České Budějovice – V sedmnácti přestal hýbat nohama. Teď Zbyněk Sýkora sportuje i pomáhá hendikepovaným.

Zbyněk Sýkora | Foto: Archiv Zbyňka Sýkory

Jel jen do sousední vesnice navštívit dědečka. Jeho motorka se střetla s vyjíždějícím náklaďákem a to mu změnilo život. Když se tenkrát sedmnáctiletý Zbyněk Sýkora probudil v nemocnici napojený na řadu hadiček, netušil nejen, která kam vede, ale hlavně, jak se bez citu a síly v nohách dá žít. Naštěstí to netrvalo dlouho a zkušenější vozíčkáři mu to v Kladrubech předvedli s plnou parádou. Hned, jak to šlo, s nimi chtě nechtě musel začít sportovat, odbýt se nedali.