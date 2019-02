„Když mi při porodu říkali, že se narodil 36 vteřin po půlnoci, přišlo mi to legrační. Na sále nikdo jiný nerodil, tak jsem si říkala, že bude první v písecké porodnici, ale že bude i první v celé republice, by mě ani nenapadlo,“ usmívá se maminka Hana Konopíková společně s partnerem Tadeášem Petričákem.



V úterý 12. února malého Tomáška slavnostně přivítala na obecním úřadě v Drhovli hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, která mu předala přívěsek z bílého zlata se znamením, ve kterém se narodil, a s datem narození. „Mám radost z každého dítěte, které se tu narodí. Společnost je dnes nemocná, mladí často nevnímají, jak jsou důležité děti,“ uvedla Ivana Stráská. V Drhovli si to ale dobře uvědomují. „Každé nově narozené miminko dostane od obce pět tisíc korun,“ uvedl starosta obce Jiří Bláha. Děti dostávají také hračku a maminka květinu.



Slavnostní obřad se konal v režii místostarostky Boženy Havlíkové. V programu vystoupily místní děti.