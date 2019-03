Ale i na rekonstrukci vnitřních prostor dojde. „Renovaci interiéru připravujeme,“ ujistil starosta Kaplice Pavel Talíř. „To znamená novou klimatizaci, osvětlení i celkové uspořádání vnitřních prostor. Před nedávnem jsme se kvůli tomu sešli s lékaři, abychom zjistili, jakou mají představu. A pochopitelně u toho nechyběl projektant.“ Město tedy chystá studii, jak postupovat. Co volá nejvíce po renovaci, jsou sociální zařízení. „Ale i prostředí uvnitř, protože v létě je tam nedýchatelno,“ podotkl starosta. „Rádi bychom zvětšili také ordinace nebo čekárny. Bude ale záležet na tom, jaké budou stavební možnosti toto uskutečnit.“



Vlastní stavební úpravy vnitřku by mohly vypuknout v roce 2020. Rozplánované přitom budou muset být tak, aby nenarušovaly činnost lékařů. „Je to proto třeba pečlivě připravit,“ dodal Pavel Talíř.



Zdá se ale, že notně zastaralý interiér polikliniky není to, co by zrovna obyvatele Kaplice trápilo.



„Vnitřek je prostě původní. Upravit by chtěl, ale problém je spíše s lékaři,“ konstatoval Martin Kašpárek z nedaleké osady Jaroměř. „Takhle, jak to je, si vnitřek pamatuji ještě z dětství. To mě nevadí. Hlavně bych chtěl, aby se zlepšilo množství, výběr a kvalita lékařů. Ale to je celorepublikový problém.“



Nad vnitřkem polikliniky nedumá ani Františka Kutláková z další osady Dobechov. „Já sem moc nechodím, jenom tak po půl roce. Vlítnu sem a vylítnu, a jaké to je uvnitř, je mi jedno.“



„Všechno se dá vždycky vylepšit,“ mínil i další pacient. „Záleží na penězích, chuti a možnostech,“ pravil neutrálně. Ani jeho vzhled vnitřku budovy za ním nijak nepobuřuje.



„Se sháněním lékařů je potíž,“ říká Pavel Talíř. „Praktické lékaře teď jakž takž máme. Chybí nám ortoped, na tom pracujeme a snad je to na dobré cestě. Rádi bychom měli také očaře, ale to asi nebude průchozí přes zdravotní pojišťovnu,“ obává se.