes makovici a vyrazí jí kusadla. “Policistka a její kolegyně líčily událost přesvědčivě, taxikář naopak prý nic neslyšel. Hrozí mu teď řízení za falešnou výpověď,” píše Volksblatt.

7. září ve tři hodiny princ v domě, který patří rodinné nadaci, rozbil dopravní značkou okno a pak s ní hrozil zaměstnancům, kteří v nemovitosti bydlí. Pošle prý na ně “bicí komando”, jestli odtud nezmizí, a hrubě je urážel. Byl při činu přechodně zadržen. Někteří napadení ujistili u soudu, že se prince bojí.

Silnice k hranici čeká

Dál nevede…Zdroj: Deník/Volksblatt

Od roku 2015 končí mühlviertelská rychlostní silnice S 10 severně od Freistadtu, připomíná Volksblatt. Odtud chybí ještě 15 kilometrů k hranici ve Wullowitzu. Dozorčí rada stavebníka Asfinag měla dát v březnu zelenou plánům na stavbu posledního úseku, ale podle lineckého listu byl termín posunut na červen. Vedoucí projektu Leopold Lechner tvrdí, že k prodlení nedojde.

“Časový plán není, ale začátek stavby posledního úseku, osm kilometrů z Rainbachu Sever k hranici, by prý mohl následovat až po dokončení obchvatu Rainbachu v roce 2027, dva roky poté, kdy má česká strana dovést dálnici k hranici,” píše Volksblatt. “Rakouská stavba úseku za 200 milionů eur by pak měla trvat nejméně tři roky.”

Dál se čeká i na posudek o vlivu stavby úseku Freistadt Sever – Rainbach Sever (7,2 km za 225 milionů eur). Projednávání začalo online v polovině listopadu. Foto: Deník/Volksblatt/ Asfinag

Čekání na vraždu…

“Vražda mladé matky v noci na pondělí v Salcburku (náš web informoval) měla justiční předehru,” napsal středeční Volsblatt. “Obžalovaný, 26letý Srb, byl předtím dva měsíce ve vězení za násilí proti 22leté rumunské manželce. V prosinci 2020 vyhrožoval ženě a jejímu bratrovi sklápěcím nožem, tchyni zkopal a tchána zranil při pokusu mu nůž sebrat. Napadaným se podařilo ho zamknout na balkon, kde byl zatčen. Dostal rok vězení, z toho deset měsíců podmíněně. Bezprostředně po vyhlášení rozsudku 24. února byl Srb při započítání vazby propuštěn. V noci na pondělí přišel přes zákaz kontaktu znovu za manželkou. Došlo k hádce kvůli chystanému rozvodu a obžalovaný matku dvou společných dětí ubodal…”

Vlakem do Splitu

Split jako z obrázku…Zdroj: Deník/Eurocomm

Speciální noční vlakový spoj bude jezdit od 18. června do poloviny září z Bratislavy přes Vídeň a Štýrský Hradec do Splitu, informovala náš web Markéta Spěváčková z Eurocommu, zahraniční kanceláře Vídně v Praze. Vlak, který má jezdit v noci z úterka na středu a z pátku na sobotu, umožní přepravu auta či motorky.

Jízdenky z Vídně do Splitu rakouský dopravce nabízí již od 29,90 eur, tedy zhruba od 780 Kč. Za místo v lůžkovém voze cestující zaplatí 1820 Kč. Foto: Deník/Eurocomm/Spencer Davis

Kavárnice zaplatí 5000 eur

Provozovatelka kavárny ve Starém Linci, která 11. ledna v době lockdownu otevřela, zaplatí pokutu 5000 eur, píší OÖN. Svou protestní akci ohlásila předem i v médiích. „Jako matka jsem nucena předpis obejít, nemohu své dítě už uživit,” zdůvodňovala. Necelou hodinu po otevření už stáli úředníci u vchodu. Zkontrolovali 45 hostů, kterým hrozí pokuty až 1450 eur. 51letou hospodskou to mohlo stát až 30 000. Proti sankci si podala stížnost k zemskému soudu, stejně jako proti pokutě 400 eur za překročení uzavírací hodiny.

“Strážci” se neuhlídali

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv VLM

Životně velké skulptury hornorakouského tvůrce Manfreda Kielnhofera “Strážci času”, každá v ceně více tisíc eur, byly umisťovány na různých veřejných místech Lince. Teď se ocitly v Dunaji, píší OÖN.

Vandal pachatel u soudu uvedl, že v den činu byl ve “výjimečném stavu”. Nálada v práci prý byla špatná, dcera, která u něho nežije, měla narozeniny, byl smutný a frustrovaný a odpoledne vypil nejméně deset piv, pravděpodobně víc. Šel se projít na pobřeží Dunaje. Když tam zahlédl sochy bez tváře, polekal se a cítil se ohrožen. Ještě si vzpomněl, že objekty zdvihl, ale víc si prý nepamatuje.

Podle policejního vyšetřování byly polyesterové figury, každá o váze asi 80 kilogramů, svrženy do řeky. Jedna z nich plavala hlavou nahoru a byla vytažena navijákem hasičů. Druhá nebyla k nalezení. Podezřelého krátce poté zadrželi u staveniště nového mostu. Soud nenašel žádné přitěžující okolnosti a muži uložil tři měsíce podmíněně. Tvůrci soch musí nahradit 5000 eur. Trest přijal.

Odvolává, co nařídili

Kancléřka Angela Merkelová po masivní kritice zastavila rozhodnutí spolkové a zemských vlád k tzv. velikonočnímu klidu a omluvila se za toto nařízení obyvatelstvu, píše PNP. “Je to moje chyba,” řekla v online konferenci s předsedy vlád. Myšlenka pětidenního lockdownu od 1. do 5. dubna byla nejlepším úmyslem, ale byla provázena mnoha nevyjasněnými otázkami, které by navazovaly z vyhlášení Zeleného čtvrtku a Bílé soboty za dny klidu. Změnu jejího názoru uvítali s respektem zemští premiéři včetně Markuse Södera. “V krizi je dobré, když se problematická rozhodnutí zase vezmou zpátky,” mínil předseda vlády Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet.