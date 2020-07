Jak uvedl meteorolog z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Daniel Maňhal, odpoledne bude oblačno až zataženo. "Od západu se na většině území vyskytnou přeháňky, místy i bouřky," upřesnil s tím, že teploty se budou pohybovat od 21 do 24 °C, na horách v 1000 metrech kolem 15 °C.

"Vát bude mírný západní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí," dodal.

Na noc potom za studenou frontou postoupí od severozápadu do střední Evropy tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry. "Bude oblačno až zataženo, k ránu místy přechodně i polojasno. Místy se objeví občasný déšť, později srážky jen ojediněle," přiblížil vyhlídky.

Nejnižší noční teploty na teploměru ukáží 13 až 10 °C. Vyskytne se západní až severozápadní vítr mezi 2 až 5 metry za sekundu.

Ve čtvrtek bude počasí vypadat podobně - oblačno až zataženo, postupně déšť nebo přeháňky, k večeru i trvalejší. Nejvyšší denní teploty od 17 do 20 °C, na horách v 1000 metrech kolem 12 °C. "To vše doprovodí mírný severozápadním vítr o intenzitě od 3 do 6 metrů za sekundu, který k večeru bude slábnout," uzavřel Daniel Maňhal.