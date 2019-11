Dělají to už 25 let. Podle spolumajitele firmy Dušana Hřebíka začal jeho otec Jaroslav Hřebík podnikat původně v Sepekově, kde i krouhání zelí zavedl. Firma se pak přestěhovala do Hrejkovic. Je tu už 17 let. Tady začala zelí také zpracovávat klasickou metodou našich babiček a prababiček. Takže tu mají na prodej prakticky domácí kysané zelí.

Tady ho totiž klasicky šlapou. Mají na to i speciální holínky. Zelí promíchají s přísadami a pak je našťouchají do vymytých nádoba následuje mléčné kvašení. „Máme vlastní recepturu. Do zelí přidáváme cibuli, mrkev, sůl, kmín a koprové a hořčičné semínko,“ prozradil Dušan Hřebík, který pokračuje ve šlépějích svého otce.

Jejich kysané zelí má totiž jemnější chuť než to z velkých výroben. Pro labužníky tady navíc začali dělati zelís křenem. Je to jejich specialita s neopakovatelnou chutí. Hlávek zelí už tu letos zpracovali čtyřicet tun a podle Dušana Hřebíka jich ještě přibližně 35 tun nakrouhají a naloží. „Dříve jsme kysané zelí prodávali jen v jižních Čechách, ale už s ním jezdíme i na trhy do Prahy a prodáváme ho i na jižní Moravu a také přes farmářský internetový obchod,“ vysvětlil Dušan Hřebík.

Díky tomu se také jejich firma s nakládáním zelí před časem objevila v televizním pořadu Co naše babičky uměly a my zapomněli.

Jejich zelí vydrží stejně dlouho jako to od babiček. Pokud se brzy nesní, tak v chladu zůstane kvalitní až do jara. „Budeme ho tu prodávat až do května,“ potvrdil Dušan Hřebík. Zelí, ale i další zeleninu a ovoce prodávají přímo v Hrejkovicích. Druhou prodejnu mají v Milevsku u autobusového nádraží.

Letos přišli na trh s novinkou, a to s domácími nakládanými okurkami. „Vypěstoval je pro nás ve svém zahradnictví v Milevsku pan Trávníček a nálev jsme připravili podle receptů zkušených žen, které tu pracují,“ prozradil Dušan Hřebík.