České Budějovice – Historická budova je malá a limituje Jihočeské divadlo. To má na plánování a prodej baletních a operních představení v prostorech v DK Metropol, jak uvedl na Setkání s primátorem ředitel Jihočeského divadla (JD) Lukáš Průdek, jen pár měsíců.

Vizualizace možné podoby Boudy. | Foto: Foto poskytlo Jihočeské divadlo

„Nedaří se nám naplňovat potenciál divadla a přilákat turisty z jiných oblastí republiky či ze zahraničí a být tím důvodem, proč by tu návštěvník zůstal déle,“ posteskl si.



DK Metropol navíc nepočítá s trvalým souborem. „Nejsou tam zkušebny ani dost skladů,“ okomentoval ředitel nevyhovující zázemí „kulturáku“ a uvedl tak další důvod nutnosti nové budovy.



S ní se podle prvního náměstka primátora Juraje Thomy počítá. Vždyť právě vzniká studie, která má zmapovat možnosti nové budovy a potřeby divadla a Jihočeské filharmonie. Z výsledku vyjde i zadání architektonické soutěže. „Příprava nového územního plánu neznamená ohrožení vybudovat novou budovu,“ ujistil navíc Juraj Thoma. Nutné je podle něj projekt financovat nejen ze strany města a kraje, ale i ze státního rozpočtu. Koncem roku by měla být vyhlášena architektonická soutěž a v roce 2022 se mohou rozběhnout projekční práce či stavba.



DOČASNÁ SCÉNA



Jelikož JD letos slaví 100 let existence, 200 let stavby staré budovy a 70 let Malého divadla, pojme oslavu ve velkém. Na Mariánském náměstí, kde by měla nová budova stát, postaví dočasné divadlo Bouda. Prostor z kontejnerů bude v létě sloužit pro debaty, 3. října v ní divadlo zahájí provoz Smetanovou operou Dalibor. Uvidíte zde 4 premiéry a celkem 47 představení. Lukáš Průdek si slibuje počinem mimo jiné debatu nad novou budovou i připomenutí dlouhodobého záměru stavby na Mariánském náměstí.



Tématem diskuze bylo i otáčivé hlediště. Primátor Jiří Svoboda prozradil jednání s Národním památkovým ústavem (NPÚ) o možnosti točny zůstat v této podobě na stejném místě až do roku 2025. „Za dva roky situaci kolem otáčka totiž nevyřešíme,“ myslí si. Ředitel NPÚ Petr Pavelec Deníku potvrdil posun opravy letohrádku Bellarie, který slouží hercům na otáčku jako zázemí i kulisa. „Bez ohledu, jak dopadnou jednání, ale Bellarie musí být opravena,“ dodal však. V letohrádku plánuje NPÚ do budoucna prohlídky pro veřejnost, proto je třeba vést diskuzi nad odpoledními představeními na otáčku.



Otázkou je, kam točnu umístit poté. Juraj Thoma by nerad do budoucna boural fungující točnu, kam se sjíždí 50 tisíc diváku ročně. Ředitel JD Lukáš Průdek však koketuje s možností většího polydimenzionálního hlediště, které umí zrušit plenér a posadit diváka na arénu. To by se umístilo dále do zahrady rozšířené o divadelní trakt. „Bylo by to originální a jedinečné řešení,“ uzavřel.