Nebezpečná křižovatka u Sedlce, místo smutně proslulé tragickými nehodami, se do podzimu zcela promění. Podle starosty Sedlce Jaroslava Houby obec usilovala o řešení řadu let.

Problém zde nemají jen motoristé kvůli křížení výjezdu ze Sedlce s tranzitním silničním tahem České Budějovice – Písek. Mimořádně nebezpečná je křižovatka i pro chodce, protože se musejí dostat přes širokou vozovku na níž řidiči často nedodržují nejvyšší povolenou rychlost. „Máme tam teď při stavbě padesátku a řidiči tam stejně jezdí stovkou,“ líčí smutnou realitu dění na vozovce Jaroslav Houba.

Vozovka u Sedlce se rozšíří v rámci chystané úpravy celého tahu mezi Českými Budějovicemi a Pískem na uspořádání 2 + 1. Hlavně ale pěší dostanou lávku, která jim umožní bezpečně se dostat na druhou stranu silnice bez riskování života.

Práce by podle Vlastimila Motlíka, investičního referenta českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), měly skončit letos v říjnu.

„Když jde maminka s kočárkem přes silnici na hřiště, mám z toho hrůzu,“ popisuje starosta Sedlce Jaroslav Houba nepříjemné pocity, které provázejí u obyvatel obce přecházení frekventovaného dopravního tahu České Budějovice – Písek. Celkové náklady na stavbu u Sedlce podle Vlastimila Motlíka budou přes 47 milionů bez DPH. Složí se na to stát, obec a kraj. Lávka vyjde na 26,8 milionu korun, z toho 18 přispěje jako dotaci Státní fond dopravní infrastruktury, obec zaplatí ze své pokladny šest a dva dodá Jihočeský kraj. Sedlecký starosta Jaroslav Houba si jen v této souvislosti posteskl, že i když o to žádal, nezaplatí kompletně lávku stát, přestože frekventovaná komunikace státu patří. Lávka je vyvrcholením mnohaletého úsilí o větší bezpečnost místa. Obec v minulosti dosáhla alespoň toho, že například linkové autobusy začaly zajíždět do Sedlce, aby místní nemuseli přecházet na zastávku, nebo byla před křižovatkou snížena dovolená rychlost na 70 kilometrů v hodině.

Ohledně současné rekonstrukce křižovatky ještě Jihočeský kraj přes Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje přispěje na úpravy vozovek pěti miliony. Zbytek financí dodá ŘSD.

Aktuálně už se u Sedlce staví pilíře a rampy budoucí lávky. "Jedná se o provádění bednění, železářských a armovacích prací a vlastní betonáž," říká Vlastimil Motlík.

Zároveň už začalo frézování okrajů vozovky kvůli rozšíření. Řidiči proto musejí počítat s tím, že byly zrušeny odbočovací pruhy a může zde dojít ke zdržení v provozu a vytváření front vozidel. Všichni řidiči by proto měli věnovat situaci v místě zvýšenou pozornost a zejména respektovat doporučenou nejvyšší dovolenou rychlost.

Vlastimil Motlík neočekává, že by současná mimořádná opatření při koronavirové krizi nějak stavbu ovlivnila. "Stavbu realizuje firma COLAS CZ a zatím současná situace není výraznou komplikací. Komplikací je pro pracovníky na stavbě, protože dělat v respirátorech celý den je fyzicky i psychicky únavné," zdůraznil Vlastimil Motlík.

Stavba by měla být do zkušebního provozu předána v říjnu letošního roku. Akce byla zahájena v loňském roce.