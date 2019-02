Jižní Čechy - Je po Vánocích a lidé opět míří do nákupních center a obchodů. Ne vždy je to ale jen pro doplnění zásob. Ježíšek se sice snaží, nicméně občas se prostě s dárkem nestrefí.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Kromě poukázek na odběr zboží nebo služeb, případně obálek s hotovostí, které jsou jako dělané pro povánoční slevy, se pod vánočním stromečkem občas najde i dárek, který neodpovídá přání obdarované osoby. Měkké dárky nemusejí být v té správné velikosti a není ani výjimkou, že se pod stromečkem sejdou stejné dárky vícekrát.



Většina obchodníků nejen v kamenných obchodech nabízí v tomto období možnost vrácení či výměny nevhodných dárků. Co je ovšem důležité, je mít k dárku i potvrzení o jeho zakoupení, tedy minimálně paragon, který navíc slouží i jako záruční list.



To doporučuje také Pavlína Jandová, marketingová manažerka IGY Centra v Českých Budějovicích. „V případě výměny se zpravidla vyžaduje přinést nepoškozený výrobek, nejlépe nerozbalený či v původním obalu. Na oblečení by stále měly být připevněny původní visačky. Informace o možnosti a podmínkách vrácení či výměny zboží bývají například uvedeny na účtence nebo v prodejně. Důležitou roli při výměně či vrácení nesprávného dárku sehrává doklad o zaplacení, tedy účtenka. Tu je nutné přinést také,“ uvedla Pavlína Jandová.



Podle jejích slov výše zmíněné služby obchodníci v IGY Centru nabízejí. „Každá prodejna to řeší jinak, v některých obchodech dokonce viditelně informují o tom, že dárky zakoupené od počátku prosince lze vyměnit například do poloviny ledna nebo jiného konkrétního termínu. V každém případě je potřeba neotálet a zkusit se případně domluvit na řešení,“ dodala.



Podrobně řeší možnosti vrácení zboží prodejci nejen po Vánocích Občanský zákoník v příslušné části Odstoupení od smlouvy.