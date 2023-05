Jarní část prachatické kultury míří ke svému konci. Prachatické Kulturní a informační služby pomalu přecházejí do režimu akcí venku. Jarní a letní sezonu pomyslně oddělí Slavnosti Zlaté stezky o posledním červnovém víkendu.

V květnu se v Prachaticích představili ve hře Milion také známí herci Vladimír Polívka a Hynek Čermák. | Foto: Deník/Petr Škotko

„Vůbec jsem při loňském plánování akcí nepředpokládala, že bude téměř první polovina letošní sezony tak úspěšná,“ Ředitelka KIS Prachatice Věra Houšková.Zdroj: Deník/Petr Škotko říká v rozhovoru pro Deník ředitelka Kulturních a informačních služeb (KIS) Prachatice Věra Houšková.

Jak byste zhodnotila kulturní období od začátku roku? Promítly se do akcí obavy ze zdražování?

Upřímně, jsem letošní sezónou velmi příjemně zaskočena a rozhodně jsem si při jejím plánování v loňském roce nemyslela, že bude tak moc úspěšná. Už na podzim roku 2022 jsme začali pozorovat narůstající zájem o kulturní akce. Říkali jsme si, že jsou lidé po období covidu „hladoví“, ale až tzv. dojdou peníze, tak budeme na akcích sami. Ale mýlili jsme se a mám z toho obrovskou radost. Máme štěstí, že lidé na kulturu chodí i přes to, že jsme vstupné lehce navýšili. Rozhodně to není samozřejmé a moc si jejich důvěry vážím.

Máte nějaké konkrétní plány ještě do prázdnin a co důležitého se bude v rámci kultury u vás dít v létě?

Pro nás pomalu, ale jistě jarní část sezóny končí. Dojíždíme posledních pár událostí a plynule přecházíme do režimu venkovních akcí. Největší akcí, která pomyslně odděluje jarní sezónu od letní, jsou Slavnosti solné Zlaté stezky, kde je hlavním pořadatelem město Prachatice. My, jako KIS Prachatice, zde vystupujeme v roli spolupořadatele především na poli technické a produkční podpory. Od 9. července zahajujeme provoz také v našem letním kině. To jsme dostali do správy v srpnu loňského roku a letos si v něm vyzkoušíme zcela poprvé plnohodnotnou sezónu.

Kromě promítání, které bude probíhat dvakrát v týdnu, jsme připravili sérii akcí s názvem Letní esence 2023, v rámci, kterých uvedeme pohádky, talk-show, stand-upy, koncerty a další akce. Naši největší letní akcí je bezesporu Festival piva Prachatice, jehož 9. ročník proběhne v sobotu 22. července na prachatickém Velkém náměstí.

Samozřejmě je určitě dobré zmínit další významné letní akce v Prachaticích, které jsou pořádány dalšími pořadateli jako je Bohemia Jazz Fest a Festival Vivat vila (oboje 15. července), Festival loutek Floutek 2023 (5. srpna) nebo triatlonový závod Xterra Czech (11. až 13. srpna).

Plánujete na letošek něco mimo rámec běžných akcí?

Vzhledem k tomu, že KIS Prachatice mají ve své správě osm provozů, je náš záběr dost široký. Kromě divadla, společenského sálu, Kina Národka nebo Letního kina, připravujeme program také třeba v Galerii Dolní brána. Tam můžete v období letních prázdnin navštívit výstavu Jaromíra 99, a to v termínu 15. června až 10. září. Od 1. června otevíráme také vyhlídkovou věž Kostela sv. Jakuba Většího, a to formou komentovaných prohlídek. V červnu a září je věž otevřena pouze o víkendu, v období letních prázdnin pak po celý týden. Intenzivně spolupracujeme na akcích se Základní uměleckou školou, a to v oblasti baletních vystoupení, koncertů nebo absolventských večerů. Blíží se hlavní turistická sezóna a s tím je spojeno také na infocentrum, které se na ni poctivě připravuje. V letošním roce chceme např. vytvořit kvalitní promo našich atraktivit pro sociální sítě.

Divadelní přehlídka Štítek.Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoCo zatím byla podle vás nejlepší akce a na co ještě spoléháte do konce roku?

Každá akce, kterou jsme v této sezóně nabídli, byla připravena s nějakým úmyslem a zaměřením na danou cílovou skupinou. Proto bych si nedovolila hodnotit, do jaké míry byla která akce úspěšná. Asi se dá říct, že naším nejúspěšnějším projektem je divadelní předplatné. To má již dlouholetou tradici, která jak se zdá, přežila i covidové období. Ale třeba série komorních koncertů pořádaných v naší Galerii Dolní brána si našla své posluchače, kteří se nám pravidelně vracejí. Amatérské divadlo zase dostalo prostor v rámci Festivalu amatérského divadla Štít a Štítek. Jako všude, tak i u nás, je jasný dramaturgický rukopis můj i mého kolegy a samozřejmě jsme oba přesvědčeni, že veřejnosti dokážeme nabídnout to nejlepší .

A na co spoléháme do konce roku? Na to, že budeme mít i v podzimní části sezóny šťastnou ruku s výběrem programu. Že se trefíme do vkusu a že na nás kultury chtiví návštěvníci nezanevřou.

Můžete už nyní například přiblížit prachatický Advent?

Advent je součástí podzimní sezóny a jeho program je ve městě tvořen řadou subjektů. Námi počínaje a mateřskými školami konče. Největší program pak připravuje odbor kultury, školství a cestovního ruchu při MěÚ Prachatice. Tradičně by měl probíhat venkovní program o adventních nedělích, adventní trhy, pohádky, čertovský program pro děti, vánoční koncerty, výstavy a řada dalších akcí.