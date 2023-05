Psí útulek U Františka v Borovně na Plzeňsku se zabývá péčí o opuštěné, zatoulané a týrané psy. Funguje od roku 2015. Pohodlí a nezbytnou péči, včetně té veterinární, může poskytnout ve vnitřních vytápěných kotcích s venkovními výběhy zhruba třicítce potřebných zvířat. Ročně zařízení pomůže zhruba stovce chlupáčů.

Roko – asi osmiletý ridgeback, který byl, odebrán z nevhodných podmínek, kde ho nekrmili. Byl extrémně vyzáblý a zcela podvyživený. Podařilo se ho zachránit před smrtí hladem. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Hafani jsou ubytování na okraji obce a je o ně dobře postaráno. „Kromě vybavení pro ubytování a základní důstojný život psích svěřenců, disponujeme také odděleným zázemím pro březí feny nebo feny se štěňaty a také takzvanými izolacemi, kde jsou umístěna zvířata vyžadující speciální přístup. Zejména se jedná o před nebo pooperační péči, nebo o pejsky se zdravotními problémy. K dispozici máme také oplocenou psí louku i s koupacím jezírkem,“ sděluje Deníku Andrea Kolmanová, vedoucí psího zařízení. „K nám se dostávají psi nejrůznějších osudů. Jsou to nalezená opuštěná zvířata, bohužel i ekonomická krize na tom má svůj podíl, kdy pro některé sociálně slabší je pes neřešitelné téma. Dochází i k případům, že majitel je dlouhodobě hospitalizován nebo zemře. V nedávné době jsme také umístili smečku pětadvaceti psů odebraných z naprosto nevhodných podmínek. Řada fenek byla březí a tak se nám počet psů zatím stále zvyšuje,“ pokračuje Kolmanová.

Bohužel tím se v Borovně dostávají hodně přes svou kapacitu. Momentálně mají v útulku více než sedmdesát pejsků. Proto také žádají ty, kteří uvažují o pořízení pejska, zda by nezvážili i variantu vzít si právě psa z útulku. Výhod to má hned několik. Získáte parťáka, kterému umožníte návrat do plnohodnotného psího života, ale zároveň pomůžete i útulku a ten bude moci poskytnout péči dalším, kteří ji potřebují.

Proces adopce pejska přibližuje vedoucí zařízení Andrea Kolmanová: „Když si někdo najde pejska podle fotografie na našem webu nebo facebooku, domluvíme se na osobním setkání, které vyžadujeme. Probereme časové možnosti budoucího majitele, jaké má zázemí, kde bydlí, ve městě nebo na venkově, má byt či dům, popřípadě zahradu, jestli ta je dobře oplocena nebo zda vybraný pes zvládne bydlení v bytě, jestli mají doma další zvířata. Problémem mohou být kočky, protože ty tady nemáme a proto neznáme reakce našich psů.“

Bígly z laboratorních pokusů učí v útulku normálně žít a hledají pro ně domov

Zároveň v útulku upozorní žadatele, že pejsek je závazek na léta, některá plemena se dožívají patnácti i více let, a je potřeba s tímto počítat. „Máme také odrostlejší psy, kteří poskytnou stejnou radost jako ti mladší a za poskytnutí nového domova budou stejně vděční. Když se domluvíme na těchto podrobnostech, seznámí se žadatel s pejskem a pak si s ním zkusí jít na procházku, kde se ukáže, zda si vzájemně padli do oka. Psy máme v péči, takže o nich víme mnoho, jejich návyky, povahové vlastnosti. Všechno zájemcům říkáme po pravdě, nezatajujeme ani ty špatné stránky. Těchto setkání je podle potřeby více. Pokud vše dobře vychází, domluvíme se na termínu předání, aby se na nového kamaráda mohli doma včas a dostatečně připravit. Předání probíhá tak, že se sepisuje darovací smlouva, ve které jsou všechny podrobnosti i závazky. S majitelem zůstáváme v kontaktu, požadujeme informace o pejskovi, fotky, videa a v případě nějakých pochybností se na pejska jedeme podívat. U náročnějších plemen požadujeme schůzek podstatně více, aby si na sebe pes s novým páníčkem přivykli a navázali se,“ uzavírá Kolmanová.

Některé pejsky z útulku U Františka v Borovně vám přinášíme na fotografiích i s jejich příběhy. Líbí se vám některý? Pokud ano, domluvte si návštěvu přímo v útulku. Informace najdete na webu: www.ufrantiska.cz. Pokud se rozhodnete přispět na provoz, můžete tak učinit pomocí transparentního účtu 6163952329/0800 u České spořitelny.