Jižní Čechy - Díky vám jsme letos mohli ocenit další mladé jihočeské talenty. Za čtyři ročníky Kabelkového veletrhu Deníku se vybralo 854 675 korun, které pomohly stovce dětí k rozvoji jejich nadání. Čtěte příběhy šikovných mladých Jihočechů.

Tereza Maxerová | Foto: Deník

O svém budoucím směřování už má patnáctiletá studentka českobudějovického Gymnázia Jírovcova Tereza Maxerová jasno. Zabývat se chce přírodními vědami. Není divu. Už teď v nich tak dobrá, že má za sebou několik vítězství.



„Asi nejvíc pyšná jsem na vítězství v soutěži Zlatý klas. To je soutěž, která probíhá v týmech, a tam byl náš tým několikrát první v národním kole,“ říká Tereza Maxerová. „Navíc jsme se zde mohli setkat se skutečnými odborníky, kteří tu vědu skutečně dělají,“ vypráví Tereza nadšeně. Ta má dle svých slov ráda všechny přírodní vědy, nejvíc ji to ale táhne k biologii. „Příroda je to, co by mělo zůstat zachovalé,“ myslí si budějovická studentka. Ta ve volném čase dělá horolezectví, ráda čte, hraje na kytaru nebo piano. Na to dokonce již deset let.



Na otázku, co by chtěla najít na Štědrý den pod stromečkem, odpovídá: „K patnáctým narozeninám jsem dostala piano, tak to se mi splnil ten největší sen. Jinak už vše mám, snad jedině penál na tužky by se mi hodil nový,“ svěřuje se Tereza Maxerová.