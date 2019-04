„Je to starý český recept. Pstruh se vaří s kořenovou zeleninou, divokým kořením, bílým vínem a octem. Když se vyndá z lázně, ryba zmodrá. Pak se přelije máslem a podává s bramborem. Je to delikatesa, naprosto přírodní úprava,“ říká Luděk Hauser. Menu doplněnéo pokrmy s medvědím česnekem zde můžete ochutnat do zítřka.